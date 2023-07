Ukraine aktuell: Selenskyj besorgt um Georgiens Ex-Präsident

Das Wichtigste in Kürze:

Selenskyj spricht über Gesundheitszustand von Saakaschwili

In Russland werden Webseiten mit Wahlwerbung für Prigoschin gesperrt

Die US-Botschafterin in Russland darf inhaftierten WSJ-Journalisten besuchen

Ukrainische Schriftstellerin nach russischem Angriff in Cherson gestorben

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Südkaukasusrepublik Georgien erneut mit Nachdruck zur Rettung ihres in Haft erkrankten Ex-Staatschefs Michail Saakaschwili aufgefordert. Der 55-Jährige, der ukrainischer Staatsbürger sei, solle der Ukraine für die nötige Behandlung und Pflege übergeben werden, sagte Selenskyj in seiner am Montagabend in Kiew verbreiteten täglichen Videobotschaft.

Er rief die internationale Gemeinschaft auf, die Lage nicht zu ignorieren, sondern "diesen Mann zu retten". "Keine Regierung in Europa hat das Recht, Menschen zu exekutieren, Leben ist ein grundlegender europäischer Wert." Saakaschwili soll während seiner Haft rund 60 Kilogramm an Gewicht verloren haben. Zeitweise befand er sich im Hungerstreik.

Zudem lässt Selenskyj Georgiens Botschafter wegen Zustands von Saakaschwili ausweisen. Das Außenministerium in Kiew solle den georgischen Botschafter auf seine Anweisung "zum Verlassen der Ukraine binnen 48 Stunden" auffordern, schrieb Selenskyj auf Twitter. Der seit 2021 inhaftierte Saakaschwili hatte sich zuvor in einem im Fernsehen veröffentlichten Video abgemagert und gebrechlich gezeigt.

Undurchsichtige Wahlwerbung für Prigoschin

Mehrere russische Webseiten mit inoffizieller Wahlwerbung für den Söldner-Chef Jewgeni Prigoschin sind nach dem beendeten Aufstand seiner Wagner-Armee gesperrt worden. Behörden hätten in den vergangenen Tagen mehrere Seiten, auf denen Prigoschin mit Blick auf die Präsidentenwahl 2024 als Beschützer Russlands präsentiert wird, blockiert, wie die unabhängige und für die Freiheit des Internets eintretende Organisation Roskomswoboda mitteilte. Es war unklar, wer die Internetseiten lanciert hatte. Allem Anschein nach wollten Wagner-Söldner mit der Werbung ihren Chef würdigen.

Hat viele Fans - Wagner-Chef Prigoschin, als er das russische Hauptquartier in Rostow am Don am 24. Juni verlässt Bild: Alexander Ermochenko/REUTERS

Eine Kandidatur Prigoschins gilt ohnehin als unwahrscheinlich, er selbst betonte in der Vergangenheit stets, dass er keine politischen Ambitionen habe.

Seit dem Aufstand der Wagner-Armee soll er sich im benachbarten Belarus befinden. Wagner-Chef Prigoschin hatte am Samstag vor einer Woche bei einem Aufstand gegen die russische Militärführung die südrussische Stadt Rostow am Don besetzt und seine Kämpfer in Richtung Moskau marschieren lassen. Rund 200 Kilometer vor der russischen Hauptstadt gab er überraschend auf.

Besuch der US-Botschafterin beim inhaftierten US-Journalisten Gershkovich

Der in Russland in Untersuchungshaft sitzende US-Reporter Evan Gershkovich ist nach Angaben des US-Außenministeriums bei "guter Gesundheit". Gershkovich bleibe trotz der Umstände "stark", berichtete die US-Botschafterin in Moskau, Lynne Tracy, am Montag nach Angaben des Ministeriums. Sie habe den Journalisten, der für die US-Zeitung "Wall Street Journal" arbeitet, im Gefängnis besuchen können. Es sei das erste Mal seit dem 17. April gewesen, dass Vertreter der US-Botschaft konsularischen Zugang erhielten. Man werde Gershkovich weiter "jede angemessene Unterstützung" zukommen lassen, hieß es weiter.

Der Reporter war im März in der Millionenstadt Jekaterinburg im Ural vom russischen Geheimdienst FSB festgenommen worden. Ihm wird zur Last gelegt, geheime Informationen über Russlands militär-industriellen Komplex für US-Stellen gesammelt zu haben. Das "Wall Street Journal" weist das zurück.

Trauer um ukrainische Schriftstellerin nach dem Angriff auf Cherson

Die Schriftstellervereinigung PEN America hat die ukrainisch Schriftstellerin Victoria Amelina gewürdigt, die knapp eine Woche nach dem russischen Raketenangriff auf ein Restaurant in Cherson an ihren Verletzungen gestorben ist. Amelina hatte zuletzt ihre schriftstellerischen Ambitionen zurückgestellt und als Journalistin die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine dokumentiert.

Die ukrainische Autorin Victoria Amelina wurde Opfer eines russischen Raketenangriffs in Cherson Bild: picture alliance/dpa/Kontakt via AP

Auch der ukrainische Kulturminister Olexandr Tkatschenko drückte Amelinas Familie sein Beileid aus und fügte hinzu, dass Russland die Verantwortung trage. "Für jedes Verbrechen auf unserem Boden, für jedes unterbrochene Leben und jedes unausgesprochene Wort muss der Terrorist die härteste Strafe tragen", sagte er.

