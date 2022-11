Ukraine aktuell - Selenskyj: Irans Russland-Hilfe verlängert den Krieg

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj sieht in iranischen Drohnen-Lieferungen eine Kriegsverlängerung

Steinmeier: Kiew muss selbst über Gespräche mit Russland entscheiden

EU-Kommission dämpft Erwartungen an kurzfristige Aufnahme

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die iranischen Waffenlieferungen an Russland scharf verurteilt. "Der Iran (...) hilft, den Krieg zu verlängern und daher auch die Bedrohungen für die Welt zu verlängern, die durch den russischen Angriffskrieg entstanden sind", sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. Ohne die Unterstützung Teherans für Moskau "wären wir schon näher an einem Frieden", erklärte er weiter und fügte hinzu: "Ohne die Einmischung Teherans wäre auch eine Lösung für die weltweite Nahrungsmittelkrise oder die Energiekrise greifbarer."

Im Laufe des Sonntags seien von russischer Seite erneut iranische Angriffsdrohnen eingesetzt worden. "Es gab Abschüsse, aber leider auch Treffer", sagte Selenskyj. Es sei erkennbar, dass der "terroristische Staat", wie er Russland nannte, Kräfte und Mittel für neue Massenangriffe auf die Infrastruktur der Ukraine bündele. Knapp 4,5 Millionen Ukrainer litten bereits unter Stromausfällen, so der Präsident.

Die Führung in Teheran hat am Samstag eingeräumt, Drohnen an Russland geliefert zu haben - sprach aber nur von wenigen Exemplaren. Selenskyj bezichtigte den Iran daraufhin der Lüge.

"Freie Hand bei Entscheidung über Waffenstillstand"

Die Ukraine muss nach Ansicht von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier freie Hand bei der Entscheidung über Waffenstillstandsverhandlungen haben. Man könne nicht anstelle der Ukraine entscheiden, bekräftigte Steinmeier im ARD-Fernsehen. Die Ukraine müsse sagen, wann sie solche Verhandlungen wolle und für aussichtsreich halte, sagte er. Zugleich bekräftigte der Bundespräsident, Deutschland wolle die Ukraine auch weiter militärisch unterstützen. "Aber wir sind nicht Kriegspartei und werden es nicht", ergänzte Steinmeier.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier: Die Ukraine muss selbst über Gespräche mit Russland entscheiden

Die USA haben der "Washington Post" zufolge die Ukraine hinter den Kulissen gebeten, Aufgeschlossenheit für Verhandlungen mit Russland zu signalisieren.

Scholz telefoniert mit Biden

Bundeskanzler Olaf Scholz hat US-Präsident Joe Biden über seinen China-Besuch vom Freitag informiert. In dem Telefonat würdigten die beiden Politiker "die klare Aussage" des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der sich gegen den Einsatz von Nuklearwaffen und auch gegen die Androhung von deren Einsatz ausgesprochen hatte. Weiter hieß es in Berlin und Washington, Scholz und Biden hätten darin übereingestimmt, dass die jüngsten Atomdrohungen Russlands im Zuge seines Kriegs gegen die Ukraine "unverantwortlich" seien. Die beiden Politiker versicherten den Angaben zufolge der Ukraine nochmals ihre umfassende Unterstützung.

Ukrainischer EU-Beitritt wird noch dauern

Die EU-Kommission dämpft Erwartungen des offiziellen Beitrittskandidaten Ukraine an einen kurzfristige Aufnahme in die Staatengemeinschaft. "Angesichts der umfangreichen Arbeiten, die zur Vorbereitung der Teilnahme am EU-Binnenmarkt und an vielen anderen wichtigen Politikbereichen erforderlich sind, werden die gesamten Beitrittsvorbereitungen höchstwahrscheinlich länger als ein oder zwei Jahre dauern", teilte EU-Erweiterungskommissar Oliver Varhelyi der Zeitung "Die Welt" mit.

Die ukrainische Europaministerin Olha Stefanischyna hingegen drängt laut dem Blatt auf ein beschleunigtes Verfahren. "Unsere Nachbarländer und die Balten, Staaten, die zu unseren größten Unterstützern zählen, haben schon signalisiert, dass ein schneller Beitritt möglich ist", wird Stefanischyna zitiert.

se/wa (rtr, dpa, ap, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.