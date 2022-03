Ukraine aktuell: Selenskyj verlangt erneut härtere Sanktionen gegen Russland

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj fordert vor italienischen Parlament zusätzliche Sanktionen

Schon mehr als 3,5 Millionen Ukraine-Flüchtlinge

USA: Wladimir Putin steht "mit dem Rücken zur Wand"

Russland bestellt amerikanischen Botschafter in Moskau ein

US-Präsident berät sich mit seinen europäischen Partnern

Präsident Wolodymyr Selenskyj schlug in der Videoschalte nach Rom unter anderem vor, russische Schiffe sollten - ähnlich wie bei der Sperrung des Luftraums für russische Flugzeuge etwa in der EU und in Nordamerika - nicht mehr in ausländischen Häfen anlegen dürfen. "Ihr wisst, wer den Krieg gebracht hat, wer die Bombardierungen anordnet, wer die Propaganda betreibt." An Italien appellierte Selenskyj, russisches Vermögen einzufrieren und Luxusgüter wie Jachten zu konfiszieren. Das sei nötig, um den russischen Staatschef Wladimir Putin aufzuhalten. "Ihr müsst nur eine Person stoppen, damit Millionen überleben können."

Nach Angaben von Selenskyj wurden im Ukraine-Krieg bisher mindestens 117 Kinder getötet. Aber dies werde "nicht die letzte Zahl sein", warnte er in der Übertragung vor den Abgeordneten der beiden Kammern in Rom. Mit Blick auf die russischen Truppen fügte er hinzu: "Sie hören nicht auf zu töten." Selenskyj erinnerte an das Leid der Menschen in der Hafenstadt Mariupol am Schwarzen Meer, die von den Russen besonders heftig bombardiert wird. "Mariupol ist ähnlich groß wie Genua. Stellt euch vor, Genua wird komplett zerstört", sagte der Präsident. "Die Ukraine ist das Tor für die russische Armee. Sie will nach Europa. Aber die Barbarei darf nicht durch!"

Warnung vor einer Hungersnot

Der Präsident verwies darauf, dass die Folgen des Krieges bereits in vielen Teilen der Welt zu spüren seien. "Das Schrecklichste wird die Hungersnot sein, die in einigen Ländern bevorsteht. Die Ukraine war immer einer der größten Lebensmittelexporteure, aber wie können wir unter den russischen Artillerieeinschlägen säen?" Länder wie der Libanon, Ägypten, Jemen und andere sind auf ukrainischen Weizen angewiesen. Der aktuelle Krieg hat die Weizenpreise bereits in die Höhe getrieben - im Februar um bis zu 50 Prozent.

Vor der Schalte mit dem Parlament hatte der ukrainische Präsident nach eigenen Angaben mit Papst Franziskus telefoniert. Der Papst habe Verständnis dafür gezeigt, dass die Ukraine Frieden wolle und sich dafür selbst verteidige. Franziskus habe ihm Mut zugesprochen. "Ich habe ihm geantwortet: Unser Volk ist zum Heer geworden, als es gesehen hat, wie viel Leid der Feind mit sich bringt, wie viel Zerstörung er hinterlässt, wie viel Blutvergießen das fordert." Selenskyj befürwortete in dem Telefonat nach eigenen Angaben eine Vermittlerrolle des Papstes.

Selenskyj will über Absprachen mit Moskau abstimmen lassen

Die Ukraine wird sich nach den Worten ihres Staatschefs nicht auf "russische Ultimaten" zur Beendigung des Krieges einlassen. In einer Videobotschaft, die er am Montag verbreiten ließ, betonte Selenskyj, Russland verfolge den Ansatz: "Wir stellen ein Ultimatum, hier sind die Punkte, Sie erfüllen sie alle und dann beenden wir den Krieg." Auf diese Weise werde Moskau jedoch keine Ergebnisse erzielen.

