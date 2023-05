Ukraine Aktuell: Selenskyj würdigt Deutschland als "wahren Freund"

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj zu Deutschland-Besuch eingetroffen

Skepsis gegenüber Vatikan-Bemühungen

Wieder Luftalarm in der Ukraine

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist erstmals seit dem russischen Angriff auf sein Land zu politischen Gesprächen nach Deutschland gereist. Zum offiziellen Auftakt seines Deutschlandbesuchs empfing Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier den ukrainischen Präsidenten in seinem Amtssitz Schloss Bellevue.

Selenskyj dankte Deutschland für die Unterstützung im Abwehrkampf gegen den Angriffskrieg Russlands. "In der schwierigsten Zeit in der modernen Geschichte der Ukraine hat sich Deutschland als unser wahrer Freund und verlässlicher Verbündeter erwiesen, der im Kampf für die Verteidigung von Freiheit und demokratischen Werten entschieden an der Seite des ukrainischen Volkes steht", schrieb Selenskyj auf Englisch ins Gästebuch. Persönlich bedankte sich Selenskyj bei Steinmeier für dessen Unterstützung. Er dankte auch dem deutschen Volk für dessen "fantastische Solidarität". Nach dem Eintrag ins Gästebuch folgte ein Gespräch des Bundespräsidenten mit dem ukrainischen Gast.

Deutschland als "wahrer Freund" der Ukraine: Selenskyj trägt sich ins Gästebuch des Bundespräsidenten

Im Anschluss empfing Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) Selenskyj mit militärischen Ehren im Kanzleramt. Nach einem Gespräch unter vier Augen und einer weiteren Unterredung im kleinen Kreis traten beide vor die Presse.

Selenskyj würdigte die neue militärische deutsche Hilfe als sehr wichtig für sein Land. "Der Umfang der deutschen Hilfe ist der zweitgrößte nach den USA." Scholz betonte, dass Deutschland die Ukraine weiter unterstützen werde. Selenskyj bat Deutschland, sein Land in einer Koalition mit anderen Partnern durch die Lieferung moderner Kampfjets zu unterstützen. Die Ukraine arbeite während seines Besuchs in europäischen Hauptstädten daran, eine solche Koalition zu schaffen. Scholz äußerte sich dazu zurückhaltend.

Wirbt für die Lieferung Kampfjets: Präsident Selenskyj mit Bundeskanzler Scholz bei der Pressekonferenz

Auf die Frage, ob die Waffenlieferungen aus dem Westen für eine ukrainische Offensive ausreichten, sagt Selenskyj lächelnd: "Noch einige Besuche, dann ist es ausreichend." Angesprochen auf Befürchtungen, ukrainische Streitkräfte könnten mit moderneren westlichen Waffen auch russisches Staatsgebiet angreifen, sagte der Präsident: "Wir greifen das russische Territorium nicht an. Wir befreien unser gesetzmäßiges Gebiet."

Scholz und Selenskyj werden gemeinsam nach Aachen fliegen, wo der ukrainische Präsident und sein Volk am Sonntagnachmittag dann mit dem Karlspreis für Verdienste um die Einheit Europas geehrt werden. Scholz wird die Laudatio halten. Als weitere Redner sind EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und der polnische Ministerpräsident Mateusz Morawiecki dabei.

In der Begründung vorab wurde die Rolle Selenskyjs bei der Abwehr des russischen Angriffskriegs hervorgehoben: Er sei nicht nur der Präsident seines Volkes und der Oberbefehlshaber der ukrainischen Armee. Er sei "auch der Motivator, Kommunikator, der Motor und die Klammer zwischen der Ukraine und der großen Phalanx der Unterstützer".

Verschärfte Sicherheitsmaßnahmen: Der Besuch von Selenskyj in Berlin wurde erst sehr kurzfristig bekannt gegeben

Der seit 1950 verliehene Aachener Karlspreis gilt als eine der wichtigsten europäischen Auszeichnungen. Zu den Preisträgern gehören unter anderem Altbundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), der französische Präsident Emmanuel Macron und Papst Franziskus.

