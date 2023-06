Ukraine aktuell: Stausee-Pegel für AKW noch nicht kritisch

Das Wichtigste in Kürze:

IAEA: Stausee-Wasser kühlt AKW Saporischschja weiterhin

Selenskyj: "Terroristen" attackieren Rettungskräfte

Botschafterin Deutschlands verurteilt Luftangriffe

Biden und Sunak setzen auf Hilfe und Abschreckung

Das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja erhält auch nach der Teilzerstörung des Kachowka-Staudamms aus dessen Reservoir weiterhin Wasser für die Kühlung seiner Brennelemente. Das bestätigte die Internationale Atomenergie-Behörde (IAEA). Eine Prüfung habe ergeben, dass der Pumpvorgang "auch dann fortgesetzt werden kann, wenn der Pegel unter die aktuelle Schwelle von 12,7 Metern fällt", die zuvor als kritisch eingestuft worden war. Die Atomenergiebehörde legte als neuen kritischen Wert einen Pegel von "elf Metern oder sogar darunter" fest.

Dies gebe "uns etwas mehr Zeit, bevor wir möglicherweise auf andere Versorgungsquellen umsteigen müssen", erklärte IAEA-Chef Rafael Grossi, der dem AKW im Süden der Ukraine kommende Woche erneut einen Besuch abstatten will. Falls erforderlich könne das Atomkraftwerk auf "ein großes Auffangbecken in der Nähe sowie auf kleinere Reserven und Brunnen vor Ort zurückgreifen, die mehrere Monate lang Kühlwasser liefern können", erläuterte Grossi. Dennoch bleibe die Lage "sehr unsicher und potenziell gefährlich", betonte der Argentinier.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Russland vorgeworfen, die nach der Zerstörung des Staudamms entstandene humanitäre Katastrophe noch zu verschlimmern. "Russische Terroristen" beschössen Rettungskräfte und Evakuierungspunkte, berichtete Selenskyj in einer Videoansprache. Entsprechende Videos waren am Donnerstag in den Medien aufgetaucht.

Von Wassermassen eingeschlossen: Bewohnerin von Cherson Bild: Igor Burdyga/DW

Selenskyj ging auch auf das Trinkwasserproblem durch die Leerung des Stausees und die Verschmutzung des Grundwassers ein. Es könne Unbequemlichkeiten geben, aber die Versorgung mit Trinkwasser werde gesichert, versprach der 45-Jährige. "Die Entscheidungen dafür sind da, die Ressourcen sind da, das Geld ist da."

Rotes Kreuz weist Kritik des Präsidenten zurück

Das Rote Kreuz hat den Vorwurf des ukrainischen Staatschefs Wolodymyr Selenskyj zurückgewiesen, die Hilfsorganisation mache zu wenig für die Menschen in den Überschwemmungsgebieten. "Natürlich sind wir schon da, waren schon da", sagte der Generalsekretär des deutschen Ablegers DRK, Christian Reuter, dem TV-Sender Welt. "Aktuell versuchen gerade über 70 Freiwillige des ukrainischen Roten Kreuzes, Menschen aus den Flutmassen zu retten." Insgesamt seien mehrere Hundert Kräfte des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in der Ukraine im Einsatz. "Also dass wir nichts machen, ist sicherlich definitiv nicht der Fall", betonte Reuter.

An diesem Freitag solle ein erster Hilfstransport aus Deutschland gezielt in die von der Flutwelle betroffenen Gebiete starten, heißt es in einer Erklärung des DRK. Geladen seien 34 Paletten mit etwa 13,3 Tonnen Hilfsgütern wie 5400 Zehn-Liter-Trinkwasserkanistern und 1000 Hygiene-Kits. Weitere Hilfsmaßnahmen für die Region würden vorbereitet. Dafür rief das DRK zu Spenden auf.

Deutschlands Botschafterin in Kiew, Anka Feldhusen, betrachtet die russischen Luftangriffe auf die ukrainische Hauptstadt "definitiv als Terror". Ihrer Ansicht nach brechen die Attacken den ukrainischen Kampfwillen jedoch nicht. "Hier lässt sich trotz manchmal auftauchender Müdigkeit niemand mürbe machen", sagte Feldhusen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Die Luftabwehr in der ukrainischen Hauptstadt sei sehr wirkungsvoll, berichtete die Diplomatin. "Kiew wird meist von Marschflugkörpern und Drohnen angegriffen, dagegen ist die ukrainische Luftverteidigung schon seit Januar wirklich fast zu 100 Prozent effektiv. Das heißt, die Angst, dass wirklich eine Rakete einschlägt, ist gar nicht so groß." Dennoch würden aber Menschen durch herabfallende Trümmerteile der abgeschossenen Raketen verletzt oder getötet. Deutschland unterstützt die Ukraine zur Abwehr des russischen Angriffs auch mit Flugabwehrsystemen.

Effektiv: Luftabwehr über Kiew (Archivfoto) Bild: Evgeniy Maloletka/AP Photo/picture alliance

Die USA und Großbritannien haben ihre langfristige Unterstützung für die Ukraine bekräftigt. Kremlchef Wladimir Putin glaube, die Allianz würde müde werden und aufgeben, sagte der britische Premierminister Rishi Sunak bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus in Washington. "Aber das ist nicht der Fall." Man werde solange für die Ukraine da sein, wie es nötig sei. US-Präsident Joe Biden erklärte, man setze auch auf langfristige Unterstützung zur "Abschreckung künftiger Aggressionen". Man gebe der von Russland angegriffenen Ukraine, was sie jetzt auf dem Schlachtfeld benötige, und helfe, deren Militär langfristig zu stärken.

Justiz bestätigt Einreiseverbot für Ex-F1-Pilot Masepin

Die Rückkehr des russischen Rennfahrers Nikita Masepin in die Formel 1 wird immer unwahrscheinlicher. Die britische Justiz bestätigte ein Einreiseverbot für den 24-Jährigen, dessen Vertrag beim US-Rennstall Haas kurz nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine aufgelöst worden war. Masepin, einst Teamkollege des Deutschen Mick Schumacher, und sein Vater waren anschließend von der EU auf ihre Sanktionsliste gesetzt worden.

wa/fw (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.