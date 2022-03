Ukraine aktuell: Scholz fordert im Gespräch mit Putin raschen Waffenstillstand

Das Wichtigste in Kürze:

Kanzler Scholz macht sich abermals für baldigen Waffenstillstand stark

Schon mehr als zwei Millionen Flüchtlinge in Polen angekommen

US-Regierung warnt China vor militärischer Unterstützung für Russland

Explosionen am Flughafen von Lwiw

EU-Außenbeauftragter Borrell spricht von russischen "Kriegsverbrechen"

Der Bundeskanzler habe in dem knapp einstündigen Gespräch "darauf gedrängt, dass es so schnell wie möglich zu einem Waffenstillstand, zu einer Verbesserung der humanitären Lage und zu Fortschritten bei der Suche nach einer diplomatischen Lösung des Konflikts kommt", teilte ein Regierungssprecher in Berlin mit.

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow bezeichnete die Telefongespräche zwischen Putin und Scholz als "hart", fügte aber hinzu, dass solche Kontakte weiterhin notwendig seien. In dem Gespräch beschuldigte Putin laut Kreml die ukrainische Armee, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Beim Beschuss von Wohnvierteln in den Städten Donezk und Makijiwka habe es zahlreiche Todesopfer gegeben. "Diese Kriegsverbrechen wurden im Westen ignoriert", hieß es in einer Mitteilung des Kremls.

Bei dem Telefonat auf Initiative von Scholz habe Putin erklärt, dass auf russischer Seite alles getan werde, um zivile Opfer zu vermeiden, teilte der Kreml mit. So sollten etwa Menschen über humanitäre Korridore aus den umkämpften Zonen gebracht werden. Allein am Donnerstag hätten 43.000 Menschen die ukrainische Hafenstadt Mariupol verlassen können, hieß es.

Putin warf der Ukraine nach Angaben des Kremls in dem Telefonat weiter vor, die Verhandlungen zu verschleppen. "Es wurde festgestellt, dass das Kiewer Regime auf jede erdenkliche Weise versucht, den Verhandlungsprozess zu verschleppen, indem es neue unrealistische Vorschläge unterbreitet", teilte der Kreml mit. "Dennoch ist die russische Seite bereit, weiterhin nach Lösungen im Einklang mit ihren bekannten prinzipiellen Ansätzen zu suchen."

Mehr als zwei Millionen Geflüchtete in Polen

Seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine vor mehr als drei Wochen haben zwei Millionen Kriegsflüchtlinge die Grenze zum Nachbarland Polen überquert. Das meldete der polnische Grenzschutz auf Twitter. Es handele sich überwiegend um Frauen und Kinder. Polen nimmt mit Abstand bislang die meisten Flüchtlinge in Empfang, stellte aber in den vergangenen Tagen einen Rückgang bei den Neuankömmlingen fest. Viele der Menschen bleiben zudem nicht in Polen, sondern versuchen weiter nach Westeuropa oder auch in weiter entfernte Länder wie Kanada zu reisen.

Geflohene Kinder aus der Ukraine spielen nach der Ankunft in Polen miteinander

Die Gesamtzahl der Flüchtlinge, die vor der russischen Invasion in der Ukraine flohen, überstieg am Donnerstag 3,1 Millionen Menschen, wie das Flüchtlingshilfswerk UNHCR mitteilte. Darunter sind rund 162.000 Drittstaatsangehörige, die in der Ukraine lebten. Die Vereinten Nationen zählten außerdem rund zwei Millionen Binnenvertriebene.

Fast 200.000 Flüchtlinge in Deutschland

In Deutschland sind bislang mehr als 197.000 Flüchtlinge aus der Ukraine registriert worden. Dies teilte ein Sprecher des Bundesinnenministeriums in Berlin mit. Bundesinnenministerin Nancy Faeser sagte beim Besuch eines Ankunftszentrums in Berlin, sie arbeite "engstens mit den Ländern und Kommunen zusammen, um schnell für Entlastung und Verteilung zu sorgen". Zugleich betonte die SPD-Politikerin: "Die Versorgung, Unterbringung und Verteilung der Geflüchteten ist ein großer Kraftakt, den wir alle gemeinsam stemmen."

US-Regierung warnt China

Um eine weitere Eskalation des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu verhindern, haben die USA ihre Drohung Richtung Peking erneuert. China müsse mit Konsequenzen rechnen, sollte es Russland militärische Hilfe leisten, sagte die Sprecherin von US-Präsident Joe Biden, Jen Psaki. Die USA seien in großer Sorge, dass China mit militärischer Ausrüstung Russland bei der Invasion helfen könne. Präsident Biden werde das Thema bei seinem an diesem Freitag geplanten Telefonat mit Chinas Präsident Xi Jinping "offen und direkt" ansprechen. Dass China das Vorgehen Russlands nicht verurteile, spreche Bände.

Leben im Kriegsgebiet - ein Kampf ums Überleben, um Nahrung und ein Dach über dem Kopf

China stehe in der Verantwortung, seinen Einfluss auf den russischen Präsidenten Wladimir Putin geltend zu machen und die Einhaltung internationaler Regeln einzufordern, sagte US-Außenminister Antony Blinken. Es scheine aber, dass China das Gegenteil tue. Bislang hat die US-Regierung aber keinen Beweis dafür vorgelegt, dass China Russland helfen will.

