Ukraine aktuell: Streit über angebliche Biowaffen

Das Wichtigste in Kürze:

- USA und Russland werfen sich gegenseitig Entwicklung von Biowaffen vor

- Selenskyj: 100.000 Menschen in Sicherheit gebracht

- Fluchtwege für Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw geplant

- Disney-Konzern macht keine Geschäfte mehr in Russland

- Facebook lässt heftige Kritik an Moskau zu

Der UN-Sicherheitsrat soll sich nach dem Willen Russlands an diesem Freitag mit angeblich von den USA in der Ukraine hergestellten Biowaffen beschäftigen. "Die russische Vertretung hat um ein Treffen des Sicherheitsrates für den 11. März gebeten, um die militärisch-biologischen Aktivitäten der USA auf dem Territorium der Ukraine zu erörtern", schrieb der stellvertretende russische UN-Botschafter Dmitri Poljanski am Donnerstag auf Twitter.

Hintergrund ist Russlands Vorwurf an die USA und die Ukraine, biologische Waffen zu entwickeln. Das russische Verteidigungsministerium hatte Anfang der Woche behauptet, in der Ukraine gebe es ein Netzwerk von Bio-Laboren, die im Auftrag des US-Verteidigungsministeriums arbeiteten. Internationale Faktenchecker haben diese Behauptung allerdings längst entkräftet. Auch die UN sagten, sie wüssten nichts über angeblich in der Ukraine produzierte Massenvernichtungswaffen.

Die Vereinigten Staaten sehen die russischen Behauptungen als "Propaganda" und möglichen Vorwand, selbst Massenvernichtungswaffen im Ukraine-Krieg einzusetzen. "Russland hat diese neuen falschen Behauptungen aufgestellt. Wir haben gesehen, dass China diese Propaganda unterstützt hat. Und deshalb sollten wir Ausschau halten, ob Russland möglicherweise chemische oder biologische Waffen in der Ukraine einsetzt oder eine Operation unter falscher Flagge startet", sagte der stellvertretende amerikanische UN-Botschafter Jeffrey Prescott der Deutschen Presse-Agentur.

Fast 100.000 Menschen evakuiert

Aus umkämpften Städten in der Ukraine sind in den vergangenen zwei Tagen fast 100.000 Menschen evakuiert worden. Das teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in einer Videoansprache mit. Allerdings würden die Hafenstadt Mariupol und das nahe gelegenen Wolnowacha weiter blockiert.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei einer über Facebook verbreiteten Videoansprache

"Die russischen Truppen stellten das Feuer nicht ein. Trotzdem habe ich beschlossen, einen Fahrzeugkonvoi nach Mariupol zu schicken, mit Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten", sagte Selenskyj in dem Video. Aber ein Panzerangriff sei genau dort gestartet worden, wo dieser Korridor verlaufen sollte.

Die Menschen in der strategisch wichtigen Stadt am Asowschen Meer sind bereits seit zehn Tagen eingeschlossen. Hilfsorganisationen berichten von einer dramatischen Lage der rund 300.000 Zivilisten, die dort ohne Wasser oder Strom ausharren. Bereits in den vergangenen Tagen waren lokale Waffenruhen für Evakuierungen aus Mariupol gescheitert. Moskau und Kiew wiesen sich dafür gegenseitig die Schuld zu.

Fluchtkorridor angekündigt

Die russische Regierung will Zivilisten aus umkämpften Gebieten der Ukraine die Ausreise nach Russland ermöglichen. Das berichteten übereinstimmend die russischen Nachrichtenagenturen RIA und Interfax am Donnerstagabend. Fluchtwege sind demnach für Kiew, Sumy, Charkiw, Mariupol und Tschernihiw vorgesehen. RIA zitierte Beamte mit den Worten, die ukrainische Seite müsse Listen von Personen und Fahrzeugkennzeichen vorlegen, bevor die Korridore geöffnet würden.

Ukrainische Flüchtlinge bei ihrer Busfahrt in eine ungewisse Zukunft

In einer offiziellen Erklärung teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass "humanitäre Korridore für die Russische Föderation von nun an einseitig jeden Tag ab 10.00 Uhr morgens (Ortszeit) geöffnet werden. Die Menschen könnten entweder nach Russland oder in andere Städte der Ukraine reisen.

Moskau rief das Internationale Komitee des Roten Kreuzes (IKRK) und die Vereinten Nationen auf, "vor Ort mit den ukrainischen Behörden zusammenzuarbeiten, um die Bevölkerung über diese Initiative zu informieren".

Weitere Krankenhäuser zerstört

Bei der Zerstörung einer Geburtsklinik in Mariupol durch russischen Beschuss am vergangenen Mittwoch sind ukrainischen Angaben zufolge zwei Frauen und ein Kind getötet worden. Der Angriff hatte weltweit Entsetzen und Empörung ausgelöst.

Eine Frau vor dem zerstörten Entbindungskrankenhaus von Mariupol

Die UN-Agentur für reproduktive Gesundheit teilte nun mit, dass zwei weitere Entbindungskrankenhäuser ebenfalls zerstört worden seien. Angaben über Opfer oder Schäden wurden zunächst nicht gemacht.

Bei Luftangriffen auf zivile Ziele in der Stadt Dnipro in der Zentralukraine wurde nach Angaben der Rettungsdienste mindestens ein Mensch getötet. Am frühen Morgen "gab es drei Luftangriffe in der Stadt, die einen Kindergarten, ein Apartmenthaus und eine zweistöckige Schuhfabrik trafen", teilten die Rettungskräfte mit. Dnipro, eine Stadt mit etwa einer Million Einwohnern - war bislang von größeren russischen Angriffen verschont geblieben.

