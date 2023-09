Ukraine aktuell: Ukrainische Armee befreit Dorf bei Bachmut

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainisches Militär meldet Rückeroberung von Dorf nahe Bachmut

US-Generalstabschef Milley verteidigt ukrainische Gegenoffensive gegen Kritik

CDU-Politiker Kiesewetter rechnet mit baldiger Taurus-Entscheidung

Explosionen in Sewastopol - Moskaus Militär meldet Drohnenabschüsse

"Klischtschiwka wurde von den Russen geräumt und befreit", schreibt Alexander Syrskyi, Kommandeur der ukrainischen Bodentruppen, auf Telegram. In dem Dorf wohnten vor dem Krieg etwa 400 Menschen. Am Freitag hatte die Ukraine bereits die Einnahme des Ortes Andrijiwka verkündet, der nur wenige Kilometer südlich von Klischtschiwka liegt. Russland bestreitet dies bisher. Beide Ortschaften wurden bei monatelangen Kämpfen um die Stadt Bachmut weitgehend zerstört.

Zuvor hatte der Chef des Präsidentenbüros in Kiew, Andrij Jermak, auf Telegram ein Foto veröffentlicht, das ukrainische Soldaten in dem wichtigen Ort im Gebiet Donezk zeigen soll. "Die Ukraine holt sich das Ihre immer zurück", schrieb Jermak dazu. Unabhängig lassen sich die Meldungen der Kriegsparteien zunächst oft nicht überprüfen. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj lobte in seiner abendlichen Videoansprache den Einsatz der Soldaten in Klischtschijiwka.

Sollte sich die Einnahme der Ortschaft bestätigen, verschlechtert sich die taktische Lage der russischen Besatzer in Bachmut deutlich. Sie laufen nun Gefahr, vom Süden und vom Norden her in die Zange genommen zu werden. Um Bachmut hatten Russen und Ukrainer gut ein halbes Jahr lang gekämpft. Aufseiten der russischen Streitkräfte kamen hier vor allem die Söldner der Privatarmee Wagner zum Einsatz. Ende Mai erklärte Russland die Stadt für eingenommen.

US-Generalstabschef Mark Milley hat die ukrainische Offensive zur Rückeroberung russisch besetzter Gebiet gegen Kritik in Schutz genommen. Die Offensive verlaufe zwar "langsamer als erwartet, aber beständig", sagte Milley dem US-Nachrichtensender CNN. Entgegen der Einschätzung "mancher Beobachter" sei die Gegenoffensive "nicht gescheitert", betonte er. Es werde aber "viel Zeit nötig sein", um das vom ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj formulierte Ziel zu erreichen und "alle Russen aus dem Land zu werfen". Es habe Teilerfolge gegeben, außerdem habe die Ukraine eine große Kampfkraft. Die Ukraine wehrt seit Februar 2022 eine russische Invasion ab.

Der US-Generalstabschef Mark Milley Bild: Manuel Balce Ceneta/AP Photo/picture alliance

Seit Juni läuft eine Gegenoffensive der ukrainischen Armee, die auf die Rückeroberung russisch besetzter Gebiete im Süden und Osten des Landes abzielt. Zuvor hatte Kiew neue Rüstungslieferungen von seinen westlichen Verbündeten erhalten und neue Bataillone gebildet.

CDU-Politiker Kiesewetter rechnet mit baldiger Entscheidung zu Taurus

Der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter erwartet in Kürze eine Entscheidung über die Lieferung deutscher Marschflugkörper vom Typ Taurus an die Ukraine. Am Dienstag finde ein Treffen in Ramstein statt. "Da werden wir bestimmte Neuerungen erleben, die Omid Nouripour schon letzte Woche angekündigt hat", sagte Kiesewetter im deutschen Fernsehen. Er sei fest davon überzeugt, dass in der kommenden Woche ein Datum bekannt werde, bis wann Taurus und F-16-Kampfjets geliefert würden.

Der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter Bild: Bernd Elmenthaler/IMAGO

Der Grünen-Bundesvorsitzende Omid Nouripour hatte am Donnerstagabend erklärt, er gehe davon aus, dass "sehr schnell auch tatsächlich die Verkündung kommen wird, dass die Taurus rübergehen, weil die gebraucht werden". Es gebe noch einige Details zu klären und Gespräche mit Partnern zu führen, das werde aber schnell geschehen. Die Ukraine fordert seit längerem Taurus-Marschflugkörper. Bundeskanzler Olaf Scholz äußerte sich dazu bisher immer zurückhaltend.

US-Medien hatten zuletzt berichtet, die Regierung in Washington könnte schon bald auch Kurzstreckenraketen vom Typ ATACMS (englisch: Army Tactical Missile System) an die Ukraine abgeben. Mit den beiden Waffensystemen höherer Reichweite könnte Kiew etwa die Versorgung der russischen Armee tief im besetzten Gebiet angreifen.

Mehrere Explosionen in Sewastopol auf der Krim

In der Hafenstadt Sewastopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim hat es Medienberichten zufolge mehrere Explosionen gegeben. Mehrere Telegram-Kanäle veröffentlichten derweil Fotos, die einen Feuerschein über der Stadt zeigen. Anwohner berichteten von starkem Brandgeruch. Das Verteidigungsministerium in Moskau hingegen teilte dazu lediglich mit: "Über dem Südwestteil der Halbinsel Krim wurden zwei ukrainische Drohnen von der Flugabwehr vernichtet."

Ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Krim To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Nach Angaben des von Moskau eingesetzten Gouverneurs von Sewastopol, Michail Raswoschajew, wurden keine Infrastrukturobjekte getroffen. Den Brandgeruch erklärte Raswoschajew mit einer Nebelwand, die die Marine zum Sichtschutz gegen die Drohnen eingesetzt habe. Die Hafenstadt ist auch die Basis der russischen Schwarzmeerflotte. Russland hat die ukrainische Halbinsel Krim 2014 völkerrechtswidrig annektiert.

kle/fw (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.