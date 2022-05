Ukraine aktuell: Soldaten aus Asow-Stahlwerk evakuiert

Das Wichtigste in Kürze:

264 ukrainische Soldaten aus Asow-Stahlwerk evakuiert

Selenskyi: "Ukraine braucht ihre Helden aus Mariupol lebend"

Scholz schließt "Diktatfrieden" mit Russland aus

EU bewilligt weiteres Geld für Waffenlieferungen an Ukraine

Keine EU-Einigung auf Embargo gegen Öl-Importe aus Russland

In Mariupol sind nach wochenlanger Belagerung ukrainische Kämpfer aus dem von russischen Einheiten eingeschlossenen Asow-Stahlwerk gebracht worden. In mehreren Bussen wurden sie von dem Gelände gebracht. Die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Anna Maljar bestätigte in einem im Internet veröffentlichten Video die Evakuierung von 264 Soldaten. 53 Schwerverletzte seien zur medizinischen Behandlung nach Nowoasowsk und 211 weitere Soldaten nach Oleniwka gebracht worden.

Beide Orte liegen in Gebieten unter Kontrolle des russischen Militärs. Es werde einen Austausch geben, damit sie nach Hause zurückkehren könnten, sagte Maljar. Ein "Freikämpfen" von Asovstal sei nicht möglich gewesen, schrieb Maljar auf Facebook.

Präsident Wolodymyr Selenskyj betonte in seiner täglichen Videoansprache, "wir hoffen, dass wir das Leben unserer Jungs retten können" und fuhr fort, "die Ukraine braucht ihre Helden aus Mariupol lebend".

Zuvor hatten sich das russische und das ukrainische Militär nach Angaben aus Moskau auf eine Evakuierungsaktion geeinigt. Die Bemühungen zur Rettung der noch im Inneren des Stahlwerks befindlichen Truppen seien im Gange, erklärte der ukrainische Generalstab. Die Zahl der verbliebenen Soldaten wurde nicht genannt.

Ankunft verletzter ukrainischer Soldaten im russisch besetzten Nowoasowsk

Das Asow-Stahlwerk ist die letzte Bastion der ukrainischen Armee in der strategisch wichtigen Hafenstadt Mariupol. In den vergangenen Wochen waren zunächst hunderte Zivilisten aus dem riesigen Azovstal-Industriekomplex in Sicherheit gebracht worden. Hunderte ukrainische Soldaten, deren Nahrungsmittelvorräte und Waser zur Neige gingen, harrten aber weiterhin in Bunkern und Tunneln aus. Das Stahlwerk war in den vergangenen Wochen zu einem Symbol des ukrainischen Widerstandes gegen die russischen Besatzer geworden.

Scholz: Mit neuen Grenzziehungen kein Frieden mit Russland

Bundeskanzler Olaf Scholz hat ausgeschlossen, dass ein "Diktatfrieden" mit Russland möglich sei, bei dem die Ukraine unterschreiben solle, dass sie Gebiete abtrete. "Für mich ist ganz klar, dass es für Russland nur einen Ausweg aus dieser Situation gibt, wenn es sich mit der Ukraine verständigt", sagte Scholz in einer Fragerunde des deutschen Fernsehsenders RTL. Die Ukraine werde so lange mit Waffen zur eigenen Verteidigung beliefert, bis Russlands Präsident Wladimir Putin das eingesehen habe.

"Wir müssen uns Sorgen machen, dass es eine Eskalation des Krieges gibt", sagte der deutsche Kanzler im Sender RTL weiter. Ziel müsse es sein, dass Russland den Krieg in der Ukraine nicht gewinnt. Zugleich warnte Scholz aber, dass man darüber nicht hinausgehen solle. "Das wäre angesichts der Tatsache, dass es sich um eine Nuklearmacht handelt, eine ganz falsche Zielsetzung", fügte er hinzu.

Bundeskanzler will nicht nur für Fototermin nach Kiew

Kanzler Scholz betonte, wenn er in die Ukraine fahre, dann um konkrete Dinge zu besprechen. Er werde sich nicht "einreihen in eine Gruppe von Leuten, die für ein kurzes Rein und Raus mit einem Fototermin" nach Kiew reisen würden, sagte er in der RTL-Fragerunde.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) war in der vergangenen Woche als erstes deutsches Regierungsmitglied seit Kriegsbeginn nach Kiew gereist, kurz vorher war bereits Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) dort. Aus vielen anderen Ländern haben bereits Staats- und Regierungschefs die von Russland angegriffene Ukraine besucht, um ihre Solidarität mit dem Land zu demonstrieren. Eine geplante Reise von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wurde kurzfristig von ukrainischer Seite abgesagt. Das galt eine Weile als Hinderungsgrund für eine Kanzler-Reise. Inzwischen gelten die Irritationen aber als ausgeräumt.

