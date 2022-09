Ukraine aktuell: "Vier neue Regionen in Russland"

Das Wichtigste in Kürze:

Russlands Präsident Wladimir Putin hält seine "bedeutsame" Rede anlässlich der Annexion von vier teilweise besetzten ukrainischen Regionen. "Es gibt Vier neue Regionen in Russland", sagt Putin. "Die Leute haben ihre Wahl getroffen" und die Bewohner annektierter ukrainischer Regionen seien nun "für immer unsere Bürger". Die Aufnahme von Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson wurde unmittelbar nach der Rede vertraglich besiegelt.

Bei einem Raketenangriff auf einen zivilen Autokonvoi in der südukrainischen Stadt Saporischschja sind nach ukrainischen Angaben 23 Menschen getötet und viele weitere verwundet worden. Der Gouverneur der Gebietsverwaltung von Saporischschja, Olexander Staruch, machte Moskau dafür verantwortlich. Der Konvoi sei beschossen worden, als er die Stadt verlassen wollte, um in das von russischen Truppen besetzte Gebiet zu gelangen. Der Chef der russischen Besatzungsverwaltung des Gebiets Saporischschja, Wladimir Rogow, beschuldigte dagegen auf seinem Telegram-Kanal die Ukraine, die Fahrzeuge attackiert zu haben.

In der benachbarten Region Cherson wurde nach Angaben pro-russischer Kräfte ein von den russischen Besatzern eingesetzter Behördenvertreter getötet. Der stellvertretende Sicherheitschef der Region, Alexej Katerinitschew, sei einem "präzisen Angriff" durch die ukrainischen Streitkräfte zum Opfer gefallen, erklärte der stellvertretende pro-russische Verwaltungschef von Cherson, Kirill Stremusow. Demnach wurden mit einem HIMARS-Raketenwerfer zwei Geschosse auf Katerinitschews Haus abgefeuert. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig prüfen.

Blog: Lyman ist eingekesselt

Im Kampf um die strategisch wichtige Kleinstadt Lyman im Gebiet Donezk haben ukrainische Truppen nach russischen Angaben mehrere Orte östlich der Stadt eingenommen. Es sei ukrainischen Truppen gelungen, "Lyman faktisch einzukesseln", teilte der nationalistische Militärblog "Rybar" mit. Die Ortschaft Stawky im Norden Lymans sei gefallen; östlich von Lyman, in Saritschne, gebe es Straßenkämpfe. Die ukrainische Eroberung von Stawky bestätigte auch der russische Militärblogger Semjon Pegow.

London: Russischen Soldaten fehlen medizinische Produkte

Den russischen Soldaten in der Ukraine fehlt es nach Einschätzung britischer Militärexperten an Verbandsmaterial und anderen medizinischen Produkten. Das britische Verteidigungsministerium erklärte, neu mobilisierte Reservisten würden angewiesen, ihren eigenen Verbandkasten mitzubringen. Die Regierung in London veröffentlicht seit Kriegsbeginn unter Berufung auf Geheimdienstinformationen täglich Informationen zur Lage. Moskau wirft den Briten eine gezielte Desinformationskampagne vor.

UN-Generalsekretär Antonio Guterres pocht aufs Völkerrecht - und verärgert damit den Kreml (Archivbild)

Russland empört über UN-Generalsekretär Guterres

Russland hat empört auf die Äußerungen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres zur geplanten Annexion der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja reagiert. Guterres habe nicht das Recht, politische Erklärungen im Namen der Vereinten Nationen als Ganzes abzugeben, hieß es aus dem Kreml.

Guterres hatte sich besorgt über die Vorbereitungen Russlands für eine Annexion von Teilen der Ukraine geäußert. Jeder weitere Schritt im Zusammenhang mit der Annexion der ukrainischen Regionen Donezk, Luhansk, Cherson und Saporischschja wäre "eine gefährliche Eskalation" und würde die Aussichten auf Frieden in der Region gefährden, erklärte Guterres. Ein solches Vorgehen "hätte keinen rechtlichen Wert und sollte verurteilt werden".

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte zuvor angekündigt, an diesem Freitag sollten bei einer Zeremonie mit Staatschef Wladimir Putin die Abkommen über die Aufnahme der Regionen unterzeichnet werden. Bei den vom Westen als Schein-Abstimmungen kritisierten "Referenden" in den vier russisch kontrollierten Regionen in der Ukraine soll sich nach Angaben der dortigen Separatisten eine überwältigende Mehrheit der Stimmberechtigten für die Annexion ausgesprochen haben.

In der Nacht wurden Dekrete veröffentlicht, in denen Putin die besetzten ukrainischen Gebiete Cherson und Saporischschja als unabhängige Staaten anerkennt. Dies gilt gemäß dem international kritisierten Vorgehen Russlands als Voraussetzung dafür, dass die Regionen ihre Aufnahme in die Russische Föderation beantragen können.

