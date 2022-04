Ukraine aktuell: Schwere Angriffe in Odessa und Mariupol

Das Wichtigste in Kürze:

Explosionen in der Hafenstadt Odessa und Mariupol

Russische Truppen verlassen Region um Kiew

Massengräber in Kiewer Vorort

Selenskyj erwartet russische Angriffe im Osten und Süden

Baltische Staaten stoppen Gasimport aus Russland

Wie der Stadtrat im Nachrichtenkanal Telegram mitteilte, entstanden nach dem Luftangriff in "einigen Gebieten" der ukrainischen Küstenstadt am Schwarzen Meer Brände. Ukrainische Medien veröffentlichten Fotos, auf denen Rauch über Odessa zu sehen war. Es soll demnach keine Verletzten gegeben haben. Dem Stadtrat zufolge wurden "einige Raketen" von der Luftabwehr abgefangen. Diese Angaben ließen sich nicht überprüfen. Die Metropole ist der größte Hafen der Ukraine und zentral für die Wirtschaft des gesamten Landes.

Rotes Kreuz bereitet neue Evakuierung vor

Auch aus der südukrainischen Hafenstadt Mariupol im Westen des Landes wurden Angriffe gemeldet. Mehrere Raketen seien eingeschlagen, teilte die Stadtverwaltung mit. Es seien Feuer ausgebrochen. Das Internationale Rote Kreuz (IKRK) bereitet sich auf einen erneuten Evakuierungsversuch von Einwohnern in Mariupol vor. Ein Hilfskonvoi war am Freitag auf dem Weg in die Hafenstadt umgekehrt, da die Lage als zu gefährlich eingeschätzt wurde. Russland machte das IKRK für die Verzögerungen verantwortlich.

Zerstörung in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol

Die Eroberung von Mariupol ist ein wichtiges strategisches Ziel Russlands, um den Donbass unter eigene Kontrolle zu bringen. Die russische Armee hat als neuen Schwerpunkt die vollständige Einnahme der südöstlichen Region verkündet. Dafür sollen die Vorstöße auf die Hauptstadt Kiew zunächst eingestellt werden.

Massengrab in Bucha entdeckt

Nach ukrainischen Angaben konnten mehr als 30 Städte und Dörfer um Kiew zurückerobert werden. In Bucha, 37 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt, sind nach Angaben von Bürgermeister Anatolij Fedoruk über 300 Einwohner getötet worden. Reuters-Reporter sahen Leichen auf den Straßen liegen. Aus offenen Gräbern bei einer Kirche ragten Hände und Füße mehrerer Leichen.

"Die gesamte Region Kiew ist von den Angreifern befreit", schrieb die stellvertretende ukrainische Verteidigungsministerin Hanna Maljar auf Facebook. Die Angaben können nicht überprüft werden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj warnte, die Russen hätten die Gebiete vor ihrem Abzug vermint. Der ukrainische Rettungsdienst teilte mit, dass bei einer Durchsuchung des Dorfes Dmytriwka mehr als 1500 Sprengkörper gefunden worden seien. Das russische Verteidigungsministerium antwortete nicht auf eine Anfrage zu diesen Angaben.

Selenskyj erwartet russische Angriffe im Osten und Süden

Selenskyj erwartet nun heftige russische Angriffe im Osten und Süden. "Was ist das Ziel der russischen Armee? Sie wollen sowohl den Donbass als auch den Süden der Ukraine erobern", sagte Selenskyj in einer Videobotschaft in der Nacht zum Sonntag. "Und was ist unser Ziel? Wir wollen uns, unsere Freiheit, unser Land und unsere Menschen schützen." Um den russischen Plänen entgegenzuwirken, werde die Abwehr der ukrainischen Streitkräfte in östlicher Richtung verstärkt.

US-Geheimdienstexperten vermuteten im Gespräch mit dem Sender CNN, dass Russlands Präsident Putin einen Erfolg im Osten der Ukraine bis spätestens Anfang Mai anstrebt, um diesen bei der Siegesparade zum 9. Mai - zu den jährlichen Feiern zum Ende des Zweiten Weltkriegs - öffentlichkeitswirksam zu feiern.

Bauarbeiten an der Gaspipeline zwischen Litauen und Belarus - hier strömte das russische Gas durch (Archivbild)

Verhandlungen weiter schwierig

Auch nach der letzten Verhandlungsrunde beider Seiten per Videokonferenz war kein Durchbruch bei den Friedensverhandlungen absehbar. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow erklärte, das Wichtigste sei, dass die Gespräche fortgesetzt werden. Eine neue Runde ist für Montag vorgesehen. Der ukrainische Unterhändler Dawid Arachamia sagte, die Verhandlungen hätten einen Stand erreicht, der direkte Gespräche zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und Selenskyj ermögliche. Bislang lehnt Putin ein Treffen mit Selenskyj ab.

Sollte das Treffen zustande kommen, werde es wohl in der Türkei abgehalten, entweder in Ankara oder Istanbul, sagte Arachamia. Selenskyj hatte in den vergangenen Wochen wiederholt ein direktes Gespräch mit Putin gefordert, um den von Moskau am 24. Februar begonnenen Angriffskrieg zu beenden. Der Kreml lehnte dies bisher mit dem Hinweis darauf ab, dass Putin eine konkrete Grundlage - im Sinne abgeschlossener Vorverhandlungen - für diese Zusammenkunft fordert.

Russische Truppen sind aus der Region Kiew abgezogen - ihre Hinterlassenschaft: Zerstörung

Kein russisches Gas mehr in die baltischen Staaten

Die baltischen Staaten haben den Import von Erdgas aus Russland eingestellt. "Seit dem 1. April fließt kein russisches Erdgas mehr nach Lettland, Estland und Litauen", sagte Uldis Bariss, Chef des lettischen Erdgasspeicher-Betreibers Conexus Baltic Grid, dem lettischen Rundfunk. Der litauische Präsident Gitanas Nauseda rief die restlichen EU-Staaten auf Twitter auf, dem Beispiel zu folgen: "Wenn wir es können, kann es der Rest Europas auch!"

Sein Land habe vor Jahren Entscheidungen getroffen, "die es uns heute ermöglichen, ohne Schmerzen die Energie-Beziehungen mit dem Aggressor zu beenden", fügte Nauseda hinzu. Bariss zufolge wird der baltische Markt derzeit durch Gasreserven versorgt, die unterirdisch in Lettland gelagert werden.

