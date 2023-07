Ukraine aktuell: Selenskyj feiert 33 Jahre Souveränität

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine gedenkt ihrer Souveränitätserklärung vor 33 Jahren

Außenministerin Baerbock will Strafen für Urheber von Angriffskriegen

Zukunft des Getreideabkommens immer noch ungewiss

Vor 33 Jahren hat die Ukraine sich selbst zum souveränen Staat erklärt. Die Verabschiedung des entsprechenden Dokuments am 16. Juli 1990 nahm der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache zum Anlass, die Stärke seines Landes im Widerstand gegen den russischen Angriffskrieg hervorzuheben. "Unser Land wird niemals die Souveränität aufgeben. Das ist schon jedem in der Welt klar", sagte er am Sonntagabend. Gefeiert werde eine freie Ukraine. Einmal mehr dankte Selenskyj explizit einer Reihe von namentlich genannten Soldatinnen und Soldaten, die für das Land kämpften.

Menschen auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew feiern die Erklärung der Souveränität vor 33 Jahren (15.07.2023) Bild: Jae C. Hong/AP/picture alliance

In der Erklärung zur Eigenständigkeit der Ukraine, die damals noch Teil der Sowjetunion war, hatte das Parlament in Kiew beschlossen, dass das Land eine eigene Armee und eine eigene Nationalbank haben, aber keine Atomwaffen besitzen sowie blockfrei sein sollte. Im darauffolgenden Jahr erklärte die Ukraine dann ihre Unabhängigkeit von Moskau, was mitverantwortlich für den Zusammenbruch der Sowjetunion war.

Baerbock fordert Strafen für Angriffskriege

Außenministerin Annalena Baerbock setzt auf eine Reform des Völkerrechts, damit Urheber eines Angriffskriegs wie der russische Präsident Wladimir Putin zur Rechenschaft gezogen werden. "Niemand darf im 21. Jahrhundert einen Angriffskrieg führen und straflos bleiben", forderte die Grünen-Politikerin vor einer Reise nach New York. Dort will sie bei den Vereinten Nationen (UN) an einem Festakt zum 25. Jahrestag der Gründung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) teilnehmen. Zudem ist eine Rede im UN-Sicherheitsrat geplant.

Der Internationale Strafgerichtshof im niederländischen Den Haag Bild: Remko de Waal/ANP/picture alliance

"In den Augen der Täter ist der IStGH schon jetzt ein scharfes Schwert", sagte Baerbock. In den Augen der Opfer sei er die Hoffnung darauf, dass ihr Leid nicht ungestraft bleibe. "Deshalb schmerzt eine Lücke in der Strafverfolgung besonders", so die Ministerin: Bei Verbrechen der Aggression gegen "das kostbarste Gut, das wir haben: unseren Frieden" seien die Hürden für eine Strafverfolgung noch zu hoch. "Deshalb wollen wir gemeinsam mit Partnern das Völkerrecht weiterentwickeln, so dass es unseren Realitäten im 21. Jahrhundert gerecht wird."

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Archiv) Bild: Henry Nicholls/WPA Pool/Getty Images

Baerbock hatte schon im Januar bei einem Besuch am Sitz des Gerichts im niederländischen Den Haag vorgeschlagen, dessen rechtliche Grundlagen so zu ändern, dass auch der Tatbestand des Angriffskriegs uneingeschränkt verfolgt werden kann. So soll es ausreichen, wenn der Opferstaat einer Aggression unter die Jurisdiktion des Gerichtshofes fällt. Derzeit kann nur der UN-Sicherheitsrat den Fall dem Gericht übertragen, da weder Russland noch die Ukraine Vertragspartner sind. Als Ständiges Mitglied hat Russland im Sicherheitsrat ein Vetorecht.

Vor ihrem Abflug kritisierte Baerbock zudem: "Die Barbarei des russischen Krieges zeigt sich vor allem in dem Schicksal der vielen tausend Kinder, die aus der Ukraine nach Russland verschleppt wurden." Russland nehme ihnen nicht nur die Kindheit, sondern auch Identität und Zukunft. Dass der Gerichtshof dazu Ermittlungen aufgenommen habe, sei ein "wichtiger Schritt hin zu Gerechtigkeit".

Getreideabkommen immer noch "in der Schwebe"

Das von den Vereinten Nationen vermittelte Getreideabkommen zwischen der Ukraine und Russland ist weiterhin in der Schwebe. Die Vereinbarung, die den sicheren Export ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglicht, ist am Sonntag nicht verlängert worden. "Wir warten auf Moskaus Position, alles ist möglich", berichtet die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen aus UN-Kreisen. Das Abkommen läuft an diesem Montag aus.

Der unter der Flagge von St. Kitts und Nevis fahrende Getreidefrachter TK Majestic passiert den Bosporus (15.07.2023) Bild: Yoruk Isik/REUTERS

Russland weigert sich bislang, die Vereinbarung erneut zu verlängern. Der Kreml moniert, dass man im Rahmen des Abkommens zwar Agrarprodukte exportieren könne, deren Bezahlung aber wegen Sanktionen blockiert würden. UN-Generalsekretär António Guterres hatte dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor wenigen Tagen einen Vorschlag zur Verlängerung des Abkommens geschickt, demzufolge Hürden für Finanztransaktionen über die russische Landwirtschaftsbank abgebaut werden sollen.

Die Vereinbarung, durch die die Ukraine Getreide über das von der russischen Flotte kontrollierte Schwarze Meer exportieren kann, war vor einem Jahr unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei erzielt worden und wurde zwischenzeitlich mehrfach verlängert.

mak/wa (dpa, afp, rtr)