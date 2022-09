Ukraine aktuell: "Spiel mit dem Feuer" am AKW Saporischschja

Das Wichtigste in Kürze:

IAEA fordert Sicherheitszone um Saporischschja

Deutschland: "Russland hat AKW militarisiert"

Truss nimmt Einladung von Selenskyj an

USA stufen Russland nicht als Terror unterstützenden Staat ein

"Wir spielen mit dem Feuer und etwas sehr, sehr Katastrophales könnte passieren", sagte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Die Lage am von russischen Truppen besetzten ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja sei extrem gefährlich. Die Bombardements müssten "unverzüglich" gestoppt und alle Militärfahrzeuge in den Gebäuden der Anlage entfernt werden. Auch die externe Stromversorgung der Reaktoren müsse sichergestellt werden, um unter anderem die Kühlung des AKW zu gewährleisten. Grossi warnte eindringlich vor einem "nuklearen Unfall" und forderte die Einrichtung einer "Sicherheitszone".

Kiew und Moskau machen sich gegenseitig für den Beschuss von Europas größtem AKW verantwortlich. Ein IAEA-Team unter Grossis Führung reiste vorige Woche nach monatelangen Verhandlungen und Vorbereitungen nach Saporischschja, um die Sicherheitslage zu analysieren und eine Präsenz der Internationalen Atomenergiebehörde aufzubauen. Zwei IAEA-Experten sind nun permanent vor Ort.

IAEA-Direktor Rafael Grossi am 1. September vor der Abreise nach Saporischschja

Deutschland hat Russland vor dem Weltsicherheitsrat die Verantwortung für die gefährliche Lage in Saporischschja gegeben. "Es ist Russland, das das Kraftwerk militarisiert. Es ist Russland, das Ausrüstung und Truppen auf dem Gelände stationiert", sagte der stellvertretende deutsche UN-Botschafter Thomas Zahneisen vor dem mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen. Gefährdet sei das AKW wegen der russischen Besetzung des Geländes.

Truss nimmt Einladung in die Ukraine an

Kurz nach ihrer Ernennung hat die neue britische Premierministerin Liz Truss den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj angerufen. Beide Seiten wollen ihre enge Zusammenarbeit fortsetzen. Truss habe die unerschütterliche Unterstützung ihres Landes für die Ukraine bekräftigt, teilte ihr Büro mit. Sie habe betont, wie wichtig es sei, dass das Vereinigte Königreich und seine Verbündeten weiterhin an Energieunabhängigkeit arbeiteten. Truss nahm eine Einladung Selenskyjs zu einem baldigen Besuch in der Ukraine an.

Die neue Premierministerin Liz Truss vor ihrem Amtssitz Downing Street

Selenskyj: "Haben fünf russische Raketen zerstört"

In seiner täglichen Videoansprache spricht Präsident Selenskyj unter anderem von Erfolgen der ukrainischen Luftabwehr, die russische Marschflugkörper vom Himmel geholt hätten. "Allein heute Morgen wurden fünf von sechs russischen X-101-Raketen abgeschossen", sagt er. "Dies ist ein kostspieliger Verlust für Russland und rettet viele ukrainische Leben." Wie immer können solche Angaben nicht unabhängig überprüft werden.

Hilfsorganisation prangert Leid der Kinder im Ukraine-Krieg an

Seit dem russischen Einmarsch in der Ukraine sind Hunderte Kinder im Krieg getötet worden - und es werden immer mehr. "Unschuldige Kinder werden in der Ukraine fast jeden Tag verletzt und getötet", klagt Sonia Khush, Landesdirektorin von Save the Children in der Ukraine. "Die Welt muss jetzt handeln." Viele Kinder hätten Zuflucht in Gebäuden gesucht, die Ziel von Angriffen seien. Und selbst wenn sie dies überlebten, blieben körperliche und seelische Wunden, betont die Organisation.

Ein Vater hält die Hand seines Sohnes, der bei einem russischen Angriff getötet wurde

Daten des UN-Hochkommissariats für Menschenrechte besagen, dass mehr als 370 Kinder vom Tag des Kriegsbeginns am 24. Februar bis 4. September getötet wurden. Knapp 640 Jungen und Mädchen seien verletzt worden. Auf diese Zahlen bezieht sich auch Save the Children.

Russland ist für die USA kein Terror unterstützender Staat

Die USA wollen Russland nicht als Terror unterstützenden Staat einstufen. "Wir haben uns das ernsthaft angeschaut", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Dies sei aber nicht der effektivste Weg, Russland zur Verantwortung zu ziehen. Stattdessen könne eine solche Einstufung in humanitärer und politischer Hinsicht eher hinderlich sein. "Es wurde nicht leichtfertig abgetan", betonte Kirby.

Zuletzt hatte Lettlands Parlament Russland als Terror unterstützenden Staat eingestuft. Auf der von den USA geführten Staatenliste der Terrorunterstützer stehen derzeit vier Länder: Syrien, Iran, Nordkorea und seit Anfang 2021 auch Kuba. Sie müssen mit entsprechenden Sanktionen rechnen - unter anderem bei der US-Entwicklungshilfe, bei Rüstungsexporten sowie im Finanzsektor.

rb/fw (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.