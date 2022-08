Ukraine Aktuell: Russland stationiert Hyperschallraketen in Kaliningrad

Das Wichtigste in Kürze:

MiG-31-Abfangjäger mit Luft-Boden-Raketen in Kaliningrad

Luftabwehr über Kertsch aktiviert

Selenskyj drängt auf Inspektion des Kraftwerks Saporischschja

Russland hat nach eigenen Angaben Kampfflugzeuge mit den neuen Hyperschallraketen Kinschal (Dolch) in seine Ostsee-Exklave Kaliningrad verlegt. Drei Abfangjäger vom Typ MiG-31 mit den Luft-Boden-Raketen seien als "zusätzliche Maßnahme zur strategischen Abschreckung" auf dem Luftwaffenstützpunkt Tschkalowsk stationiert worden. Experten sehen darin eine Drohgebärde gegen den Westen.

500 Kilometer bis Berlin

Das teilte das russische Verteidigungsministerium in Moskau der Agentur Interfax mit. Kaliningrad liegt zwischen den EU-Ländern Polen und Litauen rund 500 Kilometer von Berlin, aber mehr als 1000 Kilometer von Moskau entfernt. Die Marschflugkörper Kinschal fliegen nach russischen Angaben bis zu zehnmal schneller als der Schall, sind dabei trotzdem lenkbar und haben eine Reichweite von 2000 Kilometern. Sie können konventionell oder nuklear bestückt werden.

Es ist eins von mehreren hochmodernen Waffensystemen, auf das Präsident Wladimir Putin besonders stolz ist. Im März hatte Russland nach eigenen Angaben eine Kinschal-Rakete gegen ein militärisches Ziel in der Westukraine abgeschossen.

Der litauische Verteidigungsminister Arvydas Anusauskas reagierte gelassen auf die Ankündigung. Die Stationierung von Kinschal-Raketen ändere nichts an der regionalen Sicherheitslage und stelle keine weitere Bedrohung dar, sagte Anusauskas der Agentur BNS. "Die nominelle Bedrohung, die Russland für seine Nachbarn darstellt, ist immer da, aber das Bedrohungsniveau ist dadurch nicht größer geworden."

Russische Luftabwehr über Kersch aktiviert

Unterdessen ist die russische Luftabwehr über der Stadt Kertsch auf der Krim aktiviert worden. Das teilte ein Berater der Führung der 2014 von Russland annektierten Halbinsel mit. "Es besteht keine Gefahr für die Stadt und die Brücke", schrieb Berater Oleg Krjutschkow auf Telegram.

In sozialen Netzwerken berichteten Bewohner von Kertsch, dass sie zwei Explosionen gehört hätten. In der Hafenstadt beginnt die 18 Kilometer lange Brücke zwischen der Krim und dem russischen Festland. Die Ukraine sieht das 2018 eröffnete Bauwerk als legitimes militärisches Ziel an. Russland hat für den Fall eines Angriffs auf die Eisenbahn- und Straßenbrücke mit massiver Vergeltung gedroht. Der Verkehr auf der Brücke laufe normal, teilte die zuständige Straßenverwaltung der Agentur Tass zufolge mit.

Könnte die Brücke, die die Krim mit dem russischen Festland verbindet, unter Beschuss geraten?

Schnell, sicher und legal

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ging in seiner jüngsten Videoansprache erneut auf das von russischen Truppen besetzte Atomkraftwerk Saporischschja ein. Er sehe keine Sicherheitsprobleme bei einer Reise internationaler Experten zu dem AKW. Darüber habe er in Lwiw (Lemberg) mit UN-Generalsekretär António Guterres gesprochen, betonte Selenskyj.

Er sehe keine "objektiven Hindernisse" für die Spezialisten der Internationalen Atom-Energiebehörde (IAEA), zum Kraftwerk zu gelangen. Die Reise werde "sehr schnell und insgesamt sicher auf legalem Weg durch das freie Territorium unseres Staates zur Station" führen. "Und das ist der einzige Weg", sagte Selenskyj. Wer wie Russland nukleare Erpressung organisiere, könne nicht Organisator der Reise sein.

Ukraine: Selenskyj, Guterres und Erdogan beraten in Lwiw

Russische Truppen müssten das größte AKW Europas sofort und bedingungslos räumen, forderte Selenskyj erneut. "Die Welt hat die Macht, dies durchzusetzen." Sonst könne man alle internationalen Rechtsakte zur Atom- und Strahlensicherheit vergessen. "Russland zerstört diese internationale Ordnung."

AKW ist seit März besetzt

Russische Truppen halten das AKW mit sechs Reaktoren seit Anfang März besetzt. In den letzten Tagen ist das Werk immer wieder beschossen worden, wofür Russen und Ukrainer sich gegenseitig verantwortlich machen. Beide Seiten bezichtigen einander auch, einen Anschlag in dem AKW zu planen. Russland fordert eine Anreise der Experten über sein Gebiet.

Selenskyj rief bei dem Treffen mit UN-Generalsekretär Guterres und dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan am Donnerstag außerdem dazu auf, energisch gegen mögliche Pseudo-Referenden in den russisch besetzten Gebieten zu protestieren. Die Besatzungsverwaltungen in den einzelnen Regionen bereiten angeblich Volksabstimmungen über einen Anschluss an Russland vor.

haz/mak (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.