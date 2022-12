Ukraine aktuell: Selenskyj mit Polens Präsident Duda zusammengetroffen

Das Wichtigste im Überblick:

Selenskyj hält bejubelte Rede im US-Kongress

Biden: Ukrainischer Kampf ist Teil von "etwas Größerem"

Strack-Zimmermann für Lieferung westlicher Panzer an Kiew

US-Senat bestätigt neue Botschafterin für Russland

Staatsduma in Moskau beschließt härtere Strafen für "Saboteure"

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist auf seiner Rückreise aus den USA mit Polens Staatspräsident Andrzej Duda zusammengekommen. Selenskyj teilte auf seinem Telegram-Kanal ein Video, das ihn bei einem Treffen mit Duda zeigte. Besprochen worden seien "strategische Pläne für die Zukunft, bilaterale Beziehungen und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene im Jahr 2023", schrieb er. Weiter dankte Selenskyj Duda, den er als "einen Freund der Ukraine" bezeichnete, für dessen "beständige und kraftvolle Unterstützung".

Wo das Treffen stattfand, war unklar. Im Video war zu sehen, wie Selenskyj aus einem Flugzeug stieg, von polnischen Offiziellen begrüßt wurde und über ein Rollfeld lief. Wenig später traf er dann seinen polnischen Amtskollegen, den er umarmte und mit dem er sich anschließend zum Gespräch an einen Tisch setzte.

Selenskyj befand sich auf dem Heimweg aus den USA, wo er am Mittwoch US-Präsident Joe Biden getroffen und eine Rede vor dem US-Kongress gehalten hatte. Der Besuch in Washington war seine erste Auslandsreise seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Dabei hat Selenskyj weitere Hilfszusagen seines wichtigsten Verbündeten bekommen. Polnischen Medienberichten soll Selenskyj vom polnischen Rzeszów aus in die USA abgeflogen sein. Dort gibt es einen Militärflughafen, den auch die US-Luftwaffe nutzt.

Selenskyj: US-Hilfen sind Investition in Demokratie

In der Rede vor dem US-Kongress hatte Selenskyj versichert, dass sich sein Land gegenüber den russischen Aggressoren "niemals ergeben" werde. "Trotz aller Widrigkeiten und Untergangsszenarien ist die Ukraine nicht gefallen. Die Ukraine ist gesund und munter", sagte Selenskyj vor den beiden Parlamentskammern des Kongresses mit Blick auf Russlands Einmarsch in seinem Land. "Die russische Tyrannei hat die Kontrolle über uns verloren", so der 44-Jährige weiter. Die Ukrainer hätten keine Angst – und niemand auf der Welt sollte sie haben. Die Ukraine werde niemals kapitulieren. Mit Blick auf die bewilligten US-Hilfen in Milliardenhöhe zur Unterstützung des Landes im Kampf gegen die russische Invasion sagte er: "Ihre Gelder sind kein Almosen." - "Es ist eine Investition in die globale Sicherheit und die Demokratie."

Russland spricht von "Stellvertreterkrieg"

Russlands Botschafter in Washington hat den USA angesichts der geplanten Lieferung des Patriot-Flugabwehrsystems an die Ukraine die Fortsetzung eines "Stellvertreterkriegs" gegen Russland vorgeworfen. Es gehe den USA darum, einen Sieg über Russland zu erzielen, sagte der russische Botschafter Anatoli Antonow. Der Besuch des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Washington sei dafür im "Hollywood-Stil" inszeniert worden. Das zeige, dass Washingtons Beteuerungen, nicht die Konfrontation mit Russland zu suchen, "nur leere Worte" seien.

FDP-Politikerin Strack-Zimmerman für Panzerlieferungen

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, hat sich erneut für die Lieferung westlicher Kampfpanzer an die Ukraine ausgesprochen. "Wir müssen strategisch endlich vor die Welle kommen und nicht immer nur dann reagieren, wenn die Situation sich verschlechtert", sagt die FDP-Politikerin dem Nachrichtenportal t-online.

