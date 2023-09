Ukraine aktuell: Strafgerichtshof eröffnet Büro in Kiew

Der Internationale Strafgerichtshof hat seinen Hauptsitz in Den Haag in den Niederlanden. Jetzt ist er aber auch in Kiew präsent. Der Überblick.

Strafgerichtshof eröffnet Büro in Kiew

Baerbock setzt auf Unterstützung der US-Republikaner

Evakuierungen im südukrainischen Cherson

Klitschko-Brüder hoffen auf weitere Waffenlieferungen

Zur Aufklärung mutmaßlicher russischer Kriegsverbrechen hat der Internationale Strafgerichtshof ein Büro in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eröffnet. Es handele sich um die größte Außenstelle des Gerichtshofes außerhalb seines Hauptsitzes im niederländischen Den Haag, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache am Donnerstag.

Die internationalen Ermittlungen trügen dazu bei, "Gerechtigkeit für die Ukraine und für unser gesamtes Volk" wiederherzustellen, fügte er hinzu. Zuvor hatte bereits die Pressestelle des Strafgerichtshofs auf der Plattform X (früher Twitter) Fotos von der Büro-Eröffnung geteilt. Zu sehen ist darauf auch Chefankläger Karim Khan. Er hatte im vergangenen März wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen in der Ukraine Haftbefehle gegen Kremlchef Wladimir Putin sowie gegen die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa erlassen.

Baerbock hofft auf Unterstützung der US-Republikaner

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat bei ihrer USA-Reise Hoffnungen geäußert, dass auch die oppositionellen Republikaner weiter an einer Unterstützung der Ukraine festhalten. Baerbock räumte nach Gesprächen im Kongress in Washington ein, dass es bei der Oppositionspartei "unterschiedliche Sichtweisen" gebe. So habe sie "republikanische Stimmen gehört, die viele Fragen hatten mit Blick auf die Ukraine-Unterstützung".

"Ich habe von vielen aber auch gehört, dass ihnen klar ist, wie wichtig die weitere Unterstützung der Ukraine ist - für uns Europäer, für die Ukraine natürlich selber, aber gerade auch in diesen geopolitisch so herausfordernden Zeiten", sagte Baerbock. Viele Republikaner hätten deutlich gemacht, "dass für sie die Unterstützung der Ukraine zentral und wichtig ist, weil es eben auch die Unterstützung der regelbasierten internationalen Ordnung ist".

Außenministerin Baerbock vor dem Kapitol in Washington Bild: Andrew Caballero-Reynolds/AFP/Getty Images

Bei den Republikanern gibt es zahlreiche kritische Stimmen mit Blick auf die milliardenschwere US-Unterstützung für die Ukraine. So hat der frühere Präsident und favorisierte Präsidentschaftsbewerber Donald Trump gefordert, die Europäer müssten mehr zur Unterstützung der Ukraine tun. Unter Präsident Joe Biden von der Demokratischen Partei sind die USA der wichtigste Unterstützer der Ukraine im Verteidigungskrieg gegen Russland.

Russland will Wasserdrohnen abgewehrt haben

Infolge von Angriffen mit Wasserdrohnen hat die ukrainische Armee eigenen Angaben zufolge zwei russische Schiffe unweit der annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim beschädigt. Es seien insgesamt zwei russische Patrouillenboote angegriffen worden, gab die Abteilung für strategische Kommunikation der Armee bekannt. "Es gibt einige Schäden." Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.

Eine ukrainische Wasserdrohne nahe dem russischen Hafen Noworossiysk Bild: REUTERS

Russland hat bislang lediglich einen Angriff auf die "Sergej Kotow", eines der Patrouillenboote seiner Schwarzmeerflotte, eingeräumt - behauptet jedoch, alle fünf von der Ukraine eingesetzten Wasserdrohnen abgewehrt zu haben. Angriffe hatte es in der Nacht auch auf die bereits seit 2014 von Russland annektierte Krim selbst gegeben.

