Ukraine aktuell: Söldner besetzen Militärobjekte in Rostow

Aus Russland wird ein möglicher Aufstand des russischen Militärunternehmers Jewgeni Prigoschin gemeldet. Der Chef der Gruppe Wagner überquerte nach eigenen Angaben mit seinen vormals in der Ukraine kämpfenden Söldnern die Grenze nach Russland. Sie hätten die südrussische Stadt Rostow am Don erreicht, erklärte Prigoschin in einer auf Telegram veröffentlichten Audioaufnahme. Er und seine Männer seien bereit, "bis zum Äußersten" gegen das russische Militär vorzugehen. Sie würden jeden vernichten, der sich ihnen in den Weg stelle. In einer weiteren Sprachnachricht heißt es, ein russischer Militärhubschrauber, der auf einen zivilen Konvoi gefeuert habe, sei abgeschossen worden.

Söldnertruppe Wagner besetzt angeblich Militäranlagen in Rostow

Am Samstagmorgen erklärte der Chef der Söldnertruppe Wagner dann, dass er sich im Armeehauptquartier in Rostow am Don befinde und dass seine Söldner die Kontrolle über die dortigen Militäreinrichtungen übernommen hätten. "Militärische Einrichtungen in Rostow, darunter ein Flugplatz, sind unter Kontrolle", sagte Jewgeni Prigoschin in einem Video, das auf Telegram veröffentlicht wurde. Demnach will er mit dem russischen Verteidigungsminister Sergej Schoigu verhandeln. Weiter sagte Prigoschin, seine Soldaten würden auf Moskau marschieren, wenn nicht Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow zu ihm kämen. Der Einmarsch in Rostow behindere nicht Russlands "militärische Spezialoperation" in der Ukraine, versicherte Prigoschin. Zuvor hatte er schon betont, seine Aktion sei kein Militärputsch. Unabhängig überprüfen ließen sich seine Aussagen zunächst nicht. Eine Stellungnahme des russischen Verteidigungsministerium liegt bisher nicht vor.

Wagner-Söldner haben sich vor dem Hauptquartier der Armee in Rostow postiert Bild: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Die von Süden nach Moskau führende Autobahn M-4 wurde derweil nach Angaben des örtlichen Gouverneurs für den Verkehr gesperrt. Die Autobahn sei an der Grenze zur Region Woronesch, etwa 400 Kilometer südlich von Moskau, geschlossen worden, sagte der Gouverneur der Region Lipezk.

Der russische Geheimdienst FSB appellierte an die Wagner-Söldner, ihren Chef in Gewahrsam zu nehmen. "Wir rufen die Kämpfer der Privatarmee dazu auf, (...) alle Kampfhandlungen gegen das russische Volk einzustellen, die verbrecherischen und verräterischen Befehle Prigoschins nicht zu befolgen und Maßnahmen zu seiner Festnahme zu ergreifen", heißt es in einer Erklärung des FSB. Prigoschins Äußerungen seien "ein Aufruf zu einem bewaffneten zivilen Konflikt auf russischem Territorium".

Gepanzerte Fahrzeuge in Moskau

Im Stadtzentrum von Moskau fuhren gepanzerte Fahrzeuge auf. In der Hauptstadt seien die Sicherheitsmaßnahmen erhöht und alle wichtigen Objekte unter verstärkte Bewachung genommen worden, berichtet die staatliche Nachrichtenagentur TASS. Zuvor waren Videos im Internet aufgetaucht, die einen Schützenpanzer und einen gepanzerten Militärlaster vor der Staatsduma, dem russischen Parlament, zeigen sollen. Auch in Rostow waren Panzerfahrzeuge zu sehen.

Prigoschin widerspricht Begründung für Ukraine-Krieg To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Angesichts des Konflikts zwischen der russischen Armee und der Söldnertruppe Wagner setzte Moskau Bürgermeister Sergej Sobjanin "Anti-Terror-Maßnahmen" in Kraft. Es seien etwa verstärkte Verkehrskontrollen auf den Straßen eingeführt worden, schrieb er auf Telegram. Außerdem seien Einschränkungen von Massenveranstaltungen möglich. Sobjanin bat die mehr als 13 Millionen Einwohner der Metropole um Verständnis.