Ziel Russlands sei es, die Ukraine zu "zerstören". Die russische Seite wolle unter anderem die "Übergabe" der Städte Mariupol, Charkiw und Kiew durch die Ukraine erreichen, sagte Selenskyj. Dem könnten aber "weder die Menschen in Charkiw noch die in Mariupol oder Kiew noch ich, der Präsident", nachkommen. "Man muss uns alle vernichten. Dann wird ihr Ultimatum automatisch erfüllt", betonte der 44-Jährige.

Städtische Mitarbeiter und Freiwillige bei Aufräumarbeiten in einem Wohnhaus in Charkiw

Selenskyj fügte hinzu, er würde über jeden bei Verhandlungen mit Russland erzielten Kompromiss sein Volk entscheiden lassen. Die Inhalte eines möglichen Abkommens könnten nur nach einem Referendum umgesetzt werden. Welche Fragen das konkret betreffen könnte, führte der Staatschef nicht aus.

Russische Truppen "frustriert und verwirrt"

Russland verstärkt nach Darstellung des Pentagon derzeit seine Militäroffensive aus der Luft und zu Wasser, da der Vormarsch der eigenen Truppen durch die "Geschicklichkeit" der ukrainischen Armee aufgehalten werde. Der Kreml versuche "verzweifelt", seine Kampfdynamik zu erhöhen, sagte ein hochrangiger Beamter des US-Verteidigungsministeriums. Die russischen Truppen stünden "frustriert und verwirrt" von einem ukrainischen Widerstand, der trotz der Unterzahl an Soldaten und der geringeren Bewaffnung den Angriffen standhalte.

Russischer Panzer in der Region Sumy

Die kremlnahe Zeitung "Komsomolskaja Prawda" veröffentlichte eine hohe Zahl angeblich in der Ukraine getöteter Russen - wenig später wurde der entsprechende Online-Artikel wieder gelöscht. Darin war unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau die Rede von 9861 russischen Soldaten, die seit Beginn des Kriegs gestorben seien. Das wären deutlich mehr als die rund 500 Toten, die Moskau bisher offiziell bestätigt hat.

Pläne für Anschlag auf Selenskyj gestoppt?

Die ukrainische Spionageabwehr will ein mögliches Attentat auf Präsident Selenskyj verhindert haben. Eine Gruppe von etwa 25 russischen Saboteuren, angeführt von einem Geheimdienstler, sei in der Stadt Uschgorod im Dreiländereck zwischen der Ukraine, der Slowakei und Ungarn festgenommen worden, berichtet die Agentur Unian. Die Meldung ließ sich nicht unabhängig überprüfen.

Schon mehr als 3,5 Millionen Ukraine-Flüchtlinge

Die Zahl der Ukraine-Flüchtlinge ist nach Angaben der Vereinten Nationen auf mehr als 3,5 Millionen gestiegen. Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR gab die Zahl mit fast 3,53 Millionen Menschen an. Mehr als zwei Millionen von ihnen seien ins benachbarte Polen geflohen, erklärt das Hilfswerk. Moldawien habe 367.000 Geflüchtete aufgenommen. Es ist damit die schwerste Flüchtlingskrise in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Abwanderung habe sich in den letzten Tagen verlangsamt, nachdem sie Anfang März an zwei aufeinander folgenden Tagen jeweils mehr als 200.000 betragen habe.

Auch Deutschland nimmt weitere Geflüchtete auf

Die Zahl der nach Deutschland kommenden Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine steigt weiter. Die Bundespolizei registrierte bis Dienstag insgesamt 232.462 Menschen. Dies sind nach Angaben des Bundesinnenministeriums gut 7000 mehr als am Montag. Die Bundespolizei kontrolliert derzeit zwar verstärkt - da aber keine festen Kontrollen an den Binnengrenzen zu EU-Nachbarländern wie Polen stattfinden, dürfte die Zahl der nach Deutschland eingereisten Kriegsflüchtlinge tatsächlich bereits wesentlich höher sein. Flüchtlinge aus der Ukraine können zudem visumfrei nach Deutschland einreisen.

