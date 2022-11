Ukraine aktuell: Weite Teile der Ukraine vermint

Das Wichtigste in Kürze:

Fast ein Drittel der Ukraine von russischen Truppen vermint

Heftige Kämpfe in Donezk gehen weiter

Hälfte der ukrainischen Energieversorgung lahmgelegt

London: Moskau bereitet sich auf weitere Rückschläge vor

Ukrainischer Rüstungskonzern will mit NATO-Staaten Waffen produzieren

Rund 30 Prozent des Territoriums der Ukraine sind infolge des russischen Angriffskrieges nach Angaben aus Kiew vermint. Das entspreche etwa der doppelten Größe Österreichs, teilte der Staatliche Notfalldienst auf seiner Homepage mit. Die verminte Fläche und die Zahl der Minen auf ukrainischem Territorium habe sich im Vergleich zur Zeit vor dem Krieg verzehnfacht. In den befreiten Regionen Cherson und Mykolajiw werde die Räumung von Sprengkörpern fortgesetzt, hieß es weiter. Mehr als 8000 Quadratkilometer sollen entmint werden.

Schon seit dem 2014 ausgebrochenen Konflikt zwischen ukrainischen Regierungstruppen und den von Russland unterstützten Separatisten wurden in der Ostukraine Landminen eingesetzt. Russland hat nach jüngsten Angaben der internationalen Kampagne zum Verbot von Landminen (ICBL) in der Ukraine mindestens sieben verschiedene Arten der international geächteten Landminen platziert.

Heftige Kämpfe in Donezk gehen weiter

Die schweren Kämpfe zwischen russischen und ukrainischen Truppen im ostukrainischen Gebiet Donezk dauern nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj an. Es gebe "weder eine Entspannung noch eine Atempause", sagte Selenskyj in seiner täglich veröffentlichten Videoansprache. Etwa 100 russische Angriffe seien in den vergangenen 24 Stunden in der Region Donezk abgewehrt worden.

Ukraine: Mit Panzerabwehrraketen gegen die russischen Streitkräfte in der Region Donezk

Die ukrainischen Truppen in der Region würden durch Grenzschutzeinheiten aus Charkiw und Sumy unterstützt. Trotz der heftigen Gefechte im Kohle- und Stahlrevier Donbass im Osten der Ukraine verändert sich der Frontverlauf derzeit kaum, wie aus den militärischen Lageberichten beider Seiten für Freitag hervorging. Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aus den Kampfgebieten nicht.

Die Hälfte der Energieversorgung in der Ukraine lahmgelegt

Nach den massiven russischen Angriffen auf die ukrainischen Energie- und Elektrizitätssysteme versuchen nach Worten Selenskyjs Techniker im ganzen Land, die Stromversorgung wiederherzustellen. In 17 Regionen und der Hauptstadt Kiew sei die Energieversorgung aber nach wie vor schwierig, unter anderem in Odessa, Winnyzja und Ternopil und im zurückeroberten Cherson.

Blackout auch in Lwiw ganz im Westen der Ukraine

Russische Raketenangriffe haben das Stromnetz anscheinend noch stärker beschädigt als noch am Donnerstag von ukrainischer Seite eingeräumt wurde. "Beinahe die Hälfte unseres Energiesystems ist arbeitsunfähig", erklärte Ministerpräsident Denys Schmyhal. Die Ukraine benötige daher zusätzliche Unterstützung von der Europäischen Union im Energiebereich und auch finanziell. Schmyhal äußerte sich auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem Vizepräsidenten der EU-Kommission, Valdis Dombrovskis, in Kiew.

Kiewer Behörden warnen vor Komplettausfall der Stromversorgung

Die Behörden in der ukrainischen Hauptstadt warnen angesichts russischer Angriffe auf die Energieinfrastruktur vor einem völligen Zusammenbruch der Stromversorgung. "Wir bereiten uns auf verschiedene Szenarien vor, einschließlich eines kompletten Ausfalls", erklärte der Vize-Chef der Stadtverwaltung, Mykola Poworoznyk, in einer Ansprache im Fernsehen. Was in diesem Fall passieren würde, sagte er nicht. Die ukrainischen Behörden erwägen nach eigener Darstellung nicht, Städte zu evakuieren.

Kiew im Morgengrauen: Licht liefern während eines Stromausfalls nur die Autoscheinwerfer

London: Moskau bereitet sich auf weitere Rückschläge vor

Die russischen Invasionstruppen in der Ukraine bereiten sich nach Einschätzung britischer Militärexperten auf weitere Rückschläge vor. Das geht aus dem täglichen Geheimdienst-Update des Verteidigungsministeriums in London hervor. Demnach fokussieren sich die russischen Streitkräfte nach ihrem Rückzug vom westlichen Ufer des Flusses Dnipro in den meisten von ihnen besetzten Teilen des Landes darauf, sich neu zu ordnen und Vorkehrungen zur Verteidigung zu treffen. "Die Standorte befinden sich teilweise bis zu 60 Kilometer hinter der aktuellen Frontlinie, was nahelegt, dass die russischen Planer Vorbereitungen treffen für den Fall weiterer größerer ukrainischer Durchbrüche", so die Einschätzung aus London.

Ukrainischer Rüstungskonzern will mit NATO-Staaten Waffen produzieren

Der staatliche ukrainische Rüstungskonzern Ukroboronprom will gemeinsam mit mindestens sechs NATO-Mitgliedern schwere Waffen und militärische Ausrüstung produzieren. Mit Polen, Frankreich, Dänemark, Tschechien und einigen anderen Staaten seien Abkommen geschlossen worden, teilte der Konzern auf seiner Webseite mit. Um welche weiteren Länder es sich handelt, wurde nicht bekannt gegeben. Es würden gemeinsame Rüstungsunternehmen gegründet und Produktionslinien für Munition gebaut, hieß es weiter. Außerdem sollen dem ukrainischen Konzern zufolge gemeinsam Panzerfahrzeuge und Mehrfachraketen produziert und neue High-Tech-Waffen entwickelt werden. Zu diesem Zweck würden bestehende Fabriken genutzt sowie auch neue Einrichtungen an sicheren Orten geschaffen.

Ukroboronprom stellt seine Produkte bei einer Rüstungsgütermesse in Polen vor

Viele Staaten, darunter auch Deutschland, haben der Ukraine Hilfsgüter, Militärausrüstung und Waffen geschickt, damit sich das Land gegen die russische Armee wehren kann. Die Ukraine erhielt auch Flugabwehrsysteme, Panzer, Maschinengewehre und Munition aus NATO-Staaten. Die meiste Unterstützung kommt weiterhin aus den USA.

Klitschko: Zukunft der Ukraine liegt in der europäischen Familie

Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko hat auf dem Deutschlandtag der Jungen Union für den von der Ukraine angestrebten EU-Beitritt geworben. "Wir sehen unsere Zukunft als Teil der europäischen Familie", sagte Klitschko in einer bei der Veranstaltung in Fulda eingespielten Video-Grußbotschaft. Russland versuche, die ukrainische Bevölkerung von der Wasser- und Stromversorgung abzuschneiden. Besonders kritisch werde die Situation, wenn der Winter mit Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius komme. Die Menschen wollten dennoch in der Ukraine bleiben. "Das ist unsere Heimat." Klitschko schloss mit den Worten: "Gemeinsam sind wir zig mal stärker. Die Unterstützung für die Ukraine ist ein Schlüssel für den Frieden für Europa."

qu/ack (dpa, rtr, afp, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.