"Dann hat die Welt ein Nahrungsproblem"

Der Wirtschaftsberater des ukrainischen Präsidenten, Oleg Ustenko, warnte vor einer Hungersnot, sollte der Krieg in der Ukraine andauern. "Uns bleibt maximal eine Woche für die Saat. Wenn der Krieg bis dahin nicht aufhört, dann hat die Welt ein Nahrungsproblem", sagte der Ökonom der "Wirtschaftswoche". Die Ukraine ist wie Russland ein großer Weizenexporteur. Der Krieg belastet die globalen Getreidemärkte und hat dort schon zu deutlichen Preissprüngen geführt. "Die Welt muss entscheiden, wie sie die Menschen ernähren will, besonders in afrikanischen Ländern", so Ustenko weiter.

Er forderte ein sofortiges Embargo auf russisches Öl und Gas, um Russlands Präsident Wladimir Putin die Mittel für die Invasion zu entziehen. Deutschland und andere EU-Staaten lehnen das bisher ab. Die Agrarminister der sieben führenden westlichen Industrienationen (G7) beraten an diesem Freitag über Auswirkungen des Ukraine-Krieges auf die weltweite Ernährungssicherung. An den Beratungen soll auch der ukrainische Minister Roman Leschenko teilnehmen.

Disney-Konzern stellt Russlandgeschäft ein

Der US-Medien- und Unterhaltungsriese Walt Disney will wegen des Krieges gegen die Ukraine vorerst gar keine Geschäfte mehr in Russland machen. Die Entscheidung erfolge "angesichts des unerbittlichen Angriffs auf die Ukraine und der eskalierenden humanitären Krise", erklärte das Unternehmen.

Der Disney-Konzern (hier ein Denkmal von Gründer Walt Disney in Orlando) stellt sein Russland-Geschäft ein

Disney hatte vergangene Woche bereits angekündigt, zunächst keine Filme mehr in Russland rauszubringen. Nun stoppt der Konzern alle Aktivitäten - von seinen Fernsehsendern und der Vermarktung von TV-Inhalten über das Lizenzgeschäft bis hin zu Kreuzfahrten und der Magazinmarke "National Geographic". Teilweise gehe dies wegen vertraglicher Verpflichtungen zwar nicht per sofort, doch Disney arbeite daran.

Schneller Preisanstieg in den USA

US-Finanzministerin Janet Yellen rechnet wegen des Ukraine-Kriegs mit einer noch stärkeren Preisbeschleunigung. Man werde wahrscheinlich ein weiteres Jahr erleben, in dem die Inflationszahlen unangenehm hoch blieben, sagte Yellen in einem CNCB-Interview. Sie erwarte keine Rezession in den USA. Vielmehr gehe sie von einer weichen Landung der Konjunktur aus, da die US-Notenbank Fed die Zinsen anheben dürfte.

Auch die Bank J. P. Morgan zieht sich aus Russland zurück

Nach der US-Investmentbank Goldman Sachs zieht sich auch der amerikanische Bankenprimus J. P. Morgan aus Russland zurück. J. P. Morgan werde sein Geschäft im Einklang mit den regulatorischen Bedingungen abwickeln, gab die Wall-Street-Bank bekannt. Man habe auch keine neuen Geschäfte in Russland mehr angestrebt.

Ukrainischer Milliardär mischt sich ein

Der reichste Mann der Ukraine, Rinat Achmetow, hat den russischen Streitkräften vorgeworfen, in der Ukraine Kriegsverbrechen und "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" zu begehen. Im Magazin "Forbes" begrüßte der eigentlich als russlandfreundlich geltende Großindustrielle und Besitzer des Fußballvereins Schachtar Donezk, dessen Vermögen auf 5,5 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, das "vereinte Handeln der westlichen Welt in einem noch nie dagewesenen Ausmaß" zur Unterstützung der Ukraine seit dem Einmarsch Russlands am 24. Februar. Seiner Ansicht nach habe es Putin "auf Länder abgesehen, die Demokratie, Freiheit und Unabhängigkeit besitzen."

Rinat Achmetow, ukrainischer Milliardär und Besitzer des Fußballclubs Schachtjor Donezk, kritisiert Russland heftig

Achmetow forderte "einen vollständigen Waffenstillstand, einen vollständigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine und die vollständige Wiederherstellung der international anerkannten Grenzen der Ukraine". Dies schließe auch die 2014 von Russland annektierte Krim-Halbinsel sowie den Donbass ein, wo pro-russische Separatisten unabhängige "Volksrepubliken" ausgerufen haben.

Facebook lässt heftige Russland-Kritik zu

Die US-Internetplattform Facebook will wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine bei Hass und Gewaltaufrufen gegen die russische Regierung und ihre Streitkräfte ein Auge zudrücken. "Aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine sind wir nachsichtig mit politischen Ausdrucksformen wie 'Tod den russischen Invasoren', die normalerweise gegen unsere Regeln zu gewalttätigen Äußerungen verstoßen würden", sagte der Sprecher der Facebook-Muttergesellschaft Meta, Andy Stone, der Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag.

Er schränkte allerdings ein: "Wir werden weiterhin keine glaubwürdigen Aufrufe zur Gewalt gegen russische Zivilisten zulassen."

sti/mak/jj/ack (afp, dpa, rtr, ape)