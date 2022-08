Ukraine aktuell: Ukrainer spenden ihrer Armee präzise Satellitenfotos

Das Wichtigste in Kürze:

Crowdfunding-Kampagne für bessere Aufklärung

Selenskyj: Russland plant groß angelegte Provokation am AKW

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe

USA kündigen Militärhilfe in Höhe von rund 775 Millionen Dollar an

Der ukrainische Fernsehmoderator Serhij Prytula hat über eine Crowdfunding-Kampagne ein Geschenk für die ukrainischen Streitkräfte finanziert: Es gehe um die Nutzungsrechte an einem Radarsatelliten, der die Erde nachts und durch Wolken hindurch beobachten könne, erklärten Prytula und das finnische Satellitenunternehmen ICEYE OY.

Die Ukraine aus dem All: Militärische Aufklärung ist ohne hochauflösende Satellitenbilder undenkbar

In Kombination mit modernen Waffen eröffneten die Aufklärungsbilder den Streitkräften neue Möglichkeiten im Kampf gegen Russland, freute sich Verteidigungsminister Olexij Resnikow. Bei der Spendenaktion kamen bislang umgerechnet rund 16 Millionen Euro zusammen, mit denen eigentlich türkische Bayraktar-Kampfdrohnen gekauft werden sollten. Als deren Hersteller die Drohnen spendete, wurde stattdessen die Satelliten-Nutzung gekauft.

AKW Saporischschja ans russische Stromnetz?

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rechnet mit einer "groß angelegten Provokation" Russlands am Atomkraftwerk Saporischschja. In seiner abendlichen Videoansprache erklärte er, Moskau plane eine Abkoppelung des Kraftwerks vom ukrainischen Stromnetz, um es an das russische Stromnetz anzuschließen. Das AKW ist unter russischer Kontrolle. Die Ukraine und Russland machen sich gegenseitig für den anhaltenden Beschuss des Atomkraftwerks verantwortlich.

Ukraine: Atomares Pulverfass Saporischschja

Russische Flugabwehr wieder über der Krim aktiv

Russland meldet neue ukrainische Drohnenangriffe. Die amtliche russische Staatsagentur Tass berichtete unter Berufung auf örtliche Behördenvertreter auf der Krim, die russische Flugabwehr hätte östlich von Cherson sechs ukrainische Drohnen abgeschossen. Unabhängig davon teilte ein weiterer Behördenvertreter auf der Krim mit, russische Abwehrkräfte hätten mehrere Drohnen über der Stadt Sewastopol abgeschossen.

USA helfen mit Überwachungsdrohnen

Die US-Regierung hat angekündigt, der von Russland angegriffenen Ukraine weitere Militärhilfe in Höhe von rund 775 Millionen US-Dollar (rund 772 Millionen Euro) bereitzustellen. Das geplante Hilfspaket soll unter anderem 15 Überwachungsdrohnen vom Typ ScanEagle, 40 minengeschützte Fahrzeuge und 16 Panzerhaubitzen umfassen, wie das US-Verteidigungsministerium am Freitag mitteilte. Damit erhöht sich die US-Militärhilfe für die Ukraine seit Beginn der Amtszeit von US-Präsident Joe Biden auf insgesamt 10,6 Milliarden US-Dollar (rund 10,56 Milliarden Euro).

