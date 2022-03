Ukraine aktuell: USA warnen China, Russlands Krieg zu unterstützen

Das Wichtigste in Kürze:

US-Regierung warnt China vor militärischer Unterstützung für Russland

EU-Außenbeauftragter Borrell spricht von russischen "Kriegsverbrechen"

Bundeskanzler Scholz: Putin nicht mit Russland gleichsetzen

Pentagon: Russland greift zunehmend zivile Einrichtungen an

Stadtrat von Mariupol: Etwa 80 Prozent der Wohnungen zerstört

Um eine weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu verhindern, haben die USA ihre Drohung Richtung Peking erneuert. China müsse mit Konsequenzen rechnen, sollte es Russland militärische Hilfe leisten, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Die USA seien in großer Sorge, dass China mit militärischer Ausrüstung Russland bei der Invasion helfen könne. Präsident Biden werde das Thema bei seinem an diesem Freitag geplanten Telefonat mit Chinas Präsident Xi Jinping "offen und direkt" ansprechen. Dass China das Vorgehen Russlands nicht verurteile, spreche Bände.

Leben im Kriegsgebiet - ein Kampf ums Überleben, um Nahrung und ein Dach über dem Kopf

China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Bislang hat die US-Regierung aber keinen Beweis dafür vorgelegt, dass China Russland helfen will.

EU verurteilt russische "Kriegsverbrechen" in der Ukraine

Die Europäische Union hat die "schweren Verstöße und Kriegsverbrechen" Russlands in der Ukraine scharf verurteilt. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien "schändlich, verwerflich und vollkommen inakzeptabel" und stellten schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Die EU verurteile die fortgesetzten Angriffe der russischen Armee auf die Zivilbevölkerung und zivile Infrastruktur in der Ukraine sowie die wochenlange Belagerung der Hafenstadt Mariupol.

Verzweiflung angesichts der Zerstörung in Mariupol

Russland habe nicht das Recht, einseitig ein anderes Land anzugreifen und trage daher die volle Verantwortung "für diese Akte militärischer Aggression und für all die Zerstörung und den Verlust an Menschenleben, die es verursacht", erklärte der EU-Außenbeauftragte. Die Täter dieser Kriegsverbrechen würden ebenso zur Verantwortung gezogen wie die verantwortlichen Regierungsvertreter und Armeeführer, warnte er.

Die US-Regierung hat die russischen Angriffe bislang nicht offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft. Laut Außenminister Blinken sind US-Experten dabei, mögliche Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden, zu dokumentieren und zu bewerten.

Präsident Biden hatte den russischen Präsidenten Putin am Mittwoch allerdings als "Kriegsverbrecher" bezeichnet. Heute verschärfte er seinen Ton weiter und nannte Putin einen "mörderischen Diktator (...), der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt". Putin werde einen hohen Preis für seine Aggression zahlen fügte Biden hinzu.

Scholz: Putin nicht mit Russland gleichsetzen

Bundeskanzler Olaf Scholz hat davor gewarnt, Russland mit dem russischen Präsidenten Putin gleichzusetzen. "Nicht das russische Volk hat die fatale Entscheidung des Überfalls auf die Ukraine getroffen. Dieser Krieg ist Putins Krieg", sagte Scholz am Donnerstagabend auf einer Veranstaltung der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung. Diese Differenzierung sei wichtig, um die Aussöhnung zwischen Deutschen und Russen nach dem Zweiten Weltkrieg nicht aufs Spiel zu setzen, betonte Scholz. Der Kanzler warf Putin vor, die Uhren zurückdrehen zu wollen "in eine Zeit, in der Großmächte die Landkarte unter sich aufteilen". Zu den Erfolgschancen der laufenden Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs äußerte Scholz sich zurückhaltend. Trotzdem unterstützte er die Verhandlungen.

Kanzler Olaf Scholz bei der Veranstaltung zum 100. Geburtstag des SPD-Politikers Egon Bahr

Scholz sprach bei einer Veranstaltung zum 100. Geburtstag des SPD-Politikers Egon Bahr, der als Architekt der deutschen Ostpolitik unter Bundeskanzler Willy Brandt gilt.

"Elektroschock" für die NATO

Auch der französische Präsident Emmanuel Macron zeigte sich überzeugt, dass die russische Bevölkerung diesen Krieg nicht will: "Es steht unter dem Joch der Unterdrückung und der Falschnachrichten", sagte Macron bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung seines Wahlprogramms.

