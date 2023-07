Ukraine aktuell: Soldaten befreien weitere Ortschaft

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainische Armee berichtet über militärische Erfolge

Russland meldet Drohnenangriff in der Region Moskau

Selenskyj besucht Verklärungskathedrale in Odessa

USA: China liefert Technologie für russisches Militär

Die Ukraine hat die Befreiung des Dorfes Staromajorske im Südosten des Landes bekanntgegeben. "Unser Süden! Unsere Jungs! Ruhm der Ukraine!", schrieb Präsident Wolodymyr Selenskyj in seinem Social-Media-Kanal. Dazu veröffentlichte er ein Video, das in dem Ort im Gebiet Donezk aufgenommen worden sein soll.

Zu sehen sind darin mehrere Soldaten, die sich als Kämpfer der 35. Brigade vorstellen und die eine ukrainische Flagge halten. Sie hätten Staromajorske vollständig befreit, sagt einer der Männer. Das Zurückdrängen russischer Truppen aus dem Dorf wäre seit Beginn der ukrainischen Gegenoffensive einer der ersten Erfolge dieser Art an der Front im Süden des Landes.

Auch südlich der russisch besetzten Stadt Bachmut will die ukrainische Armee Geländegewinne erzielt haben. "Wir bewegen uns schrittweise voran", schrieb Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar. Schwerpunkte der harten Kämpfe seien die Ortschaften Klischtschijiwka, Kurdjumiwka und Andrijiwka. Laut Maljar wurden auch russische Gegenangriffe nördlich von Bachmut abgewehrt.

Russland meldet Drohnenangriff in der Region Moskau

Russland hat nach eigenen Angaben erneut einen ukrainischen Drohnenangriff auf die Region Moskau vereitelt. Die Luftabwehr habe eine ukrainische Militärdrohne abgefangen, bevor sie ihr Ziel in der Nähe der russischen Hauptstadt habe attackieren können, zitiert die Nachrichtenagentur RIA das russische Verteidigungsministerium. Es habe keine Opfer und Schäden gegeben.

Zuvor hatte Moskaus Bürgermeister Sergej Sobjanin mitgeteilt, es sei ein "Versuch eines feindlichen Drohnenangriffs" unternommen worden. Einen genauen Ort nannte er zunächst nicht.

Russlands Hauptstadt Moskau und die Region liegen rund 500 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt und waren bereits Ziel von Drohnenangriffen. Am Montag war eine Drohne in der Nähe des Verteidigungsministeriums im Zentrum Moskaus abgestürzt, eine weitere traf ein Bürogebäude in einem südlichen Bezirk. Anfang Mai wurden zwei Drohnen über dem Kreml, dem Amtssitz von Staatschef Wladimir Putin, abgeschossen.

Selenskyj in Odessa

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat in der Hafenstadt Odessa die bei Angriffen schwer beschädigte Verklärungskathedrale besichtigt. Er habe sich in Kenntnis setzen lassen über das Ausmaß der Zerstörungen in dem Gotteshaus, teilte Selenskyj auf seiner Homepage mit. Nun sollen Spezialisten die Möglichkeiten zur Restaurierung des berühmten Bauwerks prüfen.

Wolodymyr Selenskyj in der Verklärungskathedrale von Odessa Bild: Presidential Office of Ukraine

Seit dem Ausstieg Russlands aus dem Abkommen zum Transport ukrainischen Getreides durch das Schwarze Meer hat die russische Armee wiederholt die Hafenstädte Odessa und Mykolajiw attackiert. Die Altstadt von Odessa, in der die Verklärungskathedrale liegt, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Ukraine will Getreide-Infrastruktur verteidigen

Der Ukraine fehlen nach eigenen Angaben bei der Verteidigung gegen russische Luftangriffe auf ihre Getreide-Infrastruktur am Schwarzen Meer entscheidende Mittel. Man brauche nicht erst in zwei oder drei Monaten eine "verstärkte, leistungsstarke, moderne" Raketen- und Luftabwehr, um "die Arten von Raketen abzuwehren, die der Feind gegen uns einsetzt", sagte die ukrainische Armeesprecherin Natalia Gumenjuk.

Insbesondere benötige die Ukraine US-Kampfjets vom Typ F-16, die in der Lage seien, russische Waffensysteme und Schiffe ins Visier zu nehmen, die für Angriffe auf den Süden der Ukraine eingesetzt würden. Andernfalls gebe es womöglich bald keine ukrainischen Häfen mehr.