Prigoschin: "Wer uns Widerstand leistet, wird getötet"

Prigoschin, der Chef der russischen Privatarmee Wagner, hatte Moskaus Militärführung einen Angriff auf seine Söldner vorgeworfen und mit Gegenmaßnahmen gedroht. Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu habe Wagner-Lager im Hinterland mit Artillerie, Hubschraubern und Raketen angreifen lassen, sagte Prigoschin in einer am Freitag auf Telegram verbreiteten Sprachnachricht.

Prigoschin droht, 25.000 Söldner stünden unter seinem Befehl - hier eine Werbung für die Gruppe Wagner in Moskau (Archivbild) Bild: Natalia Kolesnikova/AFP/Getty Images

Er habe 25.000 Männer unter Befehl, die nun aufklären würden, warum solch eine Willkür im Land herrsche. "Wer versucht, uns Widerstand zu leisten, den werden wir als Bedrohung betrachten und sofort töten", drohte Prigoschin. Das russische Verteidigungsministerium bestritt einen Angriff auf Wagner-Söldner und sprach von einer Provokation. Der Inlandsgeheimdienst FSB eröffnete ein Strafverfahren gegen Prigoschin wegen des Vorwurfs, er habe zum bewaffneten Aufstand aufgerufen. Dem 61-Jährigen drohen laut Generalstaatsanwaltschaft zwischen 12 und 20 Jahren Haft.

Ex-Verbündeter rückt von Wagner-Chef ab

Der Vizechef des russischen Generalstabs Sergej Surowikin stellte sich in dem Konflikt demonstrativ auf die Seite des Machtapparats in Moskau. Er rief den Wagner-Chef in einer Videobotschaft dazu auf, die Rivalitäten einzustellen. "Der Gegner wartet nur darauf, dass sich bei uns die innenpolitische Lage zuspitzt", sagte er.

Der Konflikt zwischen dem Chef der Gruppe Wagner und dem Verteidigungsministerium - hier dessen Sitz in Moskau - schwelte schon länger Bild: Valery Sharifulin/TASS/dpa/picture alliance

Surowikin gilt eigentlich als Verbündeter Prigoschins, entschied sich nun aber allem Anschein nach zur Loyalität mit der politischen Führung. Zugleich erinnerte er in seiner Ansprache daran, dass er mit Prigoschin erfolgreich gegen ukrainische Truppen gekämpft habe.

Die USA beobachten die Lage nach eigener Aussage engmaschig. Man werde sich mit den Verbündeten und Partnern über die Entwicklungen beraten, sagte ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrats. Präsident Joe Biden sei über die Vorgänge informiert. Ähnlich äußerte sich Kremlsprecher Dmitri Peskow mit Blick auf die Unterrichtung des russischen Staatschefs Wladimir Putin.

Luftalarm in der gesamten Ukraine

Unterdessen gehen in der Ukraine die Kampfhandlungen weiter. Im ganzen Land wurde Luftalarm ausgelöst. In der östlich gelegenen Stadt Charkiw gab es nach Angaben des Bürgermeisters mindestens drei Einschläge, unter anderem in eine Gasleitung. Daraufhin sei ein Feuer ausgebrochen, schrieb Ihor Terechow auf Telegram.

Sein Amtskollege in der Hauptstadt Kiew teilte mit, Raketenteile seien in einem zentralen Bezirk auf einen Parkplatz gestürzt. Die 16. Etage eines angrenzenden Wohngebäudes sei in Brand geraten, so Vitali Klitschko. Mindestens zwei Menschen seien verletzt worden. Korrespondenten des nationalen Rundfunks berichteten zudem von Explosionen in den Städten Dnipro und Krementschuk. Russland hatte sein Nachbarland vor 16 Monaten überfallen. Zuletzt waren vermehrt Raketen- und Drohnenangriffe vor allem auf Kiew gemeldet worden.

