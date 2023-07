Ukraine aktuell: Von USA gelieferte Streumunition im Einsatz

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine setzt von USA gelieferte Streumunition bereits ein

Habeck kritisiert Indiens Haltung zum russischen Angriffskrieg

IAEA: Weiter kein Zugang zu Dächern von AKW-Saporischschja

UN-Sicherheitsrat tagt zu Getreide-Abkommen

Selenskyj: Kulturminister sollte wegen Fehlentscheidungen entlassen werden

Die USA haben bestätigt, dass die von ihr gelieferte Streumunition bereits von der Ukraine gegen die russische Armee eingesetzt wird. Der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der US-Regierung, John Kirby, sagte in Washington, die ukrainischen Streitkräfte setzten die Munition angemessen, aber effektiv ein.

John Kirby, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats der USA Bild: Evelyn Hockstein/REUTERS

Der Einsatz der Streumunition wirke sich bereits auf russische Verteidigungsstellungen und Offensivmanöver aus, fügte Kirby hinzu. Für weitere Details verwies Kirby an die Ukrainer. Zuvor hatte die "Washington Post" unter Berufung auf namentlich nicht genannte ukrainische Regierungsbeamte berichtet, dass die Streitkräfte auf diese Weise versuchen, russische Stellungen im Südosten des Landes aufzubrechen, die die ukrainische Gegenoffensive verlangsamen. Russland hat nach Meinung westlicher Experten länger schon Streubomben im Einsatz. Kiew betonte bereits zuvor, von den USA gelieferte Streumunition werde nicht für Angriffe auf russisches Territorium oder zivile Einrichtungen eingesetzt.

Die USA, die Ukraine und Russland gehören nicht zu den mehr als 100 Ländern, die ein internationales Abkommen zur Ächtung von Streumunition unterzeichnet haben.

Habeck kritisiert Indiens Haltung zum russischen Angriffskrieg

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat die Haltung Indiens zum russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine kritisiert. Indien habe den Krieg bisher nicht deutlich und scharf verurteilt, sagte Habeck bei einem Besuch in der indischen Hauptstadt Neu Delhi. "Es ist ein Bruch des Völkerrechts, wie wir ihn lange nicht gesehen haben. Und das muss von der indischen Seite auch deutlicher formuliert werden."

Robert Habeck im DW-Interview in Neu Delhi Bild: DW

Indien positioniert sich zum Angriffskrieg neutral, trägt westliche Sanktionen gegen Moskau nicht mit und wirbt immer wieder für eine Konfliktlösung durch Dialog. Dazu sagte Habeck im Interview der Deutschen Welle: "Ich persönlich denke, wenn es Ungerechtigkeit gibt, kann man nicht neutral bleiben. Es gibt immer einen Aggressor und einen, der das Opfer ist." Zu sagen, man unterscheide nicht zwischen Aggressor und Opfer, spiegele in gewisser Weise nicht die wirkliche Situation wider, fügte der Grünen-Politiker hinzu.

Indien hat gute Beziehungen zu westlichen Ländern, aber auch zu Russland, von dem es mit Blick auf seine militärische Ausrüstung abhängig ist. Das Land kauft aber auch zunehmend Militärausrüstung anderer Länder, unter anderem von Frankreich. Während des Krieges importierte Indien zudem mehr günstiges Öl aus Russland.

IAEA: Weiter kein Zugang zu Dächern von AKW

Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA haben nach eigenen Angaben noch immer keinen Zugang zu den Dächern des russisch besetzten Atomkraftwerks Saporischschja. Russland habe dies weiterhin nicht zugelassen, erklärt die IAEA. Bei zusätzlichen Kontrollen der zugänglichen Bereiche in der vergangenen Woche seien weder Sprengsätze noch Minen gefunden worden. Auf die Kontrollen hatte die Ukraine gedrungen. Die Regierung in Moskau wirft der Ukraine ihrerseits vor, durch Beschuss des Kraftwerks eine Atomkatastrophe zu riskieren.

Fünf der sechs Druckwasserreaktoren des Atomkraftwerks Saporischschja Bild: Alina Smutko/REUTERS

UN-Sicherheitsrat tagt zu Getreide-Abkommen

Der UN-Sicherheitsrat tritt an diesem Freitag zu Beratungen über Russlands Rückzug aus dem Getreide-Abkommen zusammen. Dabei werde es um die Konsequenzen des Schritts für die humanitäre Lage gehen, erklärt die britische Vertretung bei den Vereinten Nationen.

Russland hatte am Montag das Abkommen zum Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer trotz aller internationalen Appelle für beendet erklärt. Im Anschluss kündigte Moskau an, Schiffe, die ukrainische Häfen ansteuern, künftig als mögliche militärische Ziele zu betrachten. Als Reaktion auf Drohungen aus Moskau will die Ukraine gegen Schiffe vorgehen, die russisch kontrollierte Häfen im Schwarzen Meer anlaufen.

Das Schwarze Meer - unsicheres Terrain für die Frachtschifffahrt (Archivbild) Bild: Sitki Yildiz/AA/picture alliance

Der zuvor mehrfach verlängerte Getreide-Deal hatte zum Ziel, für viele Teile der Welt wichtige Getreide-Ausfuhren trotz des Krieges zu ermöglichen. Die Ukraine und Russland gehören zu den wichtigsten Exportländern für Getreide und Düngemittel.

Selenskyj schlägt Entlassung von Kulturminister vor

Nach Unmut über den Umgang mit staatlichen Geldern will der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Kulturminister Olexander Tkatschenko entlassen. Er habe Regierungschef Denys Schmyhal gebeten, eine Ersetzung Tkatschenkos in Betracht zu ziehen, sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Zuvor hatten ukrainische Medien darüber berichtet, der Kulturminister wolle 500 Millionen Hrywnja (rund 12 Millionen Euro) für die Fertigstellung eines nationalen Museums ausgeben, das an die ukrainischen Opfer des Genozids Holodomor in den 1930er-Jahren erinnern soll.

Verliert womöglich seinen Posten: Olexander Tkatschenko, Kulturminister der Ukraine Bild: Anne-Christine Poujoulat/AFP

"In Kriegszeiten wie diesen sollte die Hauptaufmerksamkeit des Staates, und damit auch der staatlichen Ressourcen, auf die Verteidigung entfallen", kritisierte Selenskyj. Selbstverständlich seien Museen und andere kulturelle Bereiche wichtig, betonte er, "aber gerade haben wir andere Prioritäten". Nach rund 17 Monaten russischem Angriffskrieg habe die ukrainische Gesellschaft Verständnis dafür, dass an nicht dringend notwendigen Dingen derzeit gespart werden müsse. Selenskyj wies die Regierung zudem an, für kulturelle und andere Projekte alternative Finanzierungsmöglichkeiten zu erarbeiten. Kulturminister Tkatschenko hat nach eigenen Angaben bereits seinen Rücktritt eingereicht.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.