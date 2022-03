Ukraine aktuell: Waffenruhe in Mariupol zur Evakuierung der Stadt

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Feuerpause für humanitären Korridor in Mariupol und Wolnowacha

Welternährungsprogramm warnt vor Nahrungsmittelkrise

Moskau nimmt Facebook und Twitter ins Visier

Blinken lehnt Flugverbotszone ab

Ukrainischer Botschafter will von Deutschland Patriot-Raketen

Im Ukraine-Krieg ist erstmals eine von beiden Seiten vereinbarte Feuerpause offiziell in Kraft getreten. Sie solle einen humanitären Korridor in der Region um die Stadt Mariupol eröffnen, bestätigten sowohl Russland als auch die Ukraine. Für die mehr als 60 Kilometer entfernte Stadt Wolnowacha in der Region Donezk soll die Vereinbarung ebenfalls gelten. Die Einstellung des Feuers gelte für sieben Stunden, damit Zivilisten die eingekesselten Städte verlassen können, teilte das russische Verteidigungsministerium mit.

Inzwischen teilte die Stadtverwaltung jedoch im Messengerdienst Telegram mit, die Evakuierung von Mariupol sei "aus Sicherheitsgründen verschoben" worden, weil die russischen Truppen weiterhin die Stadt und deren Umgebung bombardierten. Zuvor hatte es noch geheißen: "Es wird möglich sein, die Stadt mit privaten Transportmitteln zu verlassen." Es gebe Gespräche mit der russischen Seite, um sicherzustellen, dass entlang der gesamten Evakuierungsroute die Waffen schwiegen.

Stadtverwaltung: "Furchtbare humanitäre Situation"

Der strategisch wichtige Hafen von Mariupol steht nach Angaben von Bürgermeister Wadym Boitschenko nach tagelangen "rücksichtslosen" Angriffen unter russischer "Blockade". Sein Stellvertreter Sergej Orlow sprach von einer "furchtbaren" humanitären Situation in Mariupol, nachdem die 450.000-Einwohner-Stadt über 40 Stunden lang beschossen worden sei. Orlow warf den russischen Streitkräften auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor.



Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Raus aus Mariupol Russland hat für die eingekesselten ukrainischen Städte Mariupol und Wolnowacha eine Feuerpause und einen humanitären Korridor für fünf Stunden am Samstag angekündigt. Zivilisten dürften in diesem Zeitraum die Städte verlassen, teilten die Behörden mit. Von Bewohnern hieß es zuvor, dass sie praktisch weder Wasser noch Strom noch Gas hätten.

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Medikamente und Lebensmittel fehlen Mariupol leide unter "unerbittlichen Angriffen" von russischer Seite, sagte Bürgermeister Wadym Bojtschenko. Er hofft, dass durch die Einrichtung des humanitären Korridors Lebensmittel und Medikamente in die Stadt gebracht werden und wichtige Infrastruktur wieder instandgesetzt werden kann.

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Wolnowacha - abgeschnitten von der Außenwelt Auch die Infrastruktur von Wolnowacha mit rund 20.000 Einwohnern wurde durch russische Angriffe stark getroffen. Die Kleinstadt steht seit Tagen ebenfalls unter dem militärischen Druck der vorrückenden russischen Armee. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Raus aus Wolnowacha "Die humanitären Korridore und Wege raus sind mit der ukrainischen Seite abgestimmt“, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Zivilisten aus beiden Städten sollen während der Feuerpause auch mit privaten Fahrzeugen ihre Heimat verlassen können. (Anm. der Red: Dieses Bild von Wolnowacha wird über dpa von der russischen Staatsagentur TASS zur Verfügung gestellt.)

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Luftschutzkeller im Sportzentrum Der Bürgermeister Mariupols hatte von einer Blockade der Stadt gesprochen. Ukrainische Kräfte hätten die "Eindringlinge" auch in der zweiten Woche des Krieges nicht in die Stadt gelassen. Die Bevölkerung hat sich derweil in improvisierten Bunkern versucht vor den Angriffen zu schützen.

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe Vorwurf: Angriffe auf Krankenhäuser Der stellvertretende Bürgermeiste von Mariupol, Sergej Orlow, warf den russischen Streitkräften auch Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser vor.

