Ukraine aktuell: USA bilden Ukrainer an F-16-Kampfjets aus

Das Wichtigste in Kürze:

USA beginnt mit Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets

Militärexperte sieht Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive

Deutschland: Taten gegen ukrainische Kinder sind Kriegsverbrechen

Zweiter ukrainischer Unabhängigkeitstag unter Kriegsbedingungen



Bereits ab September will das US-Militär mit der Ausbildung ukrainischer Piloten für Kampfjets vom Typ F-16 beginnen. Laut dem Sprecher des US-Verteidigungsministeriums, Pat Ryder, werden die Piloten zunächst auf einem Luftwaffenstützpunkt in San Antonio im Bundesstaat Texas Englischunterricht erhalten. Das Flugtraining werde dann ab Oktober im Bundesstaat Arizona starten. Ryder bezeichnete den Schritt als präventiv, da absehbar sei, dass die Kapazitäten für die Ausbildung der ukrainischen Piloten in Europa in der Zukunft nicht ausreichten.

Das Training in den USA sei dazu gedacht, die Ausbildungskapazitäten der Kampfjet-Koalition durch einen weiteren Standort zu erweitern. Zu dieser Koalition zählen Dänemark, die Niederlande und seit kurzem auch Norwegen. Diese Länder haben der Ukraine die Lieferung von F-16-Kampfjets zugesagt. Dänemark und die Niederlande führen auch die Bemühungen zur Ausbildung ukrainischer Piloten an. Die USA würden diese Bemühungen jetzt unterstützen, sagte Pentagon-Sprecher Ryder.

Präsident Selenskyj, hier in einem F-16-Cockpit auf dem dänischen Luftwaffenstützpunkt Skrydstrup, hatte die westlichen Partner immer wieder um die Lieferung von F-16-Kampfjets gebeten Bild: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa/picture alliance

Die Ukraine hatte ihre internationalen Partner monatelange intensiv um westliche Kampfjets gebeten, um den russischen Angriffskrieg effektiv abwehren zu können. Beim G7-Gipfel in Japan im Mai hatten die USA den Weg dafür gemacht, dass Drittstaaten F-16 an die Ukraine liefern dürfen und auch Piloten ausbilden können. Zu einem Zeitplan für die tatsächliche Lieferung von F-16-Jets an Kiew äußerte sich Ryder nicht näher. Diese Frage stehe erst an, wenn die Pilotenausbildung abgeschlossen sei. Es gehe hier um Monate, nicht um Wochen.

Militärexperte sieht Fortschritte der ukrainischen Gegenoffensive

Der Militärexperte Christian Mölling von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) sieht Fortschritte bei der Gegenoffensive der Ukraine. "Es gibt erste Durchbrüche an der südlichen Frontlinie", sagte Mölling den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Ob die sich weiten lassen, hängt auch davon ab, was die Ukrainer in der zweiten Verteidigungslinie vorfinden", fügte er hinzu.

Russland habe in der jetzigen Phase möglicherweise nicht mehr genügend Manpower, um die anderen Verteidigungslinien stark zu besetzen, vermutete der Experte. Die Ukrainer hätten in den vergangenen Monaten sehr viel militärische Infrastruktur und Logistik der Russen zerstört. Mölling geht dennoch davon aus, dass der Krieg noch lange dauert. "Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass beide Seiten irgendwann aus Erschöpfung in eine Konfliktphase eintreten, in der man zwar weiterhin kämpft, aber keine großen Operationen zustande bekommt", sagte er.

Deutschland: Taten gegen ukrainische Kinder sind Kriegsverbrechen

Deutschland hat die Verschleppung ukrainischer Kinder nach Russland vor dem UN-Sicherheitsrat scharf verurteilt. "Für uns besteht kein Zweifel: Diese Verbrechen an ukrainischen Kindern sind Kriegsverbrechen und müssen als solche behandelt werden", sagte der stellvertretende deutsche Botschafter Thomas Zahneisen vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Die Täter müssten zur Rechenschaft gezogen werden. Auch müsse Russland den Vereinten Nationen Zugang zu entführten Kindern gewähren, um ihre Rückkehr in ihre Familien zu erleichtern.

Seit Beginn des russischen Angriffskrieges wirft die Ukraine Moskau vor, ukrainische Kinder zu verschleppen. Die russische Regierung bestreitet dies und spricht von Evakuierungen. Im März hatte der Internationale Strafgerichtshof mit Sitz in Den Haag Haftbefehl gegen Kremlchef Wladimir Putin und dessen Kinderrechtsbeauftragte, Maria Lwowa-Belowa, erlassen. Die Ermittler machen beide für Kriegsverbrechen verantwortlich - darunter die Verschleppung von Kindern aus besetzten ukrainischen Gebieten.

In diesem Zusammenhang verhängte die US-Regierung nun auch Sanktionen gegen mehrere hochrangige russische Beamte und Betreiber von Umerziehungsprogrammen für Kinder. Ihnen wird vorgeworfen, an der Verschleppung ukrainischer Kinder aus von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine beteiligt gewesen zu sein. Mit den Sanktionen werden unter anderem Vermögenswerte der Betroffenen in den USA eingefroren, Geschäfte mit den USA werden ihnen untersagt. Zum Teil wurden auch Visabeschränkungen erlassen.

Zweiter ukrainischer Unabhängigkeitstag unter Kriegsbedingungen

Zum zweiten Mal seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs hat die Ukraine am Donnerstag ihren Unabhängigkeitstag begangen. In der Hauptstadt Kiew würdigte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj seine Landsleute als "freies und starkes Volk". An der Seite seiner Frau Olena legte er einen Blumenkranz an einer Gedenkstätte für gefallener Soldaten nieder. Größere Feierlichkeiten waren angesichts der anhaltenden Gefahr russischer Luftangriffe verboten.

In der deutschen Hauptstadt Berlin versammelten sich zahlreiche Menschen zum Zeichen der Unterstützung für die Ukraine. Bei einer Demonstration vor dem Brandenburger Tor waren blau-gelbe Flaggen zu sehen. Mit mehreren Aktionen in Berlins Mitte - teils nicht weit entfernt von der russischen Botschaft - gedachten die Menschen der Opfer des Krieges. Am Abend gab das Ukrainian Freedom Orchestra ein Konzert, das auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier besuchte.

Menschen feiern vor dem Brandenburger Tor in Berlin den Unabhängigkeitstag der Ukraine Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Der Unabhängigkeitstag der Ukraine erinnert an die am 24. August 1991 vom Obersten Sowjet der ukrainischen Sowjetrepublik verabschiedete Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion. Zugleich wehrt die Ukraine genau seit 18 Monaten mit westlicher Hilfe eine russische Invasion ab. Moskau kontrolliert jedoch trotz erfolgreicher ukrainischer Gegenangriffe einschließlich der bereits 2014 annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim weiter fast ein Fünftel vom Staatsgebiet seines Nachbarn.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sicherten der Ukraine zum zweiten ukrainischen Nationalfeiertag seit Beginn des russischen Angriffskriegs weiteren Beistand zu. Scholz richtete sich auf dem Onlinedienst X direkt an Selenskyj: "Wir stehen an Ihrer Seite." Baerbock sagte, Deutschland müsse die Ukraine unterstützen "mit allem, was wir haben". Auch US-Präsident Joe Biden sendete anlässlich des Unabhängigkeitstages seine Grüße, wie Selenskyj in der Nacht zum Freitag nach einem Telefonat mit Biden bekanntgab.

