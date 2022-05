Ukraine aktuell: Schweden will NATO-Mitgliedschaft beantragen

Das Wichtigste in Kürze:

Fraktionen in Schwedens Parlament mehrheitlich für NATO-Beitritt

Ukraine: Sabotage- und Aufklärungseinheiten abgewehrt

Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk

Frauen der Kämpfer von Mariupol: Lage ist katastrophal

Weiter Moskauer Kritik an Finnlands und Schwedens NATO-Plänen

Schweden will Mitglied der NATO werden. Das Land werde die Aufnahme in das Militärbündnis beantragen, sagte Ministerpräsidentin Magdalena Andersson in Stockholm. Damit beginne eine neue Ära. Zuvor hatten fast alle Parteien im Parlament ihre Unterstützung für ein Beitrittsgesuch zum Ausdruck gebracht. Nur Grüne und Linke sind dagegen. "Es gibt viel in Schweden, das es wert ist, verteidigt zu werden, und Schweden wird am besten in der NATO verteidigt", sagte Andersson in der Debatte.

Ihre sozialdemokratische Partei hatte bereits am Sonntag für eine Mitgliedschaft in dem Militärbündnis plädiert. Der Chef der größten Oppositionspartei Moderaterna, Ulf Kristersson, begrüßte das Vorhaben: "Endlich können auch wir Mitglied der NATO werden." Die bürgerliche Partei verfolgt diese Linie schon länger.

Auch in Finnland debattieren die Abgeordneten einen entsprechenden Antrag. Eine Mehrheit im Parlament gilt als sicher. Präsident Sauli Niinistö und Regierungschefin Sanna Marin hatten am Sonntag gemeinsam verkündet, dass die Regierung den Nordatlantikpakt um Aufnahme bitten wolle. Europaministerin Tytti Tuppurainen sagte der Deutschen Welle: "Wir lassen uns von Russland nicht einschüchtern." Moskau könne den Finnen nicht die "eigenen nationalen Entscheidungen diktieren". Das Land teilt sich mit Russland eine rund 1300 Kilometer lange Grenze.

Putin: "Wir werden reagieren"

Kremlchef Wladimir Putin erklärte, man werde auf die geplante Erweiterung reagieren. Die Ausweitung der NATO sei ein Problem. Russland müsse im Blick haben, dass das Bündnis seinen globalen Einfluss ausbauen wolle. Vize-Außenminister Sergej Rjabkow hatte mit Blick auf die mögliche Aufnahme beider Länder von einem "schwerwiegenden Fehler mit weitreichenden Folgen" gesprochen.

Video ansehen 01:35 Finnland und Schweden wollen NATO beitreten

Mit ihren Plänen brechen die nordeuropäischen Staaten unter dem Eindruck des Ukraine-Kriegs mit einer langen Tradition der militärischen Bündnisfreiheit. Für einen Beitritt wäre jeweils ein einstimmiges Votum der NATO sowie eine Ratifizierung durch die Parlamente in allen 30 bisherigen Mitgliedsländern nötig. Die Türkei hatte sich zu den Plänen ablehnend geäußert.

Ukraine: Sabotage- und Aufklärungseinheiten abgewehrt

Ukrainische Grenztruppen haben laut eigenen Angaben einen Einfall russischer Sabotage- und Aufklärungseinheiten in die im Nordosten gelegene Region Sumy abgewehrt. Die russischen Soldaten seien unter Feuerschutz vorgerückt, teilte der Gouverneur der Region Sumy, Dmytro Schywytzki, im Kommunikationsdienst Telegram mit. Sie hätten sich aber zurückgezogen, als ukrainische Kräfte das Feuer erwidert hätten.

Ukrainische Soldaten untersuchen ein russisches Panzerwrack in der Region Kiew

Kurz nach Beginn ihrer Invasion am 24. Februar waren russische Truppen in Sumy eingerückt. Die ukrainischen Einheiten übernahmen am 8. April wieder die Kontrolle über das Gebiet, das seitdem nicht im Fokus der weiteren Kämpfe stand. Die russischen Truppen konzentrierten ihre Angriffe vielmehr auf die Donbass-Region im Osten der Ukraine.

Dort hatte sich die Frontlinie am Sonntag zugunsten von Russland verschoben. Das geht aus Angaben des ukrainischen Militärs hervor. Russische Kräfte seien an einigen Stellen vorgerückt. Es wird zudem erwartet, dass Russland in Izium im Süden des Landes Streitkräfte zusammenzieht. Die Ukraine hat hier nach eigenen Angaben eine Gegenoffensive gestartet, die teilweise Erfolg habe.

