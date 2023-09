Ukraine aktuell: UNESCO stellt Kulturgüter unter Schutz

Die UN-Kulturorganisation UNESCO stellt 20 Kulturgüter in der Ukraine unter verstärkten Schutz. Blinken spricht in Rumänien über russische Drohne. Baerbock versteht den Wunsch nach Marschflugkörpern. Unser Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

UNESCO-Schutz für ukrainische Kulturgüter

Noch ein neues US-Militärpaket

Russische Grenzregion meldet Drohnenangriff auf Industrieanlage

Die UN-Kulturorganisation UNESCO hat 20 Kulturgüter in der Ukraine unter verstärkten vorläufigen Schutz gestellt. Dazu gehören unter anderem das historische Zentrum von Lwiw, die Sophienkathedrale in Kiew sowie die Residenz der Metropoliten von Bukowina und Dalmatien in Tscherniwzi. Der besondere Schutzstatus erlaubt es, die mutmaßlichen Urheber der Zerstörungen an diesen Kulturgütern zu verfolgen oder auszuliefern.

Blick in die Sophienkathedrale in Kiew Bild: Bryan Smith/ZUMA Wire/imago images

Das Komitee für den Schutz von Kulturgütern bei bewaffneten Konflikten hat auf einer Sondersitzung die "schweren Schäden durch russische Raketenangriffe auf historische Gebäude von kultureller Bedeutung in Lwiw, Odessa und Tschernihiw" verurteilt. Die ukrainischen Sicherheitskräfte und das Justizpersonal sollen im Schutz des Kulturerbes geschult werden, teilte die UNESCO in Paris mit.

Blinken spricht in Rumänien über russische Drohne

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat mit seiner rumänischen Amtskollegin Luminita Odobescu über die Trümmer einer russischen Drohne auf rumänischem Staatsgebiet gesprochen. Nach Angaben des US-Außenministeriums ging es in dem Telefonat um Rumäniens Untersuchung rund um die Drohnentrümmer, die an der Grenze zur Ukraine gefunden wurden.

Der rumänische Donauhafen Plauru Bild: ANDREEA CAMPEANU/REUTERS

Blinken und Odobescu haben auch über die weitere Aufrechterhaltung der Luftraumsicherheit gesprochen. Die rumänische Ministerin hatte am Donnerstag die ukrainische Darstellung zurückgewiesen, russische Drohnen seien in dem NATO-Mitgliedsland niedergegangen und explodiert.

Baerbock versteht den Wunsch nach Marschflugkörpern

Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock hat Verständnis dafür gezeigt, dass die Ukraine weitreichende Taurus-Marschflugkörper fordert. Die Grünen-Politikerin wies in den Zeitungen der Funke-Mediengruppe auf die riesigen Minenfelder hin, die von der russischen Armee zwischen den besetzten Gebieten und dem Rest der Ukraine gelegt wurden.

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock bei einer Pressekonferenz im Auswärtigen Amt Bild: Bernd Elmenthaler/IMAGO

"Um die Menschen im Osten der Ukraine zu befreien, um russische Nachschublinien hinter der Verteidigungslinie zu treffen, muss der Minengürtel überwunden werden", sagte Baerbock. "Insofern ist die ukrainische Bitte nach Gerät mit größerer Reichweite mehr als verständlich." Dennoch sprach sich die Außenministerin für eine sorgfältige Prüfung aus.

Neues US-Militärpaket im Umfang von 600 Millionen Dollar für Ukraine

Die USA stellen der Ukraine weitere Militärhilfe zur Verfügung. Das US-Verteidigungsministerium teilte am Donnerstag in Washington mit, das neue Paket habe einen Umfang von rund 600 Millionen US-Dollar (rund 560,9 Millionen Euro). Es beinhalte unter anderem Munition für die Mehrfachraketenwerfer vom Typ HIMARS, Artilleriemunition und Minenräumgerät. Die Ausrüstung wird den Angaben zufolge bei der Industrie beschafft.

Bereits am Vortag hatten die USA - parallel zu dem Besuch von US-Außenminister Antony Blinken in Kiew - Militärhilfe im Umfang von 175 Millionen Dollar (rund 163 Millionen Euro) angekündigt. Nach Ministeriumsangaben haben die USA seit dem Kriegsbeginn Ende Februar 2022 militärische Hilfe im Umfang von mehr als 43,7 Milliarden US-Dollar (rund 40,9 Milliarden Euro) für Kiew bereitgestellt oder zugesagt.

Russische Grenzregion meldet Drohnenangriff auf Industrieanlage

In der russischen Grenzregion Brjansk ist nach offiziellen Angaben eine Industrieanlage von Drohnen attackiert und in Brand geschossen worden. Ein Verwaltungsgebäude habe Feuer gefangen, schrieb Gouverneur Alexander Bogomas auf Telegram.

Bogomas macht die Ukraine für den Drohnenangriff verantwortlich, bei dem niemand verletzt worden sei. Das russische Verteidigungsministerium erklärte kurz darauf, die Luftverteidigung in Brjansk habe zwei Drohnen abgewehrt.

Ukraine meldet Fortschritte nahe Bachmut

Der Generalstab der ukrainischen Streitkräfte meldet einen "Teilerfolg" in der Nähe der östlichen Stadt Bachmut. Auch beim Vormarsch der ukrainischen Truppen nach Süden zum Asowschen Meer gebe es Fortschritte.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte in seiner nächtlichen Videoansprache, er habe Militäreinheiten im Osten und Süden des Landes für ihre Aktionen gegen die russischen Truppen gedankt und sie ausgezeichnet. Die im Juni begonnene Gegenoffensive der Ukraine konzentrierte sich zunächst auf die Rückeroberung von Bachmut, das im Mai von russischen Truppen eingenommen worden war.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.