FDP-Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann: Westliche Panzer für die Ukraine dringend erforderlich

"Deutschland muss endlich den Schützenpanzer Marder und am besten gemeinsam mit den europäischen Partnern den Leopard 2 liefern." Angesichts der neuen Drohungen Wladimir Putins und der dramatischen Situation in der Ukraine begrüße sie, dass die USA "Patriots" liefern wollten. Die Aufgabe Deutschlands sei es, "genügend Munition für die vorhandenen Waffensysteme" zu liefern. Die Ukraine brauche aber auch endlich weitere westliche Panzer.

Die Ukraine würde ihren Panzerfuhrpark gerne mit westlichem Gerät aufstocken

Rheinmetall liefert 26 Militär-LKW

Der deutsche Rüstungskonzern Rheinmetall versorgt die Ukraine mit militärischen Nutzfahrzeugen. Im Auftrag der Bundesregierung sollen insgesamt 26 fabrikneue Fahrzeuge des Typs HX 8x8 geliefert werden, wie das Unternehmen in Düsseldorf berichtete. Das Auftragsvolumen liege bei 12,5 Millionen Euro. Die Auslieferung der Logistik-Fahrzeuge habe bereits begonnen.

US-Senat bestätigt neue Botschafterin für Russland

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat der US-Senat mit großer Mehrheit die neue Botschafterin in Moskau bestätigt. Das Amt wird künftig von der Diplomatin Lynne Tracy bekleidet werden. Tracy war bisher US-Botschafterin in Armenien. Zuvor war sie laut Weißem Haus leitende Beraterin für Russland im Büro für europäische und eurasische Angelegenheiten des US-Außenministeriums und von 2014 bis 2017 stellvertretende Botschafterin in Moskau.

Die US-Diplomatin Lynne Tracy gilt als ausgewiesene Russlandexpertin

Die US-Botschaft steht seit Beginn des russischen Angriffskrieges unter großem Druck und ist personell stark ausgedünnt, da die USA und Russland in den vergangenen Monaten wiederholt gegenseitig Diplomaten ausgewiesen hatten.

London: Russische Rekruten von Belarussen ausgebildet

Die russischen Streitkräfte greifen bei der Rekrutenausbildung nach Erkenntnissen britischer Militärexperten inzwischen in großem Stil auf die Hilfe belarussischer Ausbilder zurück. Das Verteidigungsministerium in London berichtete unter Berufung auf die Geheimdienste, Tausende von russischen Rekruten würden vom belarussischen Militär auf einen Einsatz vorbereitet. Hintergrund sei ein Mangel an russischen Ausbildern, von denen viele bei der Invasion in der Ukraine im Einsatz seien oder dort getötet worden seien. Das sei ein Anzeichen dafür, wie strapaziert die russischen Streitkräfte inzwischen seien, so die Briten weiter.

Ukrainische Getreideernte auf langjährigen Tiefststand

Die Getreideernte der Ukraine ist nach Einschätzung des Landwirtschaftsministeriums in Kiew in diesem Jahr eingebrochen. Die Getreideproduktion dürfte auf 22 bis 23 Millionen Tonnen von 41,9 Millionen Tonnen 2021 gefallen sein, sagte Minister Mykola Solski. Grund sei die Verringerung der Anbaufläche nach der russischen Invasion durch Zerstörung. Im September hatte das Ministerium noch 25 bis 27 Millionen Tonnen vorhergesagt. Grund sei auch ein Mangel an Treibstoffen und Geldern bei den Landwirten. Die Qualität des Getreides dürfte auch schlechter ausfallen.

Leben in kalten und dunklen Kellern, für sehr viel Ukrainer bitterer Alltag

Duma beschließt härtere Strafen für "Saboteure"

Das russische Unterhaus hat härtere Strafen gegen "Saboteure" beschlossen. Ein entsprechendes Gesetz sei von den Abgeordneten verabschiedet worden, teilte die Duma in Moskau mit. Das Gesetz sieht bis zu lebenslange Haftstrafen für einheimische und ausländische "Saboteure" vor. Das neue Gesetz muss nun noch vom Oberhaus beschlossen und von Präsident Wladimir Putin unterzeichnet werden. In den vergangenen Monaten gab es eine Reihe von Zwischenfällen, darunter Explosionen auf wichtigen Militärstützpunkten und an Infrastruktur-Einrichtungen, für die Moskau die Ukraine verantwortlich machte.

qu/wa/se (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.