Video ansehen 01:32 Ukraine meldet Vorstoß zur russischen Grenze

Ukrainische Truppen meldeten zudem einen symbolträchtigen Erfolg bei ihrer Gegenoffensive im östlichen Gebiet Charkiw: Sie sind nach eigener Aussage zumindest an einer Stelle bis zur Grenze zu Russland vorgestoßen. Das Verteidigungsministerium in Kiew veröffentlichte in der Nacht ein Video mit einem Dutzend Soldaten neben einem Grenzpfahl in den Nationalfarben Blau und Gelb. Das ukrainische Militär hatte bereits in den vergangenen Tagen berichtet, dass es schrittweise gelinge, russische Truppen bei Charkiw zurückzudrängen.

Gouverneur: Ukraine kontrolliert weiter zehn Prozent von Luhansk

Ungeachtet schwerer russischer Angriffe kontrolliert die ukrainische Armee nach Angaben des regionalen Gouverneurs weiter rund zehn Prozent des ostukrainischen Gebiets Luhansk. Insbesondere die Außenbezirke der Städte Rubischne, Sjewjerodonezk und Lyssytschansk hätten die Russen bislang nicht einnehmen können, teilte Serhij Hajdaj mit. Man bereite sich auf weitere Offensiven des Gegners vor. Moskau hatte in der vergangenen Woche erklärt, prorussische Separatisten seien mit Hilfe der russischen Armee knapp elf Wochen nach Kriegsbeginn bis an die Verwaltungsgrenzen von Luhansk vorgedrungen. Hajdaj bewertete diese Aussagen damals als "Fantasie".

Die humanitäre Lage in der Region Luhansk bezeichnete der Gouverneur als zunehmend schwierig. "Es gibt absolut kein Gas, kein Wasser und keinen Strom." Nahe dem Dorf Bilohoriwka versuchen die russischen Streitkräfte seit drei Wochen erfolglos, einen Fluss zu überqueren. Nach Hajdajs Angaben erlitten die russischen Truppen schwere Verluste an Soldaten und Ausrüstung. Aus abgehörten Telefongesprächen habe die ukrainische Seite erfahren, "dass ein ganzes russisches Bataillon sich geweigert hat anzugreifen, weil sie gesehen haben, was passiert". Luftaufnahmen zeigten Dutzende von zerstörten Panzerfahrzeugen am Flussufer sowie zerstörte Pontonbrücken.

Zerstörte russische Panzer am Ufer des Flusses Siwerskyj Donez

Russischer Raketenbeschuss fortgesetzt

Das russische Militär hat nach Angaben aus Moskau feindliche Stellungen im Osten der Ukraine mit Hochpräzisionsraketen beschossen. Dabei seien Kommandozentralen und Waffenlager ins Visier genommen worden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zudem seien zwei Raketenabwehrsysteme vom Typ S-300 und eine Radarstation in der Region Sumy im Nordosten des Landes zerstört worden. Russische Flugabwehrsysteme hätten zudem 15 ukrainische Drohnen in den Regionen Donezk und Luhansk vernichtet. In Donezk wurden am Sonntag nach Angaben der Regionalverwaltung bei russischen Angriffen drei Zivilisten getötet und 13 verletzt.

Neue US-Haubitzen treffen an der Front ein

Die Ukraine hat nach US-Angaben zahlreiche neue US-Haubitzen vom Typ M-777 an die Frontlinien gebracht. Das twitterte die US-Botschaft in Kiew. 89 der 90 zugesagten Geschütze seien inzwischen geliefert. Die Lieferung der M-777 gilt als militärisch bedeutsam, weil die Haubitzen eine große Reichweite und eine hohe Zielgenauigkeit haben.

Frauen der Kämpfer von Mariupol: Lage katastrophal

Mehrere Ehefrauen der letzten ukrainischen Kämpfer in der Hafenstadt Mariupol beklagten katastrophale Zustände in dem eingekesselten Asow-Stahlwerk. Pro Person gebe es nur noch ein Glas Wasser am Tag, sagte eine der Frauen in einem Interview, aus dem ukrainische Medien zitierten. Sie habe zuletzt vor einigen Stunden mit ihrem Mann telefonieren können, so die Frau. Sie und die anderen forderten nochmals eine Evakuierung des Werkes - zuerst müssten alle Schwerverletzten in Sicherheit gebracht werden. Deren Situation sei "schrecklich": Manchen fehlten Arme oder Beine, es gebe kaum noch Medikamente oder Betäubungsmittel.