Den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine bezeichnete Macron als einen "Elektroschock", der die NATO "aufgeweckt" habe. Er stehe zu seiner Aussage von 2019, dass die NATO den "Hirntod" erlitten habe, sagte er weiter. Es sei nötig gewesen, die Strategie der NATO zu präzisieren, und das geschehe nun. Parallel dazu müsse die europäische Verteidigung weiter ausgebaut werden.

Lambrecht: Bedrohungslage wird nicht binnen Wochen beendet sein

Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben wegen der Aggressionen Moskaus weitere Truppenaufstockungen an der NATO-Ostflanke in Aussicht gestellt. "Wir werden uns damit intensiv beschäftigen, sodass wir spätestens im Sommer die endgültigen Entscheidungen darüber treffen können", sagte Lambrecht bei einer Pressekonferenz mit Stoltenberg in Berlin. "Wir müssen uns auf eine Bedrohungslage einstellen, die eben nicht in wenigen Wochen beendet ist", betonte die Ministerin.

Stoltenberg erläuterte, er erwarte, dass es bei den Gesprächen "um mehr Präsenz im Osten sowie auch um mehr Fähigkeiten geht, wie zum Beispiel Luftabwehr". Diese seien entscheidend, "um Moskau die klare Botschaft zu vermitteln, dass wir da sind, um alle Verbündeten zu schützen."

Pentagon: Russland greift zunehmend zivile Einrichtungen an

Das russische Militär greift in der Ukraine nach Angaben der US-Regierung vermehrt zivile Einrichtungen an. "Wir haben eine Zunahme der Angriffe auf zivile Infrastruktur und zivile Ziele festgestellt", sagte ein hoher US-Verteidigungsbeamter. Gleichzeitig beobachte man stellenweise schwindende Moral bei den russischen Soldaten. "Wir haben keinen Einblick in jede Einheit und jeden Standort. Aber wir haben sicherlich anekdotische Hinweise darauf, dass die Moral in einigen Einheiten nicht hoch ist", sagte der Beamte. Russland weist immer wieder Vorwürfe zurück, es werde gezielt auf Zivilisten geschossen.

Video ansehen 00:38 Annalena Baerbock: Jeden Tag werden wir Zeuge immer schlimmerer Verbrechen

Die Weltgesundheitsorganisation WHO erklärte, es gebe 43 nachgewiesene Fälle von Angriffen auf medizinische Einrichtungen in der Ukraine. Dabei seien zwölf Menschen getötet und viele weitere verletzt worden, sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus. "In jedem Konflikt stellen Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen eine Verletzung des Völkerrechts dar", so Tedros.

Stadtrat von Mariupol: 80 Prozent der Wohnungen zerstört

In der vom Krieg stark betroffenen südukrainischen Hafenstadt Mariupol sind nach örtlichen Angaben etwa 80 Prozent der Wohnungen zerstört und davon rund 30 Prozent nicht wieder aufzubauen. "Täglich werden durchschnittlich 50 bis 100 Bomben auf die Stadt geworfen. Die Verwüstung ist enorm", teilte der Rat der Stadt im Messengerdienst Telegram mit.

Zuletzt war in Mariupol das Stadttheater bombardiert worden. In einem Luftschutzkeller sollen sich Hunderte Zivilisten aufgehalten haben, darunter sehr viele Kinder. Wie viele der Menschen verletzt oder getötet wurden, ist weiter unklar. Allerdings gibt es erste Berichte, dass der Luftschutzbunker des Gebäudes standgehalten habe. Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Olga Stefanyschyna schrieb auf Facebook, "circa 130 Menschen wurden bereits gerettet". Diese Angaben lassen sich unabhängig nicht überprüfen.

Ausgebrannte Wohnblocks in Mariupol

Russische und ukrainische Quellen machen unterschiedliche Angaben zur Evakuierung der Zivilbevölkerung aus Mariupol. Laut russischen Angaben sollen am Donnerstag 43.000 Menschen aus der Stadt geflohen sein. Zudem seien 134 Tonnen Hilfsgüter übergeben worden, darunter Medikamente und Lebensmittel. Die stellvertretende Ministerpräsidentin der Ukraine, Iryna Vereshchuk, sprach dagegen von nur 2000 Menschen, die Mariupol hätten verlassen können. Überprüfen lassen sich auch diese Angaben aus dem Kriegsgebiet nicht.

qu/mak (dpa, rtr, afp, ap)

Dieser Artikel wird am Tag des Erscheinens fortlaufend aktualisiert.