EU bewilligt weiteres Geld für Waffenlieferungen

Die Außenminister der 27 EU-Staaten haben weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen und Ausrüstung an die ukrainischen Streitkräfte bewilligt. Das kündigte der Außenbeauftragte Josep Borrell nach einem Treffen mit den Ministern in Brüssel an. Damit erhöhen sich die für die Ukraine zur Verfügung stehenden EU-Mittel für Militärhilfe auf zwei Milliarden Euro.

Ein erstes Paket über 500 Mio. Euro war bereits Ende Februar bewilligt worden, zwei weitere folgten dann im März und April. Mit den Geldern werden laut EU-Angaben etwa persönliche Schutzausrüstung, Treibstoff, aber auch Waffen zur Verteidigung finanziert. Mit der weiteren halben Milliarde Euro sollen nach Angaben von Borrell unter anderem Artilleriegeschütze und Panzerfahrzeuge zur Verfügung gestellt werden.

Keine EU-Einigung auf Embargo gegen Öl-Importe aus Russland

In der EU gibt es nach Angaben des Außenbeauftragten Borrell weiterhin keine Einigung auf das geplante sechste Sanktionspaket gegen Russland. Die Verhandlungen seien festgefahren – insbesondere wegen Unstimmigkeiten über das geplante Öl-Embargo, sagte Borrell in Brüssel. Da es "ziemlich feste Positionen" gebe, könne er nicht garantieren, dass ein Durchbruch gelinge.

Die EU-Kommission hatte vor knapp zwei Wochen einen Einfuhrstopp für russisches Rohöl und Ölprodukte vorgeschlagen, der bis zum Jahresende schrittweise in Kraft treten soll. Die Pläne der EU konnten aber bislang vor allem wegen Vorbehalten aus Ungarn nicht beschlossen werden. Das Land will nur dann zustimmen, wenn es von der EU milliardenschwere Beihilfen oder weitreichende Ausnahmeregelungen bekommt. Der ungarische Regierungschef Viktor Orban drohte mit einem Veto, weil er die Energieversorgung seines Landes in Gefahr sieht, obwohl in den Plänen der EU bereits eine längere Übergangsfrist für Ungarn vorgesehen ist.

Außenministerin Baerbock äußerte sich deutlich zuversichtlicher als Borrell, dass in den kommenden Tagen eine Einigung über ein Öl-Embargo gegen Russland erzielt werden kann. Sie betonte aber auch, es sei wichtig, dass "alle Länder den Weg des Ausstiegs gemeinsam gehen können". "In den nächsten Tagen werden wir zu einem gemeinsamen Ergebnis kommen - da bin ich sehr zuversichtlich", sagte die Grünen-Politikerin.

Dmytro Kuleba, Gast beim EU-Außenministertreffen

Der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba, der als Gast am Treffen der EU-Außenminister teilnahm, hatte zuvor die Forderung Kiews nach einem zügigen Importverbot für russisches Öl und Gas erneuert. Die europäischen Staaten gäben weiterhin jeden Tag Millionen von Euro dafür aus, sagte Kuleba. Dieses Geld finanziere dann "die russische Kriegsmaschine, Aggressionen und Gräueltaten".

Schweden wird NATO-Mitgliedschaft beantragen

Angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine bricht Schweden mit einer langen Tradition der militärischen Bündnisfreiheit. Das Land werde die Aufnahme in das NATO-Militärbündnis beantragen, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson am Montag in Stockholm. Damit beginne eine neue Ära. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für ein Beitrittsgesuch zum Ausdruck gebracht.

Auch im benachbarten Finnland debattieren die Abgeordneten einen entsprechenden Antrag. Eine Mehrheit im Parlament gilt als sicher. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin hatten am Sonntag gemeinsam verkündet, dass die Regierung den Nordatlantikpakt um Aufnahme bitten wolle. Das Land teilt sich mit Russland eine rund 1300 Kilometer lange Grenze.

qu/ack (rtr, dpa, afp, ap)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.