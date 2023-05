Ukraine Aktuell: Selenskyj in Großbritannien

Das Wichtigste in Kürze

ukrainischer Präsident Selenskyj im Vereinigten Königreich

Großbritannien sagt weitere Waffenlieferungen zu

ukrainisches Militär meldet Vorstoß bei umkämpfter Stadt Bachmut

Wie die britische Regierung mitteilte, ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in Großbritannien eingetroffen. Er werde sich mit Premierminister Rishi Sunak auf dessen Landsitz Chequers nordwestlich von London treffen.

Selenskyj war bereits im Februar in Großbritannien und hatte unter anderem ukrainische Soldaten getroffen, die dort ausgebildet wurden. Die Bitte nach einer Lieferung von Kampfjets lehnt London bisher ab, bietet aber eine Ausbildung ukrainischer Piloten an.

Neue Waffen von Großbritannien an die Ukraine

Wie die Regierung in London anlässlich des aktuellen Besuchs des ukrainischen Präsidenten mitteilte, weitet Großbritannien seine militärische Unterstützung für die Ukraine erneut deutlich aus. Zu einem neuen Paket gehören demnach Hunderte Flugabwehrraketen sowie Hunderte Kampfdrohnen mit einer Reichweite von mehr als 200 Kilometern. Damit könnten die unbemannten Flugkörper auch Ziele auf der von Russland annektierten ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim erreichen. Die neue militärische Unterstützung werde "in den kommenden Monaten geliefert, während sich die Ukraine darauf vorbereitet, ihren Widerstand gegen die anhaltende russische Invasion zu verstärken", hieß es in einer Erklärung des Regierungssitzes Downing Street.

"Großbritannien ist ein Anführer beim Ausbau unserer Fähigkeiten am Boden und in der Luft", schrieb Selenskyj bei Twitter vorab. "Diese Zusammenarbeit wird heute fortgesetzt. Ich werde meinen Freund Rishi treffen. Wir werden substanzielle, inhaltliche Verhandlungen führen, persönlich und mit unseren Delegationen."

Zuvor hatte Selenskyj bei jeweils erst kurzfristig bekannt gegebenen Besuchen in Berlin und Paris zum wiederholten Mal um die Lieferung von Kampfjets geworben. Sowohl Kanzler Olaf Scholz als auch Präsident Emmanuel Macron reagierten zwar zurückhaltend. Selenskyj dankte jedoch Deutschland und Frankreich für die militärische Unterstützung.

Karlspreisverleihung in Aachen für Präsident Wolodymyr Selenskyj (Mitte) und das ukrainische Volk

Es war der erste Besuch des ukrainischen Präsidenten in Deutschland seit Beginn der Invasion Russlands. In Aachen wurden Selenskyj und das ukrainische Volk für ihre Verdienste um die Einheit Europas mit dem Karlspreis ausgezeichnet.

Ukrainischer Vorstoß bei Bachmut

Die ukrainische Armee hat am Montag einen Erfolge in der Nähe der hart umkämpften Stadt Bachmut im Osten des Landes gemeldet. "Der Vorstoß unserer Truppen in Richtung Bachmut ist der erste Erfolg der Offensive im Rahmen des Einsatzes zur Verteidigung Bachmuts", teilte der Befehlshaber der ukrainischen Bodentruppen, Oleksandr Syrskyj, im Onlinedienst Telegram mit. "Wir kämpfen mit weniger Ressourcen als der Feind. Gleichzeitig gelingt es uns, seine Pläne zu zerstören", so Syrskyj.

Schlägt die Ukraine bei Bachmut zurück? (12.05.2023)

Bereits am Wochenende hatte die Ukraine einige Erfolge rund um Bachmut gemeldet. Der Kampf um die Stadt ist der am längsten andauernde und blutigste des seit Februar 2022 andauernden russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Die vor Beginn des Krieges 70.000 Einwohner zählende Stadt ist mittlerweile weitgehend zerstört und verlassen. Die Einnahme von Bachmut hat jedoch angesichts der seit Monaten andauernden Gefechte mit großen Verlusten für beide Seiten hohe symbolische Bedeutung erlangt.

Nach ukrainischen Angaben hält Russland an seinem Plan fest, die Stadt zu erobern. Dazu würden neue Angriffstruppen in die Außenbezirke der Stadt geschickt, teilt die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maliar via Telegram mit.

Chinesischer Diplomat besucht Ukraine und Russland

China wirbt um eine Lösung im Ukraine-Konflikt. Chinas Sonderbeauftragter für eurasische Angelegenheiten und ehemaliger Botschafter in Russland, Li Hui, werde am Montag seine Reise in die Ukraine, nach Russland und in andere europäische Städte antreten, um eine "politische Lösung" der Ukraine-Krise zu erörtern, teilte das chinesische Außenministerium mit. Auf der mehrtägigen Reise werde Li auch Polen, Frankreich und Deutschland besuchen. Ein genauer Zeitplan wird nicht genannt.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.