Explosionen am Flughafen von Lwiw

Russische Streitkräfte haben nach Angaben des Bürgermeisters von Lwiw (Lemberg) das Flughafengelände der westukrainischen Stadt angegriffen. "Raketen haben das Flughafengelände von Lwiw getroffen", schrieb Bürgermeister Andrij Sadowy auf Facebook. Der Airport selbst sei nicht getroffen, aber ein Flugzeugreparaturwerk zerstört worden. Nach ersten Angaben wurde niemand bei

dem Vorfall verletzt. Über dem Gebiet stieg eine dichte Rauchwolke auf, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur afp meldet. Beobachtungen von Reportern britischer und polnischer Medien legen nahe, dass mehrere russische Marschflugkörper eingeschlagen sind.

Video ansehen 01:58 Neue Angriffe auf ukrainische Städte

Lwiw liegt rund 80 Kilometer von der Grenze zum NATO-Mitgliedsland Polen entfernt und ist voller Flüchtlinge. Die Stadt blieb bislang weitestgehend von den Kämpfen in der Ukraine verschont. Die russische Armee hatte am Sonntag einen ukrainischen Militärstützpunkt nahe der Grenze zu Polen bombardiert. Dabei gab es nach Angaben aus Kiew mindestens 35 Tote und 134 Verletzte.

Todesopfer in Kramatorsk

Beim Beschuss der Großstadt Kramatorsk im Gebiet Donezk in der Ostukraine sind den örtlichen Behörden zufolge zwei Menschen getötet und sechs verletzt worden. Pawlo Kyrylenko vom Koordinierungszentrum der Region machte die russische Armee für den Angriff verantwortlich. Er schrieb auf Telegram, Raketen hätten am Morgen ein Wohn- und ein Verwaltungsgebäude getroffen. Die Angaben konnten nicht unabhängig überprüft werden. Russland bestreitet, zivile Ziele in der Ukraine anzugreifen.

EU-Außenbeauftragter spricht von russischen "Kriegsverbrechen"

Die Europäische Union verurteile die "Kriegsverbrechen" Russlands in der Ukraine scharf, erklärte der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Gezielte Angriffe auf Zivilisten und zivile Infrastruktur seien "schändlich, verwerflich und vollkommen inakzeptabel" und stellten schwere Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht dar. Die EU verurteile die fortgesetzten Angriffe der russischen Armee auf die Zivilbevölkerung in der Ukraine sowie die wochenlange Belagerung der Hafenstadt Mariupol.

Verzweiflung angesichts der Zerstörung in Mariupol

Russland habe nicht das Recht, einseitig ein anderes Land anzugreifen und trage daher die volle Verantwortung "für diese Akte militärischer Aggression und für all die Zerstörung und den Verlust an Menschenleben, die es verursacht", erklärte der EU-Außenbeauftragte. Die Täter dieser Kriegsverbrechen würden ebenso zur Verantwortung gezogen wie die verantwortlichen Regierungsvertreter und Armeeführer, warnte er.

Die US-Regierung hat die russischen Angriffe bislang nicht offiziell als Kriegsverbrechen eingestuft. Laut Außenminister Blinken sind US-Experten dabei, mögliche Kriegsverbrechen, die in der Ukraine begangen werden, zu dokumentieren und zu bewerten.

Präsident Biden hatte den russischen Präsidenten Putin am Mittwoch allerdings als "Kriegsverbrecher" bezeichnet. Heute verschärfte er seinen Ton weiter und nannte Putin einen "mörderischen Diktator (...), der einen unmoralischen Krieg gegen die Menschen in der Ukraine führt". Putin werde einen hohen Preis für seine Aggression zahlen fügte Biden hinzu.

Britische Aufsicht entzieht RT die Sendelizenz

Der staatliche russische Sender RT darf sein Programm nicht mehr in Großbritannien ausstrahlen. Die britische Medienaufsichtsbehörde Ofcom entzog RT die Sendelizenz. Der Lizenznehmer ANO TV Nowosti sei nicht geeignet, eine Lizenz zu besitzen, teilte Ofcom mit. Die Behörde verwies auf 29 Ermittlungen wegen mangelnder Unparteilichkeit bei der aktuellen Berichterstattung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. RT gilt als Propagandasender des Kremls. Der Sender war zuvor bereits von Ofcom wegen ähnlicher Vorwürfe mit einer Geldstrafe von 200.000 Pfund belegt worden.

Der Druck auf den russischen Staatssender RT steigt weiter (Symbolbild)

Der Kreml kritisierte das britische Vorgehen gegen RT scharf. "Dies ist eine Fortsetzung des antirussischen Wahnsinns, der sowohl in Amerika als auch in Europa stattfindet", sagte Sprecher Dmitri Peskow. Es handele sich um "einen weiteren Schritt in der Reihe der groben Einschränkung der Meinungsfreiheit". Auch in Deutschland gehen Behörden gegen RT vor. Am Freitag untersagten Richter in einem Eilverfahren vorläufig die Verbreitung des deutschsprachigen Programms.