Am Bahnhof in Lwiw sind Geflüchtete aus umkämpften Städte der Ukraine eingetroffen

Die Internationale Organisation für Migration (IOM) erklärte, 13,5 Prozent der Geflüchteten seien bereits in den Jahren 2014 oder 2015 schon einmal vertrieben worden, als Russland die ukrainische Halbinsel Krim besetzte und die Kämpfe in den prorussischen Separatistengebieten im Osten des Landes aufflammten. Die IOM schätzt, dass inzwischen fast 6,5 Millionen Menschen innerhalb der Ukraine vertrieben wurden. Sie mussten ihre Häuser, Wohnungen, Dörfer und Städte wegen der Raketenangriffe und Bombardierungen verlassen. Rechnet man beide Arten der Fluchtbewegungen zusammen, befindet sich beinahe ein Viertel der 44 Millionen Einwohner der Ukraine auf der Flucht.

Biden: Putin zieht C-Waffen-Einsatz in Erwägung

Die USA haben Warnungen bekräftigt, Russland erwäge den Einsatz von chemischen Kampfstoffen in der Ukraine. Präsident Joe Biden warf Kremlchef Wladimir Putin vor, mit unwahren Behauptungen den Boden für den Einsatz dieser international geächteten Waffen zu bereiten. Putin stehe mit dem Rücken zur Wand und mache Aussagen, die nicht stimmten, sagte Biden. So behaupte der russische Staatschef, dass die Ukraine über biologische und chemische Waffen verfüge. "Das ist ein klares Zeichen dafür, dass er den Einsatz beider Waffen in Erwägung zieht."

Video ansehen 00:42 Biden: Putin erwägt Einsatz biologischer und chemischer Waffen

Präsident Biden kritisiert Indien

US-Präsident Joe Biden hat Kritik daran geübt, dass Indien sich nicht den westlichen Sanktionen angeschlossen habe, sondern versuche, seine Beziehungen zu Russland und dem Westen auszubalancieren. Indien habe eine "etwas wackelige" Position. Dagegen gebe es einen engen Schulterschluss Japans und Australiens mit dem Westen. Indien bezieht nicht nur Waffen aus Russland, sondern kauft nach dem amerikanischen Ölboykott gegen Russland nun auch russisches Öl. Biden betonte, dass der Konflikt um die Ukraine mittlerweile eine weltweite Dimension habe. "Als Antwort auf seine Aggression haben wir in der gesamten NATO und im Pazifikraum eine einheitliche Front gebildet", sagte er.

Diplomatie am "Rand des Abbruchs"

Als Reaktion auf Kritik von US-Präsident Biden an Kremlchef Putin ist dem US-Botschafter in Moskau, John Sullivan, eine Protestnote überreicht worden. Biden hatte Putin kürzlich als "Kriegsverbrecher" und "mörderischen Diktator" bezeichnet. "Solche Äußerungen des amerikanischen Präsidenten, die eines Staatsmannes von solch hohem Rang unwürdig sind, bringen die russisch-amerikanischen Beziehungen an den Rand des Abbruchs", heißt es in einer Mitteilung des Außenministeriums in Moskau.

Der Sprecher des Außenministeriums in Washington, Ned Price, entgegnete: "Es ist schrecklich absurd, ein Land über unangemessene Äußerungen sprechen zu hören, wenn dasselbe Land Massengemetzel verübt." Die USA wollten Kommunikationslinien zwischen Washington und Moskau und die diplomatischen Vertretungen in den beiden Hauptstädten offenhalten. Das Verhalten der Regierung in Moskau stelle aber in Frage, ob das Interesse beiderseitig sei.

Fünf Verbündete in Schaltkonferenz

Vor seiner Reise zum NATO-Krisengipfel in Brüssel diese Woche hat US-Präsident Biden mit Bundeskanzler Olaf Scholz über den Ukraine-Krieg beraten. An der Schaltkonferenz nahmen auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, Italiens Ministerpräsident Mario Draghi und der britische Premierminister Boris Johnson teil. Das Gespräch dauerte eine knappe Stunde, wie das Weiße Haus mitteilte. Die Staats- und Regierungschefs hätten ihre "ernste Besorgnis über das brutale Vorgehen Russlands in der Ukraine" erörtert. Dazu gehörten auch die Angriffe auf die Zivilbevölkerung.

