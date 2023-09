Ukraine aktuell: Zuspruch und Millionenhilfen für Selenskyj

Das Wichtigste in Kürze:

Kanada hat der Ukraine weitere Unterstützung zugesagt

Nach Presseberichten kann Kiew auf ATACMS-Raketen hoffen

Diplomatische Verstimmung zwischen Polen und Ukraine hält an

Russischer Angriff auf Krementschuk fordert Opfer

Der kanadische Premierminister Justin Trudeau hat der Ukraine bei einem Besuch von Präsident Wolodymyr Selenskyj finanzielle Hilfen in Höhe von 650 Millionen kanadischen Dollar (rund 453 Millionen Euro) zugesagt. Das über drei Jahre angelegte Hilfspaket umfasse rund 50 gepanzerte Fahrzeuge und die Ausbildung ukrainischer Piloten an F-16-Kampfjets, sagte Trudeau vor dem kanadischen Parlament in Ottawa.

Er werde der Ukraine weiterhin "stark und unmissverständlich" zur Seite stehen. Die nun zugesagte Hilfe kommt zu rund 8,9 Milliarden kanadischen Dollar hinzu, die Ottawa bereits geleistet hat.

Nach seinem Besuch in Kanadas Hauptstadt wollte Selenskyj nach Toronto weiterreisen. Dort waren Treffen mit Wirtschaftsvertretern und Mitgliedern der ukrainischen Gemeinschaft geplant.

Der ukrainische Präsident war am Donnerstagabend zu dem unangekündigten Besuch in Kanada eingetroffen. Es ist Selenskyjs erster Besuch in dem nordamerikanischen Land seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022.

Medien: USA wollen doch ATACMS-Raketen liefern

US-Präsident Joe Biden soll der Ukraine einem Medienbericht zufolge doch Raketen vom Typ ATACMS in Aussicht gestellt haben. Biden habe Selenskyj bei ihrem Treffen am Donnerstag im Weißen Haus eine kleine Zahl solcher Raketen mit großer Reichweite zugesagt, berichtete der US-Sender NBC am Freitag unter Berufung auf anonyme Regierungsvertreter. Ähnliches hatte zuvor auch die "Washington Post" geschrieben.

ATACMS-Marschflugkörper der US-Armee (Archiv) Bild: U.S. Army/Avalon/Photoshot/picture alliance

Demnach sei besprochen worden, dass die Vereinigten Staaten der Ukraine "in Kürze" ATACMS-Raketen mit höherer Reichweite zur Verfügung stellen könnten. Die US-Regierung bestätigte die Berichte nicht. Die Sprecherin des Weißen Hauses sagte aber, man habe immer deutlich gemacht, dass die ATACMS nicht vom Tisch seien.

Die Ukraine wünscht sich die ATACMS-Raketen des Herstellers Lockheed Martin mit einer Reichweite von bis zu 300 Kilometern seit längerem von Washington. Sie werden vom Boden zu Zielen am Boden abgefeuert und treffen sehr präzise. Neuere Modelle sind lenkfähig, ältere nicht. Sie werden wegen ihrer Reichweite oft mit den deutschen Taurus-Marschkörpern verglichen, welche Kiew ebenfalls fordert. Sie sind für die Zerstörung von Bunkern und geschützten Gefechtsständen in bis zu 500 Kilometer Entfernung geeignet. Bei beiden Waffensystemen gibt es die Sorge, dass damit auch Ziele in Russland angegriffen werden könnten. Kiew weist diese aber als unbegründet zurück.

CDU-Verteidigungsexperte fordert Taurus-Lieferung

In der Diskussion um die Lieferung westlicher Raketen an die Ukraine hat sich der CDU-Verteidigungsexperte Kiesewetter die Bundesregierung kritisiert. Es sei ihm "unerklärlich", worauf Bundeskanzler Olaf Scholz warte, sagte er dem Nachrichtenportal t-online.

Marschflugkörper vom Typ Taurus, hier auf der ILA 2006 Bild: Gemeinfrei

Eine Lieferung der Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland bezeichnete Kiesewetter als "wichtiges Zeichen für transatlantische Lastenteilung". Dem CDU-Politiker zufolge würde es US-Präsident Biden "helfen, seiner eigenen Bevölkerung zu sagen: Die Europäer haben verstanden, sie leisten mehr für die eigene Sicherheit".

Polen warnt Selenskyj

Polen hat scharf auf die jüngsten Äußerungen des ukrainischen Präsidenten Selenskyj reagiert, der dem Nachbarn "politisches Theater" im Zusammenhang mit dem Verbot von Getreideexporten vorgeworfen hatte. "Ich möchte Präsident Selenskyj sagen, dass er die Polen nie wieder beleidigen soll, wie er es kürzlich in seiner Rede vor den Vereinten Nationen getan hat", zitierte die Nachrichtenagentur PAP am Freitagabend den polnischen Ministerpräsidenten Mateusz Morawiecki.

Polen hatte ebenso wie die Slowakei und Ungarn nationale Beschränkungen für ukrainische Getreideimporte verhängt, nachdem die EU-Kommission ein entsprechendes Verbot nicht verlängert hatte. Sie argumentierten, dass billige ukrainische Agrarerzeugnisse, die hauptsächlich für den Transit nach Westen und zu den Häfen bestimmt sind, vor Ort verkauft werden und damit den eigenen Landwirten schadet.

Opfer durch russischen Luftangriff

Durch einen russischen Luftangriff ist in der zentralukrainischen Stadt Krementschuk offiziellen Angaben zufolge mindestens ein Mensch getötet worden. Weitere 31 Menschen seien verletzt worden, darunter drei Kinder, teilte der Militärgouverneur der Region Poltawa, Dmytro Lunin, am Freitag auf Telegram mit. Nach seinen Angaben feuerten die Russen mehrere Raketen auf das südöstlich von Kiew gelegene Krementschuk ab. Eines der Geschosse habe von der Luftverteidigung abgewehrt werden können, ein anderes jedoch habe ein ziviles Gebäude getroffen.

Krementschuk war bereits einige Monate nach Kriegsbeginn, im Juni 2022, zum Ziel eines verheerenden Angriffs geworden. Damals schlugen russische Raketen in einem Einkaufszentrum ein und töteten mindestens 20 Menschen.

