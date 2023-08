Ukraine aktuell: Russische Drohnen in der Donaumündung

Das Wichtigste in Kürze:

Russische Drohnen in der Donaumündung

Präsident Selenskyj besucht verletzte Soldaten

Ukraine verlegt Truppen nach Kupjansk

USA warnen Russland vor Kooperation mit Nordkorea

Kurz nach seiner Reise in das ostukrainische Donezker Gebiet hat Präsident Wolodymyr Selenskyj auch frontnahe Positionen im südostukrainischen Gebiet Saporischschja besucht. "Ich danke Ihnen für den Dienst, danke dafür, dass Sie die Ukraine an diesem wichtigen südlichen Abschnitt verteidigen", sagte der Staatschef in einem Feldlazarett gemäß einer Mitteilung. In dem Lazarett erhalten den Angaben zufolge täglich bis zu 200 Verwundete ihre Erstversorgung.

In seiner abendlichen Videoansprache erzählte Selenskyj, er habe sich von den Kommandeuren unter anderem über den Einsatz von Waffen und Ausrüstung in Kenntnis setzen lassen, die internationale Partner der Ukraine geliefert haben.

Russische Drohnen in der Donaumündung

Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe sind mehrere russische Drohnen in der Nacht zum Mittwoch in den Bereich der Donaumündung eingedrungen. Es handele sich um eine größere Gruppe von Drohnen, die sich in Richtung der Donauflusshäfen Izmail und Reni bewegten, teilte die Luftwaffe mit.

In den sozialen Medien berichteten Einwohner, in der Nähe der beiden Häfen seien die Luftabwehrsysteme im Einsatz. Der Gouverneur der südlichen Region Odessa, Oleh Kiper, forderte gegen 01.30 Uhr die Bevölkerung im Bezirk Izmail auf, sich in Sicherheit zu begeben. Eine Stunde später wurde der Alarm wieder aufgehoben.

Der Donauhafen von Izmail ist für die ukrainischen Getreideexporte von großer Bedeutung Bild: Andrew Kravchenko/AP Photo/picture alliance

Seit der Aussetzung des Getreideabkommens durch Russland, das eine sichere Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer ermöglichte, ist der Transport aus den beiden Hafenstädten über die Donau zur Hauptexportroute für ukrainisches Getreide geworden. Von Izmail und Reni wird das ukrainische Getreide mit Lastkähnen zur rumänischen Hafenstadt Konstanza verschifft und von dort weiter transportiert.

Truppenverlegungen der Ukraine

Angesichts des Vormarsches russischer Truppen im ostukrainischen Gebiet Charkiw hat die ukrainische Armee Reserven an den Abschnitt Kupjansk verlegt. Das verhindere weitere Vorstöße des Gegners, sagte der Sprecher der Armeegruppe Ost, Serhij Tscherewatyj, im ukrainischen Nachrichtenfernsehen.

Die russische Armee ist ukrainischen und russischen Militärbeobachtern zufolge bis auf etwa sieben Kilometer an die Stadt Kupjansk herangerückt. Die örtlichen Behörden haben zudem bereits eine Evakuierung von Zivilisten um die Stadt angeordnet. Kupjansk war erst im vergangenen Jahr im Rahmen einer erfolgreichen ukrainischen Gegenoffensive im Gebiet Charkiw aus russischer Besatzung befreit worden.

Noch keine russischen Truppen an der finnischen Grenze

Russland hat finnischen Angaben zufolge die angekündigte Truppenverlegung an die Grenze zu Finnland noch nicht umgesetzt. Moskau habe bereits im Dezember letzten Jahres als Reaktion auf eine NATO-Erweiterung die Schaffung neuer Einheiten im Nordwesten Russlands angekündigt, erklärte die finnische Außenministerin Sanna Marin gegenüber der Nachrichtenagentur AFP. "Diese Bemühungen scheinen nicht sehr schnell voranzukommen", betonte sie und fügte mit Blick auf den Krieg in der Ukraine hinzu: "Russische Ressourcen scheinen im Moment an anderer Stelle gebunden zu sein."

Finnlands Außenministerin Sanna Marin Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/IMAGO

Finnland und Russland teilen sich eine 1340 Kilometer lange Grenze. Das skandinavische Land hatte im vergangenen Jahr angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine - gemeinsam mit Schweden - seine jahrzehntelange Neutralität aufgegeben und einen Beitritt zur NATO beantragt. Im April wurde Finnland in das Bündnis aufgenommen. Russland bezeichnete den Schritt als "Angriff auf unsere Sicherheit" und kündigte "taktische und strategische Gegenmaßnahmen" an.

Finnland errichtet derzeit auf einem 200 Kilometer langen Abschnitt der finnisch-russischen Grenze einen Zaun, der 2026 fertig sein soll.

Washington warnt Moskau

Die USA haben Russland vor einer engeren Zusammenarbeit mit Nordkorea im Verteidigungsbereich gewarnt. "Jede Art von Sicherheitskooperation oder Waffengeschäft zwischen Nordkorea und Russland würde mit Sicherheit gegen eine Reihe von Resolutionen des UN-Sicherheitsrates verstoßen", sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Vedant Patel, am Dienstag in Washington. Russland und Nordkorea hatten zuvor ihre Absicht bekundet, in Sicherheitsfragen künftig enger zusammenzuarbeiten.

Enge Verbündete: Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (l.) und Russlands Präsident Wladimir Putin (Archiv) Bild: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP Photo/picture alliance

Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Dienstag anlässlich des Tags der Befreiung Koreas von der japanischen Kolonialherrschaft im Jahr 1945 eine Glückwunschbotschaft an den nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un gerichtet.

Auch Kim sprach sich dafür aus, "die strategische und taktische Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern im Bereich der Sicherheit und Verteidigung weiter auszubauen", wie Nordkoreas Verteidigungsminister Kang Sun Nam nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen während eines Sicherheitsforums in der Nähe von Moskau erklärte.

mak/fw (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.