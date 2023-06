Ukraine aktuell: Viele Opfer bei Angriff auf Kramatorsk

Das Wichtigste in Kürze:

Russische Raketen treffen die ukrainische Stadt Kramatorsk

Stoltenberg: NATO zur Verteidigung gegen Russland oder Belarus bereit

Rutte sieht die Zukunft der Ukraine in der NATO

USA strafen Konzerne wegen Wagner-Finanzierung ab

Bei einem russischen Raketenangriff auf die Stadt Kramatorsk im Osten der Ukraine sind nach offiziellen Angaben mindestens drei Menschen getötet und mehr als 40 weitere verletzt worden. Unter den Toten sei auch ein Kind, sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache.

Die Geschosse hatten unter anderem ein gut besuchtes Restaurant im Stadtzentrum getroffen. Dort hätten sich zum Zeitpunkt des Angriffs viele Zivilisten aufgehalten, erklärte der Gouverneur der Region Donezk, Pawlo Kyrylenko. Rettungskräfte suchen laut Behörden unter den Trümmern nach möglichen Verschütteten.

Kramatorsk hatte vor dem Krieg 150.000 Einwohner und ist die letzte Großstadt unter ukrainischer Kontrolle im Osten des Landes. Sie liegt etwa 30 Kilometer von der Front entfernt.

"NATO zur Verteidigung gegen Moskau oder Minsk bereit"

Die NATO ist nach den Worten ihres Generalsekretärs Jens Stoltenberg bereit zur Verteidigung gegen jede Bedrohung aus "Moskau oder Minsk". "Absolut klar ist, dass wir eine klare Botschaft an Moskau und an Minsk geschickt haben, dass die NATO da ist, um jeden Verbündeten und jeden Zentimeter NATO-Territorium zu schützen", sagte Stoltenberg nach einem Abendessen mit sieben Staats- und Regierungschefs in Den Haag.

Jens Stoltenberg (4.v.l.) mit den Staats- und Regierungschefs aus sieben NATO-Staaten Bild: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

Bei ihrem nächsten Gipfel Mitte Juli in Litauen werde die Allianz eine Stärkung ihrer Verteidigungssysteme beschließen, um ihre Mitglieder zu schützen und besonders diejenigen mit einer gemeinsamen Grenze mit Russland und Belarus, ergänzte er.

Stoltenberg warnte auch davor, die Bedrohungen durch Russland nach dem Aufstand der Wagner-Gruppe am Wochenende weniger ernst zu nehmen. Es sei klar, dass der illegale Krieg von Kremlchef Wladimir Putin gegen die Ukraine in Russland Gräben vertieft und neue Spannungen geschaffen habe, sagte der Norweger. Wichtig sei es nun, die Ukraine weiter zu unterstützen.

Lukaschenko will von Wagner-Söldnern profitieren To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rutte: Zukunft der Ukraine ist in der NATO

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte hat bei dem informellen Treffen von NATO-Staaten bekräftigt, dass die Ukraine Mitglied des Verteidigungsbündnis werden sollte. Die Zukunft der Ukraine "ist in der NATO", sagte Rutte in Den Haag.

Rutte unterstrich, die Ukraine könne auf die volle militärische Unterstützung des Bündnisses zählen. Der russische Aggressionskrieg sei eine "direkte Bedrohung auch für unsere Sicherheit", sagte er.

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg (l.) begrüßt den rumänischen Präsidenten Klaus Iohannis, rechts der niederländische Regierungschef Mark Rutte Bild: Peter Dejong/AP Photo/picture alliance

In Den Haag hatten sich die Staats- und Regierungschefs aus den Niederlanden, Albanien, Belgien, Litauen, Norwegen, Polen sowie Rumänien mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg getroffen, um den Gipfel der Allianz im Juli in Vilnius vorzubereiten.

Sekenskyj entlässt Chef des staatlichen Rüstungskonzerns

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat den Chef des staatlichen Rüstungskonzerns Ukroboronprom, Jurij Hussjew, entlassen. Das entsprechende Dekret wurde vom Präsidentenbüro in Kiew veröffentlicht. Hussjew hatte den Posten seit Dezember 2020 inne. Nachfolger soll Medienberichten zufolge der 31 Jahre alte Leiter des Panzerwerks im ostukrainischen Charkiw, Herman Smetanin, werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstagabend während seiner Videoansprache Bild: president.gov.ua

In der Holding Ukroboronprom sind alle Rüstungsunternehmen der Ukraine konzentriert. Nach Informationen der Internetzeitung "Ukrajinska Prawda" hatte Selenskyj von Hussjew eine höhere Produktion der Kurzstreckenrakete Sapsan (Wanderfalke) erwartet. Die in der Exportvariante Hrim-2 (Donner-2) genannte Rakete kann Ziele bis in 500 Kilometer Entfernung erreichen.

US-Sanktionen gegen Konzerne wegen Wagner-Finanzierung

Die USA haben Sanktionen gegen vier Unternehmen verhängt - unter Hinweis auf illegale Gold-Geschäfte zur Finanzierung der russischen Privatarmee Wagner. Bei den betroffenen Firmen handelt es sich um Midas Resources SARLU und Diamville SAU in der Zentralafrikanischen Republik, Industrial Resources General Trading in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Limited Liability Company in Russland, wie das Finanzministerium in Washington mitteilte.

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin am Samstag in Rostow-am Don in Russland Bild: Press service of "Concord"/REUTERS

Die Wagner-Gruppe des Russen Jewgeni Prigoschin finanziere "ihre brutalen Operationen teilweise, indem sie natürliche Ressourcen in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik und in Mali ausbeutet", erklärte Finanzstaatssekretär Brian Nelson. Die USA würden weiter auf die Geldströme für Wagner abzielen, um der "Ausbreitung und Gewalt" der Söldnergruppe in Afrika, in der Ukraine und anderswo Einhalt zu gebieten.

Das US-Außenministerium erklärte, die Maßnahmen gegen Wagner stünden nicht im Zusammenhang mit dem Aufstand vom Wochenende in Russland.

se/gri (dpa, rtr, afp, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.