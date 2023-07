Ukraine aktuell: Selenskyj dankt NATO-Ukraine-Rat

Das Wichtigste in Kürze:

Ukrainische Truppen mit "sehr guten Fortschritten"

Selenskyj zufrieden mit NATO-Ukraine-Rat

Internationales Rotes Kreuz kürzt Ukraine-Hilfe

Russisches Getreide für Afrika

Die ukrainischen Truppen haben nach Angaben von Präsident Wolodymyr Selenskyj deutliche Erfolge errungen. In seiner abendlichen Videoansprache sagte er: "Übrigens haben unsere Jungs heute sehr gute Fortschritte an der Front erzielt." Details würden noch bekannt gegeben.

Zuletzt hatte Selenskyj wiederholt erklärt, dass die im vergangenen Monat gestartete Offensive im Osten und Südosten des Landes langsamer verlaufe als gewünscht.

Selenskyj dankt dem NATO-Ukraine-Rat

Nach einem Treffen des neuen NATO-Ukraine-Rats hat der ukrainische Präsident den Vertretern der anderen Staaten in seiner Videoansprache für ihre Unterstützung gedankt. Bei dem Treffen, um das er selbst kürzlich nach dem Ende des Getreide-Abkommens gebeten hatte, seien die jüngsten russischen Angriffe gegen ukrainische Häfen am Schwarzen Meer scharf verurteilt worden. Außerdem seien Möglichkeiten diskutiert worden, mit denen die Sicherheit in der Region erhöht werden könnte.

Präsident Wolodymyr Selenskyj dankt dem NATO-Ukraine-Rat Bild: president.gov.ua

Der NATO-Ukraine-Rat hatte zum ersten Mal vor zwei Wochen beim NATO-Gipfel in Litauen auf Ebene der Staats- und Regierungschefs getagt. Die Vertreter aus den 31 Mitgliedsstaaten und der von Russland angegriffenen Ukraine kamen in diesem Gremium nun zum ersten Mal im Brüsseler Hauptquartier des Bündnisses zusammen.

Russische Angriffswelle abgefangen

Die ukrainische Luftwaffe hat bei erneuten Angriffswellen nach eigenen Angaben am Mittwoch 36 von Russland abgefeuerte Marschflugkörper abgefangen. Das erklärte Generalleutnant Mykola Oleschtschuk auf dem offiziellen Profil der ukrainischen Luftwaffe im Onlinedienst Telegram. Er machte keine Angaben dazu, ob weitere russische Raketen bei dem Angriff Ziele trafen.

Der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, Jurij Ihnat, sagte im Fernsehen, dass Raketen in das Gebiet Chmelnyzkyj geflogen seien, wo sich auch ein Militärflughafen befindet.

Weniger Hilfsgelder vom IKRK

Die Dachorganisation des Roten Kreuzes kürzt die Mittel für die humanitäre Hilfe in der Ukraine. Der genaue Umfang stehe noch nicht fest, sagte der Sprecher desInternationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK), Achille Després, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Wahrscheinlich trifft die Kürzung bereits unser Budget von 2023."

Das Internationale Rote Kreuz muss seine Ukraine-Hilfe reduzieren Bild: Mykola Miakshykov/Ukrinform/IMAGO

Als Grund nennt er die schwierige finanzielle Situation des IKRK auf globaler Ebene. Allerdings werde auch 2023 das meiste Geld in die Ukraine fließen, auch nach den Sparmaßnahmen. "Unsere Pläne zur Kostensenkung betreffen alle unsere Aktivitäten weltweit und in der Ukraine prüfen wir sorgfältig, welche Ausgaben reduziert oder verschlankt werden können." Das Budget des IKRK für die Ukraine ist das höchste weltweit und belief sich 2022 auf insgesamt rund 435 Millionen Euro.

Russisches Getreide nach Afrika

Russland will bei seinem zweiten Afrika-Gipfel, der an diesem Donnerstag in St. Petersburg beginnt, die Zusammenarbeit mit den Staaten des Kontinents ausbauen. Im Mittelpunkt stehen dabei auch russische Lieferungen von Getreide und Dünger in afrikanische Länder, nachdem Moskau das Abkommen zur Verschiffung von ukrainischem Getreide über das Schwarze Meer aufgekündigt hatte.

Getreideernte in der russischen Region Rostow Bild: Sergey Pivovarov/SNA/IMAGO

Russland sieht sich wegen der Seeblockade in seinem Krieg gegen die Ukraine international in der Kritik, dem Weltmarkt große Mengen an Weizen und Mais zu entziehen und so Lebensmittelpreise in die Höhe zu treiben.

mak/bru (rtr, dpa, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.