Vorbereitungen in Moskau für die Zeremonie zur Annexion von vier besetzten ukrainischen Gebieten

Guterres betonte, die "Referenden" könnten nicht als "echter Ausdruck des Willens des Volkes" betrachtet werden. Die Abstimmungen seien inmitten eines bewaffneten Konflikts in von Russland besetzten Gebieten und außerhalb des rechtlichen und verfassungsmäßigen Rahmens der Ukraine abgehalten worden. "Die UN-Charta ist eindeutig", erklärte der UN-Generalsekretär. "Jegliche Annexion von Territorium eines Staates durch einen anderen Staat in Folge der Androhung oder des Einsatzes von Gewalt ist ein Verstoß gegen die Prinzipien der UN-Charta und des internationalen Rechts."

Russlands Präsident Wladimir Putin hat erstmals Fehler bei der Teilmobilisierung zugegeben (Archivbild)

Putin gibt Fehler zu

Putin räumte derweil Probleme bei der Teilmobilisierung ein, die in der vergangenen Woche angekündigt worden war. Er rief dazu auf, "alle Fehler" zu korrigieren, und nannte als Beispiele Aufrufe zum Wehrdienst, die an Väter mit vielen Kindern, Menschen mit chronischen Krankheiten oder Personen über dem Wehrdienstalter gegangen seien.

Selenskyj ruft Minderheiten zum Widerstand auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj appellierte an Minderheiten in ganz Russland, sich der Teilmobilmachung des Kremls zu widersetzen. "Ihr müsst nicht in der Ukraine sterben", sagt Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Putin werde weiter versuchen, Menschenleben zu vernichten und niemand sei verpflichtet, an einem schändlichen Krieg teilzunehmen.

Wolodymyr Selenskyj, Präsident der Ukraine, ruft russische Minderheiten zum Widerstand gegen Moskau auf

Einer Zählung des Senders BBC zufolge sind bislang mindestens 301 Soldaten aus dem mehrheitlich muslimischen Dagestan im Ukraine-Krieg gefallen. Das wäre die höchste Zahl für eine russische Region und mehr als zehnmal die Zahl der Toten aus Moskau, das eine fünfmal größere Bevölkerung aufweist. Eine offizielle Aufschlüsselung der russischen Verluste liegt nicht vor. Bei Protesten in Dagestan gegen die Teilmobilmachung sind in der vergangenen Woche mehr als 100 Menschen festgenommen worden.

Scholz warnt Putin vor Atomwaffeneinsatz

Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Kremlchef davor gewarnt, Atomwaffen im Krieg in der Ukraine einzusetzen. Sowohl US-Präsident Joe Biden als auch er selbst hätten klar gemacht, dass diese Waffen nicht eingesetzt werden dürften, sagte Scholz im Zweiten Deutschen Fernsehen. Eine ähnliche Warnung habe es an Moskau zu Beginn des Krieges bezüglich chemischer und biologischer Waffen gegeben.

Russischer Oligarch in den USA angeklagt

Die US-Justiz hat den russischen Oligarchen und Putin-Vertrauten Oleg Deripaska wegen der Verletzung von US-Sanktionen angeklagt. Wie das US-Justizministerium mitteilte, wird dem 52-jährigen Aluminium-Milliardär vorgeworfen, er habe seinen beiden Kindern unter Umgehung der Sanktionen die US-Staatsbürgerschaft beschaffen wollen.

Milliardär und Putin-Vertrauter: Oleg Deripaska (Archivbild)

Die Anklage richtet sich demnach auch gegen Deripaskas Freundin Olegovna Voronina sowie zwei Helferinnen. Laut Anklage versuchten diese, Voronina die Einreise in die USA zu ermöglichen, damit sie dort die gemeinsamen Kinder zur Welt bringen könne. Im Jahr 2020 sei dies noch geglückt, 2022 sei der schwangeren Frau jedoch die Einreise verwehrt worden.

Die US-Behörden hatten Deripaska wegen dessen Nähe zu Putin 2018 mit Sanktionen belegt. Der Oligarch habe "mit Lügen und Betrügereien" versucht, die Sanktionen zu umgehen, sagte Lisa Monaco, die Nummer zwei des Justizministeriums. Obwohl er die russische Führung unterstütze, habe er "Hunderttausende Dollar" investiert, damit sein Kind die US-Staatsbürgerschaft bekomme und vom US-Gesundheitssystem profitiere, hieß es in der Mitteilung des Ministeriums.

Ende Juni hatte Deripaska bei einer Pressekonferenz in Moskau den Ukraine-Krieg als "kolossalen Fehler" bezeichnet. Der Gründer des Aluminiumkonzerns Rusal verwendete zudem die Bezeichnung "Krieg", was die russische Führung verboten hat.

