Ukraine aktuell: Ukraine meldet Bruch der Waffenruhe

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Feuerpause wird laut Ukraine gebrochen

Evakuierung in Sumy, Schüsse in Mariupol

WHO: Attacken auf medizinische Einrichtungen

Videoschalte von Scholz und Macron mit Chinas Staatschef Xi

Energiegespräche zwischen USA und Venezuela

Das russische Militär hat nach eigenen Angaben eine neue Feuerpause in der Ukraine in Kraft gesetzt und "humanitäre Korridore" in fünf Städten geöffnet. In der Hauptstadt Kiew sowie den Großstädten Tschernihiw, Sumy, Charkiw und der besonders umkämpften Hafenstadt Mariupol sollten die Menschen die Möglichkeit haben, sich in Sicherheit zu bringen. Die Feuerpause sei um 10.00 Uhr Moskauer Zeit (8.00 Uhr MEZ) in Kraft getreten, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit.

Kiew: Russen beschießen Route für Mariupol

Laut dem Außeninisterium in Kiew nahmen russische Streitkräfte allerdings eine Evakuierungsroute für die belagerte Stadt Mariupol unter Beschuss. Damit hätten sie gegen die vereinbarte Waffenruhe verstoßen. Acht Lastwagen und 30 Busse stünden bereit, humanitäre Hilfe zu liefern und Zivilisten nach Saporischschja in Sicherheit zu bringen, teilte Ministeriumssprecher Oleg Nikolenko auf Twitter mit. "Der Druck auf Russland muss erhöht werden, damit es seine Verpflichtungen einhält." In Mariupol warten nach Angaben des Roten Kreuzes 200.000 Menschen darauf, über verschiedene Routen aus der Stadt zu kommen.

Die Lage dort spitzt sich nach Angaben des Stadtrats weiter zu. "Es gibt keine Straße ohne kaputte Fenster, zerstörte Wohnungen oder Häuser." Die Stadt sei ohne Strom, Wasser und Gas. Mariupol liegt nahe der sogenannten Kontaktlinie zwischen prorussischen Separatisten und ukrainischer Armee im Verwaltungsbezirk Donezk. Die Stadt am Asowschen Meer hat strategisch große Bedeutung.

Schwere Verwüstungen in der nordöstlich gelegenen Stadt Charkiw

Die ukrainische Parlamentsabgeordnete Inna Sovsun warf Russland vor, in Bezug auf den "humanitären Korridor" in Mariupol gelogen zu haben. In einem Interview der Deutschen Welle sagte Sovsun: "Sie haben humanitäre Korridore versprochen und dann das Grausamste getan, was man sich vorstellen kann. Sie legten Landminen an dem Ort, an dem sich die Menschen versammeln sollten, um das Gebiet zu verlassen." Bei diesen habe es sich hauptsächlich um Frauen und kleine Kinder gehandelt, so die Abgeordnete.

Ukraine: 21 Tote in Sumy

Das ukrainische Präsidialamt bestätigte, dass Evakuierungen im nordöstlich gelegenen Sumy und zudem in der Stadt Irpin nahe der Hauptstadt Kiew im Gange sind. Nach Auskunft des Außenministeriums hat ein erster Fluchtkonvoi mit Einwohnern und ausländischen Studenten Sumy bereits verlassen. Ziel der Busse und Privatwagen sei der rund 170 Kilometer entfernte Ort Poltawa in der Zentralukraine. Zuvor waren in Sumy bei russischen Angriffen in der Nacht nach örtlichen Behördenangaben mindestens 21 Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder.

Selenskyj bleibt in der ukrainischen Hauptstadt

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will trotz der Kämpfe um Kiew die Hauptstadt nicht verlassen. "Ich bleibe in Kiew", sagte er in einer Videobotschaft. Er verstecke sich nicht und habe vor niemandem Angst. "Heute ist der zwölfte Abend unseres Kampfes, unserer Verteidigung. Wir sind alle vor Ort, alle arbeiten. Jeder, wo er muss. Ich bin in Kiew, mein Team mit mir." Nach Angaben des Präsidialamts rief Selenskyj die ukrainischen Soldaten zurück, die in Auslandsmissionen eingesetzt sind. Die "hochprofessionellen Militärs" würden im Kampf gegen die russische Aggression benötigt, hieß es. Ukrainischen Medien zufolge beteiligt sich das Land an Einsätzen im Kosovo, im Kongo und in der Republik Elfenbeinküste.

Video ansehen 00:31 Selenskyj will in Kiew bleiben

Ukraine meldet Milliardenschäden an Infrastruktur

Der ukrainische Infrastrukturminister Alexander Kubrakow schätzt allein die Kriegsschäden am Verkehrssystem seines Landes auf bisher schon mehr als zehn Milliarden US-Dollar. Betroffen seien etwa Brücken, Eisenbahn und Flughäfen, sagte Kubrakow der Onlinezeitung "Ukrajinska Prawda". Er sei überzeugt, dass die meisten Schäden in spätestens zwei Jahren beseitigt sein könnten. Dabei rechnet der Minister wohl auch mit ausländischer Hilfe. "Dieser Krieg ist nicht der unsere", unterstrich er. Die Ukraine verteidige die Interessen der gesamten zivilisierten Welt. "Wir werden das Land nicht auf eigene Faust wiederherstellen."

Video ansehen 04:58 General a.D. Wittmann: Putin nicht mehr zugänglich für Vernunftargumente

Pentagon: Einmarsch zu "fast 100 Prozent"

Russland ist nach Informationen des US-Verteidigungsministeriums inzwischen mit nahezu allen für den Einmarsch in die Ukraine vorgesehenen Truppen in das Land eingerückt. "Fast 100 Prozent" der in den vergangenen Wochen an der ukrainischen Grenze zusammengezogenen "Kampfkraft" befinde sich inzwischen in der Ukraine, sagte ein Vertreter des Pentagon. Nach westlichen Angaben hatte Russland vor Beginn seines Angriffs auf die Ukraine mehr als 150.000 Soldaten an den Grenzen aufmarschieren lassen.