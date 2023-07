Ukraine aktuell: USA schnüren neues Militärpaket für Kiew

Die Vereinigten Staaten kündigen weitere Militärhilfe für die Ukraine an. Es geht vor allem um Munition. Die EU ist zuversichtlich was den Export von Getreide aus der Ukraine angeht. Der Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Kiew erhält weitere Rüstungsgüter aus den USA

EU rechnet fest mit Ukraine-Getreideexporten

Scheidender deutscher Botschafter beklagt Isolationskurs Moskaus

Die USA haben ein neues Militär-Hilfspaket für die Ukraine im Wert von 400 Millionen Dollar (rund 362 Millionen Euro) angekündigt. Es umfasse unter anderem gepanzerte Truppentransportfahrzeuge, Munition für Patriot-Luftabwehrsysteme und Himars-Mehrfachraketenwerfer sowie für Artilleriegeschütze, erklärte das Pentagon.

US-Außenminister Antony Blinken fügte an, die Hilfe ziele darauf ab, "die tapferen Kräfte der Ukraine auf dem Schlachtfeld zu stärken" und sie bei der Rückeroberung des ukrainischen Territoriums zu unterstützen. Die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gegen die russischen Besatzer, die mit dem US-Hilfspaket unterstützt werden soll, kommt derzeit nur langsam voran.

US-Außenminister Blinken (r.), neben ihm der ukrainische Präsident Selenskyj Bild: Genya Savilov/AFP/AP/dpa/picture alliance

Die USA sind der wichtigste militärische Verbündete der Ukraine in deren Kampf gegen russische Einheiten. Seit Beginn der breit angelegten russischen Invasion im Februar 2022 haben sie Militärhilfe in Höhe von mehr als 43 Milliarden Dollar geliefert oder zugesagt.

EU-Kommissar sieht gute Chancen für Getreide-Export

Nahezu das gesamte für den Export bestimmte ukrainische Getreide könnte nach Angaben von EU-Kommissar Janusz Wojciechowski über eigens von der EU und der Ukraine ausgebaute Handelswege exportiert werden. "Wir sind bereit, über die Solidaritätsspuren fast alles zu exportieren, was die Ukraine braucht" sagte der Agrarkommissar in Brüssel.

Die Ukraine gilt als die Kornkammer Europas Bild: ALEXANDER ERMOCHENKO/REUTERS

Nach Angaben der EU-Kommission wurden im April, Mai und Juni 2,1 Millionen Tonnen, 3,4 Millionen Tonnen beziehungsweise 3 Millionen Tonnen Getreide über diese Wege exportiert. Der bisherige Höchststand lag im November 2022 bei 4,2 Millionen Tonnen. Russland hatte am Montag voriger Woche ein von der Türkei und den Vereinten Nationen vermitteltes Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt.

Selenskyj fordert Ende von EU-Importverbot To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Es wird befürchtet, dass dadurch Lebensmittelpreise steigen und Versorgungsengpässe zunehmen könnten, da die Ukraine einer der weltweit wichtigsten Exporteure von Getreide ist. Aktuelle Schätzungen gingen davon aus, dass in den nächsten zwölf Monaten etwa 50 bis 55 Millionen Tonnen ukrainisches Getreide für den Export zur Verfügung stünden, hieß es aus der EU-Kommission. Demnach müssten monatlich etwa 4,5 Millionen Tonnen Getreide exportiert werden.

Schoigu in Nordkorea

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu ist offiziellen Angaben zufolge zu einem dreitägigen Besuch im Nachbarland Nordkorea eingetroffen. Das russische Verteidigungsministerium veröffentlichte am Dienstagabend ein Video, das zeigt, wie Schoigu an einem Flughafen in der Hauptstadt Pjöngjang von einer nordkoreanischen Delegation begrüßt wird.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu Bild: Gavriil Grigorov/Kremlin/Sputnik/REUTERS

Offizieller Anlass von Schoigus Reise ist der 70. Jahrestag des Koreakrieg-Endes. Zugleich hieß es aus Moskau: "Der Besuch wird zur Stärkung der russisch-nordkoreanischen Militärbeziehungen beitragen." Nordkorea wird verdächtigt, Russland in dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit Waffen zu unterstützen.

Von Geyr beklagt Isolationsbestrebungen Moskaus

Zum Abschluss seiner Zeit in Moskau hat der deutsche Botschafter Géza Andreas von Geyr den Absturz der russisch-deutschen Beziehungen beklagt. "Russland möchte sich von uns, also vom Westen, isolieren", sagte von Geyr bei seiner Abschiedsfeier in Moskau. "All dies hätte ich mir 2019, als ich kam, nicht träumen lassen", fügte er in seiner Rede vor Diplomaten, Wirtschaftsvertretern und Journalisten hinzu. Anwesend waren auch Vertreter der russischen Zivilgesellschaft, darunter die Mitbegründerin der Menschenrechtsorganisation Memorial, Swetlana Gannuschkina.

Géza Andreas von Geyr zieht zum Ende seiner Arbeit in Moskau eine traurige Bilanz Bild: Anton Novoderezhkin/TASS/dpa/picture alliance

Von Geyr erinnerte auch an die mehreren Hundert Mitarbeiter von Botschaften und Kultureinrichtungen, die das Land kürzlich aufgrund eines russischen Beschlusses verlassen mussten. Zugleich sei Diplomatie in Zeiten des russischen Kriegs gegen die Ukraine besonders wichtig. "Es ist wichtig, dass wir Diplomaten hier sind, dass wir zuhören und versuchen zu verstehen und dass wir unsere Sicht der Dinge erklären", sagte von Geyr, auf den in diesem Sommer der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff als neuer deutscher Botschafter in Moskau folgen wird.

haz/wa (afp, rtr, dpa, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.