Video ansehen 01:42 Flüchtlingskonvoi erreicht Saporischschja

In dem Stahlwerk, das seit Wochen von Russen und prorussischen Separatisten umzingelt ist und das immer wieder beschossen wird, haben sich nach ukrainischen Angaben rund 1000 Verteidiger von Mariupol verschanzt. Rund 600 sollen verletzt sein, hieß es zuletzt. Die ukrainische Armee ist weit von Mariupol entfernt und hat derzeit keine Chance, die weitgehend von den Russen eingenommene Stadt zu befreien. "Die Stimmung ist pessimistisch, weil es fast keine Hoffnung auf Rettung gibt", sagte die Frau eines Kämpfers in dem Interview. "Sie bereiten sich auf den letzten Kampf vor, weil sie nicht an eine diplomatische Lösung glauben."

Selenskyj blickt Richtung Afrika und Asien

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj will verstärkt auch in Afrika und Asien um Hilfe bitten. Er wolle dafür vor Parlamenten in weiteren Ländern sprechen, sagte Selenskyj in seiner täglichen Videoansprache. In den vergangenen Monaten hatte Selenskyj unter anderem bei Parlamentariern in Europa per Videoschalte um Unterstützung geworben. In einer Woche wolle er sich ferner an das Weltwirtschaftsforum in Davos wenden, wo unter anderem über den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg gesprochen werde. Ein Ziel sei auch die Verschärfung der Sanktionen gegen Russland, so Selenskyj weiter.

Gas-Transit durch Ukraine geht weiter zurück

Der Transit von russischem Gas durch die Ukraine ist im Zuge von Krieg und Sanktionen weiter zurückgegangen. An diesem Montag sollen nach Angaben des russischen Energiekonzerns Gazprom nur noch 46,8 Millionen Kubikmeter Gas durch das ukrainische Leitungsnetz in Richtung Europa gepumpt werden. Die vertraglich mögliche maximale Auslastung liegt bei 109 Millionen Kubikmetern täglich. Eingespeist werden könne das Gas nur noch über den Punkt Sudscha auf russischem Staatsgebiet, sagte ein Gazprom-Sprecher.

Die Menge russischen Gases, die durch das angegriffene Nachbarland floss, war in der vergangenen Woche deutlich gefallen. Die Ukraine hatte kriegsbedingt einen Pipeline-Strang durch die schwer umkämpfte Region Luhansk geschlossen. Zudem verhängte Russland Sanktionen gegen ehemalige Tochtergesellschaften von Gazprom im Ausland - woraufhin der Transit noch weiter zurückging. Ob und inwieweit der drastische Rückgang mit den Sanktionen zusammenhängt, ist offen.

Symbolträchtig: ein Stopschild auf dem Gelände des Renault-Werkes in Moskau

McDonald's zieht sich komplett aus Russland zurück

Als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine zieht sich der US-Fastfoodkonzern McDonald's komplett aus Russland zurück. Nach mehr als 30 Jahren in dem Land werde man die Filialen an einen russischen Käufer abtreten, teilte der Konzern in Chicago mit. Das Unternehmen sei zu dem Schluss gekommen, die Aktivitäten in Russland passten nicht mehr zu den eigenen Werten.

Bereits Anfang März hatte McDonald's angekündigt, die Restaurants im Land vorübergehend zu schließen. Die Markensymbole soll der neue Besitzer der Restaurants nicht weiter nutzen können. Für den Rückzug aus Russland wird der Konzern nach eigenen Angaben Sonderkosten in Höhe von 1,2 bis 1,4 Milliarden US-Dollar verbuchen, unter anderem für Abschreibungen und Fremdwährungsverluste.

Wegen der russischen Invasion in der Ukraine haben sich bereits zahlreiche westliche Unternehmen vorübergehend oder dauerhaft vom russischen Markt zurückgezogen - von Apple über BMW und Ikea bis hin zu Siemens und Visa.

Auch Renault kehrt Russland den Rücken

Auch der französische Autobauer Renault stellt seine Aktivitäten in Russland komplett ein und gibt dort alle Unternehmensbeteiligungen ab. Sämtliche Anteile an Renault Russland würden an die Stadt Moskau verkauft. Der eigene Anteil am Hersteller Avtovaz gehe an das Zentralinstitut zur Entwicklung von Automobilen und Motoren, teilte der Konzern mit. Für die Avtovaz-Anteile gebe es eine Rückkaufoption in den kommenden sechs Jahren.

"Heute haben wir eine verantwortungsvolle Entscheidung für unsere 45.000 Beschäftigten in Russland getroffen", sagte Renault-Generaldirektor Luca de Meo. Der Wert der Beteiligungen in Russland in Höhe von rund 2,2 Milliarden Euro werde zum ersten Halbjahr 2022 ausgebucht. Renault halte sich jedoch die Möglichkeit offen, in einem anderen Kontext in das Land zurückzukehren.

jj/uh/sti/WW/kle/wa (afp, dpa, rtr, kna)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.