Deutschland schnürt neues Militärpaket für die Ukraine

Erst am Samstag hatte die Bundesregierung ein neues milliardenschweres Waffenpaket für die Ukraine angekündigt. Das Land werde Militärhilfe im Wert von rund 2,7 Milliarden Euro erhalten, teilte das Bundesverteidigungsministerium mit. "Mit diesem wertvollen Beitrag an dringend benötigtem militärischen Material zeigen wir einmal mehr, dass es Deutschland mit seiner Unterstützung ernst ist", sagte Verteidigungsminister Boris Pistorius. Geliefert würden unter anderem 30 Leopard-1-Panzer, 20 Marder-Schützenpanzer, über 200 Aufklärungsdrohnen, vier Iris-T-Flugabwehrsysteme sowie Munition und mehr als 100 gepanzerte Fahrzeuge.

Am Samstag hatte Selenskyj in Rom Staatspräsident Sergio Mattarella, Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie Papst Franziskus getroffen. Der ukrainische Präsident warb in der italienischen Hauptstadt um weitere Unterstützung für den Abwehrkampf gegen den russischen Angriffskrieg. Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sicherte dem Gast aus Kiew Hilfe zu, "so lange es nötig ist und darüber hinaus".

Italiens Regierungschefin Meloni sicherte der Ukraine ihre Unterstützung zu

Bemühungen des Vatikans für einen Friedensdialog mit Russland hält Selenskyj für wenig erfolgversprechend. "Bei allem Respekt für den Papst: Die Sache ist die, dass wir keine Vermittler brauchen zwischen der Ukraine und dem Aggressor, der unsere Gebiete besetzt hat, sondern einen Aktionsplan für einen gerechten Frieden in der Ukraine", sagte er im Sender Rai 1. Er war konkret nach einer möglicher Vermittlerrolle des Papstes gefragt worden, bezog in seine Antwort aber auch andere Akteure als mögliche Mediatoren ein.

Landesweiter Luftalarm

In der Ukraine ist am frühen Sonntagmorgen ein landesweiter Luftalarm ausgelöst worden. Auslöser sollen örtlichen Medienberichten zufolge Raketenstarts von mehreren strategischen Bombern der russischen Luftwaffe aus dem Bereich des Kaspischen Meeres gewesen sein. Informationen aus dem Kriegsgebiet lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Feure und Zerstörung in der Stadt Ternopil nach einem Raketenangriff von Russland

Bereits während des Eurovision Song Contests (ESC) war am Samstagabend die Heimatstadt der ukrainischen ESC-Teilnehmer Tvorchi von Russland angegriffen worden. Kurz vor dem Auftritt des Duos in Liverpool erschütterten Explosionen russischer Raketen die Stadt Ternopil in der Westukraine, wie der Vorsitzende des Gebietsrats, Mychajlo Holowko, mitteilte. Die Behörden riefen die Bewohner auf, Schutzräume aufzusuchen. Über Schäden und Opfer war zunächst nichts bekannt.

Die Ukraine wehrt seit über 14 Monaten eine russische Invasion ab. Zuletzt konnte das ukrainische Militär mithilfe aus dem Westen und insbesondere aus Deutschland gelieferter Flugabwehrtechnik einen Großteil der russischen Raketen und Drohnen abfangen.

Hubschrauber-Absturz in der Grenzregion

In der Grenzregion zur Ukraine ist am Samstag nach Angaben von russischen Rettungskräften ein russischer Armee-Hubschrauber vom Typ Mi-8 abgestürzt. Zwei Menschen an Bord seien ums Leben gekommen, teilten die Rettungskräfte nach Angaben der russischen Nachrichtenagentur Tass mit. Aus anderer Quelle hieß es, der Hubschrauber sei ersten Erkenntnissen zufolge in der Nähe der Stadt Klintsy abgestürzt, weil es einen Motorbrand gegeben habe.

Klintsy liegt in der Region Briansk, rund 65 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt. Nach Angaben des Regionalgouverneurs Alexander Bogomas wurde eine Frau ins Krankenhaus eingeliefert. Zudem seien fünf Häuser beschädigt worden. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt. Ein Vertreter der russischen Besatzungstruppen in der Ukraine, Wladimir Rogow, nannte allerdings höhere Zahlen: Es seien zwei russische Mi-8, ein Kampfjet Su-35 und ein Kampfjet Su-34 "abgeschossen" und "die Piloten der Hubschrauber und des Su-34 getötet" worden.

haz/ust/dh (dpa, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.