Mariupol und Wolnowacha: Fünf Stunden Waffenruhe An der Frontlinie Mariupol liegt in der Nähe der früheren Frontlinie zwischen pro-russischen Separatisten aus der Ostukraine und der ukrainischen Armee. Die Einnahme der Hafenstadt würde einen Zusammenschluss der russischen Truppen mit Einheiten aus der Krim und dem Donbass ermöglichen. Autorin/Autor: Diana Hodali



Mehrmals Luftalarm in Kiew

Der Vormarsch auf die Hauptstadt dauert an. "Die Hauptanstrengungen der Besatzer konzentrieren sich auf die Einkreisung Kiews", hieß es. Die Millionenstadt erlebte am Freitag mehrmals Luftalarm. Alle Bewohner sollten sich in Luftschutzbunkern in Sicherheit bringen. Auch die Millionenstadt Charkiw versuchen die russischen Truppen zu umzingeln. Im Osten hätten russische Truppen vor, von den Separatistengebieten Luhansk und Donezk einen Landkorridor zur von Russland annektierten Halbinsel Krim zu schaffen, teilte der ukrainische staatliche Informationsdienst mit. Doch schlügen ukrainische Kräfte zurück und brächten Angreifern Niederlagen bei. Die Darstellung kann derzeit nicht unabhängig verifiziert werden, ebensowenig wie russische Angaben.

Die NATO wirft den russischen Streitkräften in der Ukraine den Einsatz von Streubomben und anderen Waffenarten vor, die gegen das Völkerrecht verstoßen. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prangerte an, auch zivile Ziele würden zunehmend mit Bomben und Raketen attackiert. Russland streitet den Beschuss ziviler Ziele kategorisch ab. Nach UN-Angaben ist bisher der Tod von 331 Zivilisten dokumentiert, darunter 19 Kinder. Die Ukraine nennt weit höhere Zahlen. Auch die Angaben der Kriegsparteien zu Opfern unter der Zivilbevölkerung und zu gefallenen Soldaten lassen sich nur schwer überprüfen.

WFP: Versorgungslage in Ukraine schwierig

Das Welternährungsprogramm (WFP) der Vereinten Nationen äußerte sich besorgt über die Versorgungslage der Zivilbevölkerung in der Ukraine. "Die Lage für die Menschen in der Ukraine hat sich durch die erbitterten Kämpfe dramatisch zugespitzt", sagte der Direktor des WFP in Deutschland, Martin Frick, den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Die Menschen harrten in Kellern aus und könnten nur unter größter Gefahr Besorgungen machen.

"Gerade aus Kiew und Charkiw erreichen uns Berichte, dass Nahrungsmittel ausgehen und Trinkwasser knapp wird", sagte Frick. Die Priorität der UN-Organisation sei es jetzt, Versorgungswege nach Kiew und zu den Epizentren des Konflikts zu etablieren, bevor die Kämpfe weiter eskalieren. Das WFP baue seine Präsenz in der ganzen Region aus, "aber es ist ein Wettlauf gegen die Zeit".

Haftstrafen gegen "Fake News"

Im Krieg gegen die Ukraine geht Moskau nun auch mit drakonischen Haftstrafen gegen missliebige Berichterstattung über die russische Armee vor. Präsident Wladimir Putin unterzeichnete ein Gesetz, das bis zu 15 Jahre Haft bei "Falschnachrichten" über das Militär vorsieht. Davon betroffen sind auch Ausländer. Nach einem weiteren Gesetz können Personen zur Verantwortung gezogen werden, die öffentlich die russische Armee "verunglimpfen". Ebenso drohen Medien und Einzelpersonen Strafen bei "Aufrufen zu Sanktionen gegen Russland".

Russische Medien waren nach dem Einmarsch in die Ukraine angewiesen worden, nur offizielle Informationen der russischen Behörden für ihre Berichterstattung zu verwenden. Begriffe wie "Angriff" oder "Invasion" im Zusammenhang mit dem Einmarsch in die Ukraine sind verboten. Die Behörden stellen den Angriffskrieg auf die Ukraine lediglich als "Sondereinsatz" des Militärs und "Friedensmission" zum Schutz russischsprachiger Ukrainer dar.