Deutschland liefert 45 weitere Gepard-Panzer an die Ukraine

Deutschland will der Ukraine in ihrem Abwehrkampf gegen Russland bis zum Jahresende 45 weitere Gepard-Flugabwehrpanzer zur Verfügung stellen. Das sagte der Leiter des Lagezentrums Ukraine im Verteidigungsministerium, Brigadegeneral Christian Freuding, der Zeitung "Welt am Sonntag". 34 Gepard seien geliefert, 15 weitere würden in den nächsten Wochen dazukommen. "Darüber hinaus wollen wir gegen Ende des Jahres in Zusammenarbeit mit den USA nochmals weitere bis zu 30 Gepard-Panzer liefern", sagte Freuding.

Der Flugabwehrkanonenpanzer Gepard (Archivbild) Bild: Peter Steffen/picture-alliance

Der General sieht in der Flugabwehr eine zentrale Schwachstelle der aktuellen Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte. Neben den Gepard-Panzern sollen daher die Luftverteidigungssysteme Iris-T SLM die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine stärken. Diese haben laut Freuding Trefferquoten von "nahezu 100 Prozent". Zwei davon habe man bereits geliefert. "Zwei weitere werden noch in diesem Jahr folgen, vier weitere dann 2024", sagte der General.

Selenskyj: Energisch gegen Korruption vorgehen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte in seiner täglichen Videobotschaft dazu auf, das System der Rekrutierung im Land grundsätzlich zu überprüfen. Zuvor hatte er verlangt, einen Beamten außer Dienst zu stellen, der sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges Immobilien in Spanien gekauft haben soll und "über den das ganze Land redet". Am Donnerstag hatte das Internetportal "Ukrajinska Prawda" berichtet, Familienmitglieder des Kreiswehrersatzamt-Leiters von Odessa hätten drei Millionen Euro in Gebäude an der spanischen Küste und in Luxusautos investiert. Der Fall war bereits im April durch einen Ex-Abgeordneten publik gemacht worden.

Ukrainische Soldaten an der Front nahe Donezk Bild: Genya Savilov/AFP/Getty Images

Hintergrund der Vorwürfe sind Informationen des ukrainischen Geheimdienstes SBU, wonach sich Männer im wehrfähigen Alter bei Musterungsärzten und Kreiswehrersatzämtern gegen Schmiergeldzahlungen freikaufen. Obwohl im Rahmen der Generalmobilmachung für diese Gruppe eine Ausreisesperre gelte, verließen viele Personen mittels Bestechung das Land. Dafür würden jeweils mehrere Tausend Euro hingeblättert. Der Nichtregierungsorganisation Transparency International zufolge gehört die Ukraine zu den korruptesten Ländern Europas.

Grossi verhandelt über Schutz für AKW Saporischschja

In der russischen Ostsee-Exklave Kaliningrad sprach der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), Rafael Grossi, mit russischen Vertretern über mögliche Schutzmaßnahmen für das von Moskau kontrollierte Atomkraftwerk Saporischschja in der Südukraine. "Ein Treffen zum richtigen Zeitpunkt", schrieb der Argentinier im Anschluss auf Twitter, ohne inhaltliche Details zu nennen.

Die russische Atombehörde Rosatom teilte mit, man habe die IAEA zu konreten Schritten aufgefordert, um den vorgeblichen Beschuss der Nuklearanlage durch ukrainische Truppen zu verhindern. Rosatom-Chef Alexej Lichatschow habe seinerseits Grossi über die von Russland getroffenen Maßnahmen zur Sicherheit der Anlage informiert.

"Ein Treffen zum richtigen Zeitpunkt": Rafael Grossi, Chef der Internationalen Atomenergiebehörde (Archivbild) Bild: Alexei Konovalov/dpa/picture alliance

Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte erklärt, Russland habe das Kraftwerksgelände vermint und plane, dort einen Terroranschlag durchzuführen. Das AKW liegt nahe der Front und war in der Vergangenheit mehrfach unter Beschuss geraten, was international die Sorge um einen möglichen Atomunfall nährte. Europas größtes Kernkraftwerk bezieht überdies sein Kühlwasser aus dem Kachowka-See, dessen Wasserspiegel nach der Zerstörung des Staudamms vor rund zwei Wochen absinkt. Die Wasservorräte in Kühlteichen des AKW sollen aber noch für mehrere Monate reichen.

