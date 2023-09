Ukraine aktuell: Schwarzmeerflotten-Admiral angeblich tot

Das Wichtigste in Kürze:

Ukraine meldet Tod des Kommandanten der Schwarzmeerflotte

Russland wehrt weitere Drohnenangriffe ab

Ungarn verzögert weiter Schwedens NATO-Beitritt

USA helfen Polen bei Militär-Erneuerung mit Milliarden-Kredit

Die ukrainischen Spezialkräfte haben eigenen Angaben zufolge den Admiral der russischen Schwarzmeerflotte, Viktor Sokolow, bei einem Raketenangriff auf das Hauptquartier der Flotte in Sewastopol in der vergangenen Woche getötet. "Bei dem Angriff auf das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte starben 34 Offiziere, darunter der Kommandant der russischen Schwarzmeerflotte. Weitere 105 Besatzer wurden verwundet. Das Hauptquartier kann nicht wiederhergestellt werden", erklärten die ukrainischen Spezialkräfte auf Telegram.

Das russische Verteidigungsministerium hatte nach dem Angriff lediglich mitgeteilt, es werde ein Soldat vermisst. Auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters zur ukrainischen Meldung hat das russische Verteidigungsministerium bisher nicht reagiert.

Russland meldet Abwehr von Drohnenangriffen

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums hat die eigene Luftabwehr mehrere ukrainische Drohnenangriffe auf Ziele in den Grenzregionen Belgorod und Kursk abgewehrt. Mindestens elf Drohnen seien zerstört worden. In einer separaten Meldung auf Telegram teilte das Ministerium mit, sieben Drohnen seien über Belgorod und vier über Kursk abgeschossen worden. Die Meldungen konnten nicht unabhängig verifiziert werden. Die Ukraine hat sich bisher nicht dazu geäußert.

Bereits am Sonntag war die Gebietshauptstadt Kursk mit Drohnen angegriffen worden. Eine soll das Gebäude des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB getroffen haben, eine zweite eine Ölraffinerie, wie Medien in Kiew unter Berufung auf den ukrainischen Militärgeheimdienst meldeten.

Selenskyj rechnet mit weiterer Militärhilfe

Nach Übergabe der ersten US-Panzer vom Typ Abrams hat sich der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zuversichtlich gezeigt, weitere lang erwünschte Militärhilfe zu erhalten. Dazu zählten Kampfflugzeuge vom Typ F-16, Flugabwehrsysteme sowie Langstreckenwaffen.

"Um unser gesamtes Staatsgebiet abzudecken, brauchen wir mehr Systeme, als wir derzeit haben", sagte Selenskyj in seiner Videoansprache am Montagabend. Die Ukraine hofft unter anderem auf Taurus-Marschflugkörper aus Deutschland. Bislang gibt es aus Berlin allerdings keine Zusage.

Abrams-Panzer der US-Armee (Archiv) Bild: U.S. Army/abaca/picture alliance

Früher am Tag hatte der Staatschef bekannt gegeben, dass die ersten Abrams-Panzer in der Ukraine eingetroffen seien. Insgesamt haben die Vereinigten Staaten die Übergabe von 31 Kampfpanzern an das von Russland angegriffene Land angekündigt. Die Panzer seien "eine erhebliche Verstärkung" für die Ukraine, betonte Selenskyj.

Ungarn blockiert weiter NATO-Beitritt Schwedens

Im Ringen um einen NATO-Beitritt Schwedens hat Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban einer schnellen Ratifizierung durch sein Land eine Absage erteilt. Er könne "nichts Dringendes" erkennen, das ihn "dazu zwingen" würde, Schwedens Kandidatur zu ratifizieren, erklärte er im Parlament in Budapest. Die Sicherheit Schwedens sei in "keinster Weise" gefährdet, fügte Orban hinzu.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban im Parlament in Budapest Bild: Zoltan Mathe/dpa/MTI/AP/picture alliance

Weiter forderte der Regierungschef Stockholm auf, seine Politik der "Verunglimpfung" und die regelmäßigen Äußerungen zu Ungarns Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit einzustellen.

Budapests Kritik an Schweden hatte sich in den vergangenen Wochen verschärft, nachdem ein in Schulen gezeigtes Video aus dem Jahr 2019 aufgetaucht war, in dem von einem "demokratischen Niedergang" Ungarns die Rede ist. In einem Brief warf der ungarische Außenminister Peter Szijjarto seinem schwedischen Amtskollegen vor, dass in Schulen "schwere Anschuldigungen und Falschinformationen" verbreitet würden.

Schweden hatte als Reaktion auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ebenso wie das Nachbarland Finnland beschlossen, in die NATO eintreten zu wollen. Während Finnland mittlerweile in das Verteidigungsbündnis aufgenommen wurde, scheiterte der Beitritt Schwedens bislang am Veto Ungarns und der Türkei.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte sich mittlerweile bereit, sein Veto aufzuheben, betonte jedoch, dass die Ratifizierung durch sein Land nicht vor Oktober erfolgen werde.

USA gewähren Polen Milliardenkredit

Zur Modernisierung des polnischen Militärs haben die USA mit Warschau eine Vereinbarung über einen Milliardenkredit getroffen. Das US-Außenministerium gab in Washington bekannt, Polen solle ein Direktdarlehen in Höhe von zwei Milliarden US-Dollar (1,89 Milliarden Euro) erhalten. Solche Direktdarlehen seien ein Instrument, das einigen der wichtigsten Sicherheitspartner der USA vorbehalten bleibe.

Polen erhält für die Modernisierung seiner Armee einen Milliardenkredit von den USA Bild: Wojtek RADWANSKI/AFP

"Polen ist ein treuer Verbündeter der Vereinigten Staaten, und Polens Sicherheit ist für die kollektive Verteidigung der Ostflanke der NATO von entscheidender Bedeutung", hieß es zur Begründung. Die US-Regierung stelle für die Kosten des Darlehens bis zu 60 Millionen Dollar zur Verfügung. Dies werde dazu beitragen, die Modernisierung der polnischen Verteidigung zu beschleunigen, indem Beschaffungen von Rüstungsgütern aus den USA unterstützt würden.

Polen arbeitet angesichts des Krieges im Nachbarland Ukraine und der Bedrohung durch Russland daran, das eigene Militär aufzurüsten. In diesem Jahr will das EU- und NATO-Land vier Prozent seiner Wirtschaftsleistung für Verteidigung ausgeben - die NATO hatte sich in Friedenszeiten ein Ziel von zwei Prozent gesetzt. Zur Modernisierung von Armee und Luftwaffe hat Polen Milliardendeals mit den USA und Südkorea abgeschlossen.

mak/wa (afp, rtr, dpa, ap)