Nach Angaben aus Washington waren sich die Verbündeten einig, dass sie "die tapferen Ukrainer, die ihr Land gegen die russische Aggression verteidigen", weiter mit Militärhilfe unterstützen. Für die Millionen Menschen, die vor der Gewalt geflohen sind, soll es weitere humanitäre Hilfe geben.

Mehrere Brände bei Atomruine Tschernobyl

In dem Sperrgebiet um das ehemalige Atomkraftwerk Tschernobyl sind nach Angaben des ukrainischen Parlaments mehrere Brände ausgebrochen. An sieben Stellen brenne es, teilte die Rada in Kiew mit. Sie berief sich in der Mitteilung auf Satellitendaten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA. Insgesamt soll eine Fläche von mehr als zwei Quadratkilometern in Flammen stehen. Die Feuer seien wahrscheinlich durch die "bewaffnete Aggression" der Russischen Föderation verursacht worden - nämlich durch Beschuss oder Brandstiftung. Diese Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Ein Blick auf die Schutzhülle um den havarierten vierten Reaktorblock von Tschernobyl (Archivbild)

Russische Truppen haben das Gelände um das still gelegte Atomkraftwerk vor rund einem Monat unter ihre Kontrolle gebracht. Dort ereignete sich 1986 das schwerste Atomunglück in der Geschichte der zivilen Nutzung der Kernkraft. Allerdings kam es dort in der Vergangenheit immer wieder zu Wald- und Flächenbränden. Rund um die Atomruine hatte es im Frühjahr 2020 bereits größere Brände gegeben.

Schweigeminute für Romantschenko im Bundestag

Mit einer Schweigeminute hat der Bundestag des Holocaust-Überlebenden Boris Romantschenko gedacht, der im Ukraine-Krieg getötet wurde. Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt sagte: "Die Grausamkeit des russischen Angriffskrieges in der Ukraine zeigt sich auch an tausenden Einzelschicksalen." Die Grünen-Politikerin fügte hinzu: "Sein Tod erinnert uns daran, dass Deutschland eine historische Verantwortung auch für die Ukraine trägt." Der Tod mahne zudem, "alles uns Mögliche zu tun, um diesen grausamen Krieg zu stoppen und den Menschen in der Ukraine zu helfen".

Boris Romantschenko (2. von rechts) im Jahr 2015 bei einer Gedenkveranstaltung im Konzentrationslager Buchenwald

Romantschenko war am 18. März bei einem Angriff auf sein Wohnhaus in Charkiw ums Leben gekommen. Er wurde 96 Jahre alt. Romantschenko war 1942 als Zwangsarbeiter nach Dortmund verschleppt worden. Nach einem Fluchtversuch 1943 wurde er nacheinander in vier Konzentrationslagern interniert. Als Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora setzte er sich für das Gedenken an die Verbrechen der deutschen Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg ein.

Mangelnder Nachschub für russisches Militär

Russische Einheiten haben nach Angaben des ukrainischen Generalstabes weiter Probleme mit der Sicherung ihres Nachschubs für den Krieg in der Ukraine. Sie verfügten dort nur noch über Munitions- und Lebensmittelvorräte für höchstens drei Tage, teilte der Generalstab in seinem Morgenbericht auf Facebook mit. Ähnlich sei die Lage bei der Versorgung mit Kraftstoff. Diese Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Weiter hieß es, ukrainische Streitkräfte griffen weiterhin russische Truppen an. Dabei seien sie in bestimmten Gebieten auch erfolgreich. Binnen 24 Stunden seien neun Ziele in der Luft von Einheiten der ukrainischen Luftwaffe, Luftabwehr und Bodentruppen getroffen worden.

