Ukraine Aktuell: USA - ukrainische Offensive kein Misserfolg

Das Wichtigste in Kürze:

US-General: Ukrainische Gegenoffensive ist keineswegs gescheitert

Südafrika beantragt Ausnahmeregelung, um Putin nicht verhaften müssen

Eklat über Ukraine-Krieg bei EU-CELAC-Gipfel in Brüssel

Selenskyj bemüht sich um Unterstützung afrikanischer Länder

Das US-Militär ist Äußerungen entgegengetreten, die Gegenoffensive der Ukraine sei gescheitert. Dies sei keineswegs der Fall, erklärte Generalstabschef Mark Milley. "Die Ukrainer rücken stetig und zielstrebig vor", sagte Milley im US-Verteidigungsministerium nach einem Online-Treffen der internationalen Ukraine-Kontaktgruppe, das der Koordinierung der Militärhilfe diente. "Ich denke, es gibt noch viel zu kämpfen, und ich bleibe bei dem, was wir zuvor gesagt haben: Es wird lang, es wird hart, es wird blutig." Als Grund für das langsame Vorrücken gegen die russische Armee nannte Milley von den Angreifern vermintes Gebiet. "Die Verluste, die die Ukrainer bei dieser Offensive erleiden, gehen nicht so sehr auf die Stärke der russischen Luftwaffe zurück, sondern auf Minenfelder", sagte er.

Die Zivilbevölkerung leidet unter der russischen Aggression. Hier eine zerstörte Schule in Lyman, einem wichtigen Frontabschnitt im Osten der Ukraine Bild: Gian Marco Benedetto/AA/picture alliance

US-Verteidigungsminister Lloyd Austin versicherte, dass die Verbündeten des von Russland angegriffenen Landes nicht nachlassen würden bei ihrer Unterstützung für die Ukraine. "Unsere Arbeit geht weiter, und wir werden alles tun, was wir können, um sicherzustellen, dass die Ukrainer erfolgreich sein können."

Südafrika: Wollen Putin beim BRICS-Gipfel nicht verhaften müssen

Südafrika sucht nach Wegen, den russischen Präsidenten Wladimir Putin auf einem Gipfeltreffen vom 22. bis 24. August in Johannesburg nicht verhaften zu müssen. Das Land ist beim kommenden Gipfel des Staatenbundes aus Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika (BRICS) Gastgeber. Dazu werden deren Staatschefs erwartet, also auch Putin. Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) hat gegen den russischen Präsidenten wegen Kriegsverbrechen aber einen Haftbefehl ausgestellt. Südafrika als IStGH-Mitglied wäre deshalb verpflichtet, Putin beim Erscheinen auf dem Gipfel zu verhaften.

Wie aus einer veröffentlichten Vorlage eines südafrikanischen Gerichts hervorgeht, hat Präsident Cyril Ramaphosa beim Internationalen Strafgerichtshof eine Ausnahmeregelung beantragt, Putin nicht verhaften zu müssen, da dies "einer Kriegserklärung" gleichkäme. Er könnte dem südafrikanischen Volk gegenüber nicht verantworten, "das Risiko eines Krieges mit Russland einzugehen", heißt es in einer Erklärung Ramaphosas.

Wladimir Putins mögliche Anreise zum BRICS-Gipfel, für Südafrikas Präsidenten Cyril Ramaphosa ein Dilemma Bild: Emmanuel Durand/AP Photo/picture alliance

Südafrika befindet sich unter zunehmendem internationalem Druck, zu bestätigen, dass es den vom Internationalen Strafgerichtshof erlassenen Haftbefehl ausführen würde, sollte Putin anreisen. Südafrika hat die Statuten des Weltstrafgerichts unterzeichnet, sich bislang aber nicht klar zum Verfahren geäußert.

Es gibt Spekulationen, das Gipfeltreffen könnte wegen des Problems nach China verlegt werden. Das Land gehört dem IStGH nicht an.

Eklat über Ukraine-Krieg beim EU-CELAC-Treffen in Brüssel

Das erste große Gipfeltreffen der EU mit lateinamerikanischen und karibischen Staaten seit acht Jahren ist von Streit über eine Erklärung zum Ukraine-Krieg überschattet worden. Mit Russland verbündete Länder wie Nicaragua, Venezuela und Kuba setzten bei der zweitägigen Zusammenkunft in Brüssel durch, dass der Text keine explizite Verurteilung des Krieges enthält und Russland nicht einmal erwähnt wird.

Am Ende brachten die 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union und die 33 Länder der Gemeinschaft der Lateinamerikanischen und Karibischen Staaten (CELAC) lediglich ihre "tiefe Besorgnis über den anhaltenden Krieg gegen die Ukraine" zum Ausdruck, der immenses menschliches Leid verursache und bestehende Verwundbarkeiten der Weltwirtschaft verstärke. Russland als Aggressor ist in dem Dokument aber nicht genannt. Bis auf das Moskau-treue Nicaragua stimmten alle CELAC- und EU-Staaten nach zähen Verhandlungen diesem "weichgespülten" Text zu.

Ziel der EU war es, mit der Gipfelerklärung eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu senden. Diesem soll deutlich gemacht werden, dass er in der Weltgemeinschaft zunehmend isoliert ist und bei einer Fortsetzung des Angriffskriegs weitere wirtschaftliche Nachteile fürchten muss.

Selenskyj bemüht sich um Unterstützung afrikanischer Länder

Nach dem Aus für den Getreidedeal versucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, im Konflikt mit Russland Afrika auf die Seite seines Landes zu ziehen. Er habe einer Reihe von afrikanischen Medien ein Interview gegeben, teilte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache mit. "Wir haben (...) insbesondere über die Situation beim Getreideexport und die russische Aggression gegen die globale Ernährungsstabilität gesprochen", sagte er. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine wird in Afrika weniger scharf kritisiert als in den westlichen Industrienationen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wendet sich fast täglich per Video an seine Landsleute und die Weltöffentlichkeit Bild: Sergei Supinsky/AFP

Der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, schrieb auf Twitter, die AU bedauere die Entscheidung Russlands, das Abkommen zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer auslaufen zu lassen. Er fordere alle Beteiligten auf, "die Probleme zu lösen, um die Wiederaufnahme des sicheren Transports von Getreide und Düngemitteln aus der Ukraine und Russland in bedürftige Regionen, einschließlich Afrika, zu ermöglichen".

Die Aufkündigung des Getreideabkommens durch Russland wird international beklagt. Es wachsen wieder Befürchtungen vor steigenden Preisen für Getreide und Lebensmittel. Dank der Vereinbarung hatte die Ukraine trotz des russischen Angriffskriegs seit vergangenem Sommer Getreide in großen Mengen auf dem Seeweg exportieren können.

qu/fw (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.