Ukraine aktuell: Selenskyj fordert Marshall-Plan

Das Wichtigste in Kürze:

- Selenskyj fordert Marshall-Plan für die Ukraine

- UN-Chef Guterres fordert Ende des "sinnlosen Krieges"

- Ukraine-Unterstützer können virtuelle Waffen kaufen

- Pentagon: Russische Truppen ziehen sich aus Mariupol zurück

- Medien: US-Geheimdienstinformationen halfen bei Versenkung der "Moskwa"

Gerade erst hat der Westen weitere massive finanzielle Unterstützung für die Ukraine angekündigt, da präsentiert Präsident Wolodymyr Selenskyj erneut seine Idee, den Wiederaufbau seines Landes mit einer Art Marshall-Plan zu finanzieren. Die internationale Geberkonferenz in Warschau, die wenige Stunden zuvor etwas über sechs Milliarden Euro Unterstützung für Kiew zusammengebracht hatte, sei "ein Element unseres Schutzes, ein Element des Schutzes für ganz Europa", sagte Selenskyj in der Nacht zum Freitag in seiner täglichen Videoansprache.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert einen Marshall-Plan für den Wiederaufbau seines Landes

Das Schicksal der Ukraine und Europas entscheide sich jetzt "nicht nur auf dem Schlachtfeld", sondern auch im wirtschaftlichen Bereich, beim Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg. Die in Warschau zugesagten Milliarden seien jedoch "nur ein Teil dessen, was wirklich notwendig ist, um das normale Leben in dem gesamten Gebiet wiederherzustellen, in das Russland den Krieg gebracht hat". Dafür sei eine noch stärkere Beteiligung der freien Welt und internationaler Institutionen erforderlich. "Deshalb brauchen wir ein modernes Analogon des Marshall-Plans für die Ukraine."

Mit dem Marshall-Plan, benannt nach dem damaligen US-Außenminister George Marshall, hatten die USA in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg den Wiederaufbau in Westeuropa mit Milliardensummen unterstützt. Insgesamt wurden damals knapp 14 Milliarden US-Dollar an europäische Länder ausgeschüttet - nach heutigem Wert geschätzt 140 Milliarden Dollar (rund 132,7 Mrd Euro). Selenskyj zufolge braucht die Ukraine monatlich bis zu 7 Milliarden Dollar, um das Staatshaushaltsdefizit zu decken.

Weitere Evakuierungen in Mariupol

In der schwer zerstörten ukrainischen Hafenstadt Mariupol läuft nach Angaben der Vereinten Nationen ein weiterer Einsatz zur Evakuierung von Hunderten Zivilisten. Das bestätigte UN-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag (Ortszeit) in einer Sitzung des UN-Sicherheitsrats in New York. Einzelheiten nannte er nicht.

Guterres forderte die Welt erneut auf, sich zu vereinen und den Krieg in der Ukraine zu beenden. Er nannte ihn sinnlos, rücksichtslos und "grenzenlos in seinem Potenzial für globalen Schaden". Der oberste UN-Menschenrechtsbeauftragte sagte, selbst ein eintägiger Waffenstillstand würde Dutzende von Toten und Verletzten unter der Zivilbevölkerung verhindern und mehreren tausend Menschen die Flucht vor den russischen Angriffen ermöglichen.

Bei der Sitzung des UN-Sicherheitsrats zum Schutz der Zivilbevölkerung und der zivilen Infrastruktur in der Ukraine berichtete Guterres über seine jüngsten Treffen mit dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten, die zu den ersten beiden Evakuierungen in dieser Woche aus der belagerten südöstlichen Stadt Mariupol und ihrer letzten ukrainischen Hochburg, dem Stahlwerk Azovstal, führten.

Pro-russische Milizionäre in Mariupol

Er habe dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gegenüber kein Blatt vor den Mund genommen, dass der Einmarsch seines Landes in die Ukraine am 24. Februar eine Verletzung der territorialen Integrität des Landes und der UN-Charta sei und "im Interesse des ukrainischen Volkes, Russlands und der ganzen Welt beendet werden müsse", so Guterres vor den Delegierten.

Pentagon: Russische Truppen verlassen Mariupol

Unterdessen teilte das US-amerikanische Verteidigungsministerium mit, die Mehrzahl russischer Truppen habe sich aus Mariupol zurückgezogen und sei nach Norden verlegt worden. Nach Angaben des Pentagons sind nun noch etwa 2000 Soldaten in der umkämpften Hafenstadt. Die russischen Luftangriffe gingen gleichwohl weiter, so Pentagon-Sprecher John Kirby. Ein Fall der Stadt würde für die Ukraine den Verlust eines wichtigen Zugangs zum Schwarzen Meer bedeuten und Russland ermöglichen, einen Landkorridor zur besetzten Krimhalbinsel einzurichten.