Video ansehen 02:34 Immer weiter Bomben und Raketen auf ukrainische Städte

Staus an der Grenze zwischen der Ukraine und Russland

Eine steigende Zahl von Menschen versucht nach Angaben aus Moskau, aus der Ukraine nach Russland auszureisen. "In letzter Zeit haben sich an den Grenzübergängen zur Russischen Föderation kilometerlange Staus mit Autos aus dem Donbass und der Ukraine gebildet", zitierte die russische Staatsagentur Tass das Zivilschutzministerium. Da die Menschen trotz vereinfachter Einreise mehrere Stunden an der Grenze verbringen müssten, seien etwa beim Auto-Kontrollpunkt Dschankoj auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim eine Feldküche und ein Ort zum Aufwärmen eingerichtet worden. Bis Montagmorgen hätten insgesamt fast 348.000 Menschen die Grenze überquert. Die Vertriebenen würden in 33 Regionen Russlands aufgenommen. Dort lebten nun in 327 provisorischen Unterbringungszentren mehr als 20.700 Menschen.

Bürgermeister fordert Zivilisten zum Verlassen von Boryspil auf

Wegen erwarteter russischer Angriffe hat der Bürgermeister von Boryspil die Zivilbevölkerung zum Verlassen der Stadt aufgerufen, die südöstlich der Hauptstadt Kiew liegt. Sein Aufruf gelte auch für alle Zivilisten, die aus anderen Teilen der Ukraine in die Stadt geflüchtet seien, sagte Wolodymyr Borissenko in der Nacht zum Dienstag. Der Appell zur Evakuierung erfolge aus rein militärtaktischen Gründen. "Die Erfahrung aus anderen Orten, um die gekämpft wird, hat gezeigt, dass die Arbeit der Streitkräfte einfacher ist, wenn weniger Zivilbevölkerung in der Stadt ist", sagte Borissenko.



Video ansehen 28:31 Unterwegs mit Verzweifelten - Ukrainer auf der Flucht vor Putins Truppen

Vorbereitung für Gefangenenaustausch

Russland hat die Daten von mehr als 500 gefangen genommenen Ukrainern an das Internationale Rote Kreuz übergeben. "Das sind ukrainische Gefangene, die wir auszutauschen bereit sind", sagte die Menschenrechtsbeauftragte der russischen Regierung, Tatjana Moskalkowa, dem Staatssender RT. In der vergangenen Woche war der zwischenzeitlich entführte Bürgermeister der ukrainischen Stadt Melitopol, Iwan Fedorow, im Austausch gegen neun russische Soldaten freigekommen.

EU: Russland nutzt "Mittel des Hungers"

Russland vernichtet nach den Worten von EU-Agrarkommissar Janusz Wojciechowski absichtlich die Produktion von Lebensmitteln in der Ukraine. Ziel sei es, Menschen in den Hunger zu treiben, sagte Wojciechowski in Brüssel. "Das ist Teil der imperialen Politik Russlands - offensichtlich eine Methode zur Eroberung. Man nutzt eben auch ganz bewusst dieses Mittel des Hungers." Die Ukraine ist einer der weltweit größten Produzenten von Getreide. Davon werden auch erhebliche Bestände exportiert.

Für Deutschland hat Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) bereits angekündigt, dass Landwirte in diesem Jahr wegen der Folgen des Ukraine-Kriegs ausnahmsweise auch auf ökologischen Vorrangflächen Futterpflanzen anbauen dürfen. Als weitere Maßnahme will der Minister Eiweißfuttermittel wie etwa Soja vermehrt auch in Deutschland anbauen lassen.

Roskomnadsor sperrt Euronews-Angebot

Russlands Medienaufsicht hat die Webseiten des europäischen Fernsehsenders Euronews blockiert. Betroffen von der Entscheidung der Generalstaatsanwaltschaft ist auch das russischsprachige Angebot, wie aus Angaben der Behörde Roskomnadsor hervorgeht. Als Grund nannte die Nachrichtenagentur Tass "Falschinformationen" von Euronews über die "Spezialoperation" in der Ukraine, wie der Krieg gegen das Nachbarland in Russland offiziell genannt wird. Moskau hatte Anfang März ein neues Mediengesetz eingeführt, das angebliche Falschinformationen über die russischen Streitkräfte mit drastischen Strafen belegt.

kle/se/wa/haz (dpa, afp, rtr, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.