Nahe der Großstadt Jewpatorija soll ukrainischen Angaben zufolge ein modernes Flugabwehrsystem vom Typ S-400 Triumf getroffen worden sein. Die Ukraine verteidigt sich seit mittlerweile mehr als anderthalb Jahren gegen einen russischen Angriffskrieg. Im Zuge einer laufenden Gegenoffensive will Kiew besetzte Gebiete befreien - darunter auch die Krim.

Ukrainische Drohnenangriffe auf die annektierte Krim To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Evakuierungen im südukrainischen Cherson

Ukrainische Behörden haben Evakuierungen in der teilweise von Russland kontrollierten Region Cherson im Süden des Landes angeordnet. Der regionale Verteidigungsrat habe entschieden, dass Familien mit Kindern aus Orten "unter ständigem feindlichen Beschuss" evakuiert werden müssten, erklärte Gouverneur Oleksandr Prokudin im Onlinedienst Telegram.

In der Region Cherson kontrollieren russische Truppen seit ihrem Rückzug aus der gleichnamigen Hauptstadt im vergangenen Jahr Gebiete südlich des Flusses Dnipro. Die Stadt Cherson wird regelmäßig bombardiert. Wegen einer russischen Offensive hatten die ukrainischen Behörden im August bereits die Evakuierung von einem Dutzend Ortschaften in der Region Charkiw im Nordosten des Landes empfohlen. Diese Evakuierungen waren jedoch nicht verpflichtend.

Nach Angaben des Gouverneurs bereiten sich die Regionalbehörden auch auf "Notstände" bei der Energieversorgung im kommenden Herbst und Winter vor. Russland hatte im Winter 2022 die ukrainische Infrastruktur massiv bombardiert, was zu regelmäßigen Stromausfällen führte.

Klitschko-Brüder werben für weitere Waffenlieferungen

Die Brüder Klitschko haben bei ihrem Berlin-Besuch noch einmal um deutsche Unterstützung für den ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland in Form von Taurus-Marschflugkörpern geworben. "Es sind enorm viele Menschen an der Frontlinie, viele Soldaten, die wir verlieren. Und nur mit überlegenen Waffen - so wie Taurus-Raketen - und deren Einsatz können wir aus der Distanz Kommandopunkte Russlands treffen und natürlich unsere Männer schützen", sagte Wladimir Klitschko, der Bruder des Bürgermeisters von Kiew, Vitali Klitschko, in der Hauptstadt.

Kai Wegner (M.) und Vitali Klitschko im Roten Rathaus von Berlin Bild: Sebastian Gollnow/dpa/picture alliance

Der ebenfalls anwesende Kanzler Olaf Scholz (SPD) reagierte auf die Forderung nicht. Abgeordnete der Ampel-Koalition hatten zuletzt den Druck auf Scholz erhöht, den Weg für die Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern freizumachen. Scholz hatte sich bisher dazu immer zurückhaltend geäußert - wohl, weil er Angriffe auf russisches Gebiet ausschließen will, wegen derer Russland Vergeltung üben könnte.

Berlin und Kiew besiegeln Partnerschaft

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko und Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) hatten am Donnerstag die neue Städtepartnerschaft zwischen der ukrainischen und der deutschen Hauptstadtbesiegelt. Wie die Berliner Staatskanzlei mitteilte, empfing Wegner Klitschko zunächst auf dem Pariser Platz am Brandenburger Tor. Anschließend unterzeichneten beide die Erklärung über die Städtepartnerschaft im Roten Rathaus.

Für eine Städtepartnerschaft gebe es "in der aktuellen Lage keine geeignetere Stadt als Kyiv", erklärte Wegner unter Verwendung der ukrainischen Schreibweise. "Der Freiheitswille wird siegen. Die Freiheit ist stärker als jede Aggression", fügte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hinzu. Eine friedliche Zukunft in Europa "ist nur möglich mit einer freien und territorial souveränen Ukraine", betonte Wegner.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.