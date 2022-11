Ukraine aktuell: UNHCR beklagt "größte Vertreibung seit Jahrzehnten"

Das Wichtigste in Kürze:

UNHCR: Mehr als 14 Millionen Menschen seit Februar vertrieben

UN-Sicherheitsrat: Russland scheitert mit Biowaffen-Resolution

Selenskyj: Wiederaufnahme des Getreideabkommens ein "wichtiges Signal"

Schweiz: 100 Millionen für die Ukraine als Winter-Hilfe



Russlands Einmarsch in die Ukraine hat nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) zur größten Vertreibung von Personen seit Jahrzehnten geführt. "Etwa 14 Millionen Menschen wurden seit dem 24. Februar aus ihren Häusern vertrieben", sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi am Mittwoch (Ortszeit) in New York. Und die Situation verbessere sich vor einem mutmaßlich harten Winter nicht.

"Die durch Angriffe verursachte Zerstörung der zivilen Infrastruktur, die während wir hier sprechen weitergeht, lässt die humanitäre Hilfe schnell wie einen Tropfen auf den heißen Stein der Not erscheinen", so der Italiener Grandi weiter. Die humanitäre Hilfe müsse weiter ausgeweitet, der "sinnlose" Krieg beendet werden.

Wegen der Kriegsschäden an Strom- und Wärmeversorgung hatte die ukrainische Regierung ins Ausland Geflüchtete zuletzt dazu aufgefordert, erst im kommenden Frühjahr zurückzukehren. Dem UNHCR zufolge haben mehr als sieben Millionen Menschen aus der Ukraine im Ausland Schutz gesucht - davon etwa eine Million in Deutschland.

Keine Biowaffen-Resolution im Sicherheitsrat

Russland ist vor dem UN-Sicherheitsrat wie erwartet mit einer gegen die USA und die Ukraine gerichteten Resolution zu Biowaffen gescheitert. Der Text, der sich an unbelegte russische Vorwürfe anlehnt, die USA würden biologische Waffen in der Ukraine produzieren, bekam am Mittwoch nur zwei Stimmen - die von Moskau selbst sowie von China. Die USA, Großbritannien und Frankreich stimmten gegen die Beschlussvorlage. Alle zehn nichtständigen Mitglieder enthielten sich. Russland hatte die "Einsetzung einer aus allen Mitgliedern des Sicherheitsrats bestehenden Kommission" gefordert.

Russlands stellvertretender UN-Botschafter, Dmitry Polyanskiy, aufgenommen am 29.07.2022

Der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitry Polyanskiy kritisierte das Ergebnis der Abstimmung. Dieses sei Ausdruck der "üblichen kolonialen Mentalität" der westlichen Staaten. Russland werde die Frage bei der Konferenz zur Überprüfung des Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen vom 28. November bis 16. Dezember in Genf erneut erörtern.

US-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erwiderte, die USA hätten gegen die Resolution gestimmt, weil sie auf "Falschinformationen, Unehrlichkeit, bösem Willen und einem völligen Mangel an Respekt" für den Sicherheitsrat beruhe. "Niemand außer China fällt darauf herein", ergänzte sie.

Die USA und die Ukraine hatten bereits vergangene Woche russische Vorwürfe zur Entwicklung biologischer Waffen kategorisch zurückgewiesen.

Der stellvertretende Hohe Repräsentant der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen, Adedeji Ebo, erklärte, die Vereinten Nationen hätten keine Kenntnis von einem Biowaffenprogramm in der Ukraine und hätten weder ein Mandat noch die "technischen Kapazitäten", um Untersuchungen dazu anzustellen.

Selenskyj: Getreideabkommen mit Russland ein "wichtiges Signal"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Wiederaufnahme des Getreideabkommens mit Russland als wichtiges Signal bezeichnet. Es sei ein "bedeutendes diplomatisches Ergebnis für unser Land und die ganze Welt", dass sich Russland wieder an die Vereinbarung halte, sagte Selenskyj am Mittwochabend in seiner abendlichen Videobotschaft.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Aufnahme vom 26.10.2022)

Er hob insbesondere die Arbeit der Vermittler UN und Türkei und weiterer Partner hervor. "Wieder einmal hat jeder gesehen, dass es in unserer Region nur eine Bedrohung für die globale Ernährungssicherheit gibt, und das ist die Russische Föderation und sonst niemand", betonte er.

Moskau hatte das Abkommen am Samstag ausgesetzt und als Grund einen Angriff auf seine Schwarzmeerflotte angegeben. Am Mittwoch erklärte das russische Verteidigungsministerium, Moskau habe von Kiew "schriftliche Garantien" erhalten, dass der für den Getreidetransport genutzte Schiffskorridor nicht für militärische Zwecke genutzt werde.

Auch die USA äußerten sich erleichtert über die Wiederaufnahme des Getreideabkommens. Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, rief dazu auf, die ursprünglich für vier Monate geltende Vereinbarung noch in diesem Monat zu verlängern.

Das Getreideabkommen war am 22. Juli unter Vermittlung der Türkei und der Vereinten Nationen in Istanbul unterzeichnet worden. Es soll die sichere Durchfahrt ukrainischer Frachtschiffe auf festgelegten Routen durch das Schwarze Meer ermöglichen und gilt als zentraler Beitrag zur Milderung der durch den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verschärften globalen Ernährungskrise. Das Abkommen hat bereits die Ausfuhr von rund zehn Millionen Tonnen Getreide und anderen Lebensmitteln aus der Ukraine ermöglicht.

Schweiz schickt Winter-Hilfe

Die Schweiz hat der Ukraine weitere finanzielle Unterstützung in Höhe von umgerechnet rund 100 Millionen Euro zugesagt. Mit dem Geld sollen die Folgen des russischen Angriffskriegs im Winter abgemildert werden, wie die Schweizer Regierung mitteilte. Insbesondere sollen demnach Projekte zur Instandhaltung der Energie-Infrastruktur und zur Sicherung der Trinkwasserversorgung finanziert werden. Zudem solle die prekäre humanitäre Situation in der Ukraine gelindert werden.

Ignazio Cassis, Präsident der Schweiz, bei einer Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Berlin (25.10.2022)

Russland hatte zuletzt wiederholt die Energie-Infrastruktur in der Ukraine angegriffen. Daher kam es immer wieder zu Einschränkungen bei der Stromversorgung. Am Montag blieben durch russische Luftangriffe auch zahlreiche Haushalte in der ukrainischen Hauptstadt Kiew ohne Wasser.

