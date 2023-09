Ukraine aktuell: Umerow soll Verteidigungsminister werden

Selenskyj wechselt Verteidigungsminister aus. Erdogan trifft Putin in Sotschi. Ausbildung für ukrainische Piloten in Frankreich. Der Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj kündigt Entlassung von Verteidigungsminister Resnikow an

Putin und Erdogan sprechen über Getreideabkommen

Macron und Selenskyj vereinbaren Ausbildung für Piloten

"Ich glaube, dass das Ministerium neue Ansätze und andere Formate der Interaktion sowohl mit dem Militär als auch mit der Gesellschaft als Ganzes braucht", begründete Selenskyj die geplante Entlassung des Verteidigungsministers in einer Video-Ansprache. Resnikow sei bereits seit mehr als 550 Tagen Krieg im Amt. Er, Selenskyj, werde das Parlament noch in dieser Woche bitten, Resnikow durch Rustem Umerow zu ersetzen. Umerow ist derzeit der Leiter des wichtigsten Privatisierungsfonds der Ukraine.

Der Wechsel des Verteidigungsministers muss vom Parlament gebilligt werden. Selenskyj sagte, er gehe davon aus, dass die Ernennung Umerows von den Abgeordneten gebilligt werde.

Türkisch-russisches Spitzentreffen in Sotschi

Kreml-Chef Waldimir Putin empfängt an diesem Montag den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in der russischen Schwarzmeerstadt Sotschi. Bei ihren Gesprächen dürfte es vor allem um eine Wiederbelebung des Getreideabkommens gehen, das den Export von ukrainischem Getreide und anderer Lebensmittel über das Schwarze Meer ermöglicht hatte. Das Abkommen war unter Vermittlung Ankaras und der Vereinten Nationen zustande gekommen und im Juli von Moskau aufgekündigt worden.

Vor etwa 13 Monaten haben sich Putin und Erdogan zuletzt in Sotschi getroffen (Archivbild) Bild: MURAT KULA/TURKISH PRESIDENTIAL/AFP

Der Deal hatte zu einem Rückgang der globalen Lebensmittelpreise beigetragen, die infolge der russischen Offensive in der Ukraine drastisch gestiegen waren. Nach Darstellung Moskaus führte das Abkommen aber indirekt zu Einschränkungen bei der Ausfuhr von Getreide und Düngemitteln aus Russland. Der Kreml ist nach eigenen Angaben zu einer Rückkehr zu dem Abkommen bereit, stellt dafür aber Bedingungen.

Selenskyjs Telefonat mit Macron

Die Getreidelieferungen aus der Ukraine waren auch Thema im Gespräch des ukrainischen Präsidenten mit seinem französischen Amtskollegen, Emmanuel Macron. "Wir haben auch Möglichkeiten besprochen, das Funktionieren des Getreidekorridors sicherzustellen und die Sicherheit der Region Odessa zu erhöhen", sagte Selenskyj anschließend in den sozialen Medien. Nach ukrainischen Angaben haben zuletzt vier Schiffe den temporären Seekorridor im Schwarzen Meer passiert. Er wurde letzten Monat eingerichtet, um eine sichere Schifffahrt zu gewährleisten.

In regelmäßigem Austausch: Selenskyj und Macron (Archivbild) Bild: Mohammed Badra/AFP/Getty Images

Selenskyj erklärte außerdem in einer Videoansprache, dass er mit dem französischen Präsidenten, Emmanuel Macron, eine "sehr wichtige Vereinbarung über die Ausbildung unserer Piloten in Frankreich" getroffen habe. Er und Macron hätten auch darüber gesprochen, was Frankreich zum Schutz der Stadt Odessa und der dortigen Region beitragen könne.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.