Kirby äußerte die Vermutung, Russlands Präsident Wladimir Putin könnte versuchen, bis zum 9. Mai einen Sieg in der Ukraine zu erreichen, um diesen bei der Militärparade am "Tag des Sieges gegen Nazideutschland" zu verkünden.

Virtueller Waffenkauf

Unterstützer der Ukraine im Krieg gegen Russland können nun virtuell Waffen für die ukrainischen Streitkräfte spenden. Tschechische Aktivisten stellten am Donnerstag einen Online-Shop vor, auf dem Nutzer Waffen wie Gewehre, Granaten und sogar Panzer "kaufen" können. Die Rüstungsgüter werden jedoch nicht an sie geliefert; das Geld geht stattdessen an die ukrainische Botschaft in Tschechien.

Tschechische Online-Plattform für den virtuellen Kauf von Waffen zur Unterstützung der Ukraine

Die Botschaft hatte Ende Februar nach dem Beginn der russischen Invasion ein Bankkonto eingerichtet, um Geld für Waffen für die ukrainischen Streitkräfte zu sammeln. Bislang kamen darüber 1,1 Milliarden Kronen (44,7 Millionen Euro) zusammen.

Da die Unterstützer fürchten, dass das Spendeninteresse nachlässt, richteten sie die Internetseite ein. "Kriege werden nicht mit Babynahrung gewonnen, sondern mit Waffen, also spenden Sie, wenn Sie wollen", sagte der Co-Organisator Martin Ondracek der Nachrichtenagentur AFP.

Um den Käufern eine Vorstellung von den Kosten des Krieges zu vermitteln, listet die Website zbraneproukrajinu.cz ("Waffen für die Ukraine.cz") die tatsächlichen Preise der Waffen und Ausrüstung auf, die in der Ukraine verwendet werden. Sie reichen von einem Wasserdesinfektionsset für 160 Kronen (6,50 Euro) bis zu einem Panzer im Wert von 30 Millionen Kronen (1,2 Millionen Euro).

Der Online-Shop wurde erst am Mittwoch eröffnet, hat aber dank hunderter Spender bereits zusätzliche 4,8 Millionen Kronen eingebracht. Die Website ist bislang nur auf Tschechisch verfügbar, aber eine englische Version soll in den nächsten Tagen online gehen, gefolgt von einer französischen, deutschen, polnischen, russischen und spanischen Version.

"Moskwa" durch US-Geheimdienstinformationen lokalisiert

Geheimdienstinformationen der USA haben Medienberichten zufolge dem ukrainischen Militär dabei geholfen, das Flaggschiff der russischen Schwarzmeerflotte "Moskwa" (Moskau) zu versenken. Die US-Regierung habe aber keine Kenntnis über die Pläne der Ukraine gehabt, berichteten mehrere US-Medien wie die "Washington Post" oder die "New York Times" am Donnerstagabend (Ortszeit) unter Berufung auf nicht namentlich genannte Personen, die mit der Angelegenheit vertraut seien.

Satellitenaufnahme des vermutlich von der Ukraine versenkten russischen Raketenkreuzers "Moskwa"

Die USA hätten das Schiff auf Nachfrage des ukrainischen Militärs als "Moskwa" identifiziert und bei der Lokalisierung geholfen, berichtete der Sender NBC News. Mutmaßlich mit ukrainischen Schiffsabwehrraketen des Typs "Neptun" war die "Moskwa" Mitte April versenkt worden. Moskau bestreitet das.

Der Raketenkreuzer war auch für die Luftabwehr im Schwarzen Meer zwischen Donaumündung und der 2014 von Russland annektierten Halbinsel Krim zuständig.

Pentagon dementiert - ein bisschen

Die "New York Times" hatte berichtet, dass sich die ukrainische Armee bei ihrem oft erfolgreichen Widerstand gegen Russland teilweise auf Informationen aus den USA beruft.

Die ukrainische Armee nimmt etwa für sich in Anspruch, seit Beginn des russischen Angriffs zwölf russische Generäle durch gezielten Beschuss getötet zu haben. Moskau hat sich zum angeblichen Tod der Generäle bislang nicht geäußert. "Wir liefern keine Informationen über den Aufenthaltsort hochrangiger militärischer Anführer auf dem Schlachtfeld und beteiligen uns auch nicht an den Zielentscheidungen des ukrainischen Militärs", reagierte Pentagon-Sprecher John Kirby am Donnerstag auf diesen Bericht.

Er bestätigte aber, dass die US-Regierung der Ukraine Geheimdienstinformationen zur Kriegssituation zur Verfügung stelle. Kirby nannte keine Details. Die Ukraine kombiniere die Informationen, welche die USA und Partner zur Verfügung stellten mit eigenen Infos, so Kirby. Dann treffe das ukrainische Militär eigene Entscheidungen.

mak/ack (dpa, rtr, afp, ape)