Ein zerstörtes Getreidelager in der Region Odessa Bild: Ukrainian Ground Forces/ZUMA Wire/IMAGO

Derzeit seien "praktisch alle" Schwarzmeer-Häfen von Russland blockiert, sagte Gumenjuk weiter. Kein Schiff könne auslaufen. Den russischen Streitkräften warf sie vor, eine "Vorherrschaft im Schwarzen Meer" anzustreben. "Sie wollen ein Getreidemonopol für sich selbst. Sie wollen die Ukraine als ein Land ausschalten, das die Welt ernähren kann", fügte die Armeesprecherin hinzu.

Lesen Sie dazu auch: Putin verspricht Getreidelieferungen auf Afrika-Gipfel

USA: China liefert Technologie für russisches Militär

China hilft Russland nach Darstellung der Vereinigten Staaten bei der Umgehung westlicher Sanktionen. So liefere die Volksrepublik Güter nach Russland, die dessen Armee in der Ukraine einsetze, heißt es in einem Bericht des Büros der US-Geheimdienstkoordinatorin (Office of the Director of National Intelligence, ODNI) Avril Haines. Dabei soll es sich laut Zollunterlagen um Navigationsausrüstung, Störtechnik und Teile für Kampfjets handeln.

Der bilaterale Handel werde verstärkt in der chinesischen Währung Yuan abgewickelt, berichtet das ODNI. China habe seinerseits die Importe von russischen Öl und Gas erhöht. Die Volksrepublik hat wiederholt bestritten, Russlands Krieg in der Ukraine mit der Lieferung von Rüstungsgütern zu unterstützen.

Faeser nach Fecht-Eklat: "Volle Solidarität"

Deutschlands Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat auf den Eklat bei der Fecht-WM in Mailand reagiert und ihre Position in Bezug auf Athletinnen und Athleten aus Russland unterstrichen. "Zu dieser Situation hätte es nie kommen dürfen", erklärte die für den Sport zuständige Sozialdemokratin nach der Disqualifikation der Ukrainerin Olha Charlan: "Russland hat im Moment im internationalen Sport nichts zu suchen. Die volle Solidarität des Sports muss der Ukraine gelten", betonte Faeser.

Charlan war aus dem Wettbewerb genommen worden, nachdem sie ihrer russischen Gegnerin Anna Smirnowa den Handschlag verweigert hatte. Der ist im Fechten verpflichtend. Charlan folgte dem Beispiel ukrainischer Tennisprofis, die auf der Profitour ihren Gegnern aus Russland und Belarus zwar gegenübertreten, aber nach den Matches ebenso nicht die Hand reichen.

Kein Handschlag: Olha Charlan (l.) und Anna Smirnowa Bild: Tadashi Miyamoto/AFLOSPORT/IMAGO

Zum Eklat war es in Mailand auch gekommen, weil Smirnowa mit einem Sitzstreik auf den verweigerten Handschlag reagierte und erst nach 45 Minuten die Fechtbahn verließ. Der ukrainische Sportminister Wadym Hutzajt, selbst ehemaliger Fechter, sprach von einer "spezifischen Provokation der russischen Seite". Das Internationale Olympische Komitee hatte den Weltverbänden "empfohlen", Russen und Belarussen als "neutrale Athleten" wieder zu Wettkämpfen zuzulassen. Der Fechtverband FIE war einer der ersten, der den Bann lockerte.

Orthodoxe Kirche der Ukraine wechselt Kalender

In Abgrenzung zu Russland hat die Orthodoxe Kirche der Ukraine den Übergang zum modernen Kalender beschlossen. Der neujulianische Kalender, der feststehende Feiertage wie Weihnachten betrifft und Berechnungen zufolge bis zum Jahr 2800 mit dem heute gebräuchlichen gregorianischen Kalender übereinstimmt, soll zum neuen Kirchenjahr ab dem 1. September eingeführt werden.

Mit dem Wechsel des Kalenders, der die orthodoxen Feiertage an die der Katholiken und Protestanten angleicht, distanziert sich die 2018 mit staatlicher Hilfe gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine demonstrativ weiter vom Kriegsgegner Russland. Die Russisch-Orthodoxe Kirche folgt bis heute dem julianischen Kalender.

se/AR/wa/bru (afp, dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.