Ukraine aktuell: Russland greift wieder Ziele in Kiew an

Das Wichtigste in Kürze:

Russland greift wieder Ziele in Kiew an

Selenskyj fordert, Russland als Terror-Sponsor zu brandmarken

Moldau verlängert Ausnahmezustand

Absichtserklärung für afrikanisches Pipeline-Projekt

Bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Hauptstadt sind nach offiziellen Angaben fünfzehn Menschen verletzt worden. Die Geschosse hätten Militäreinrichtungen am Rande von Kiew getroffen, teilte der Gouverneur der Region, Oleksiy Kuleba, mit.

Mehr als zehn russische Raketen schlugen auch in der Region Tschernihiw nordöstlich der Hauptstadt ein, wie der dortige Gouverneur dem ukrainischen Fernsehen sagte. Ebenso wie Kiew war auch Tschernihiw in den Wochen zuvor nicht mehr von Russland angegriffen worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj forderte die Welt dazu auf, Russland klar als staatlichen Unterstützer von Terrorismus zu benennen. Niemand auf der Welt investiere mehr in Terrorismus als Russland, sagte er in einer Videobotschaft in der Nacht zu Freitag. Dies erfordere eine "rechtliche Antwort auf globaler Ebene".

In den USA haben US-Senatoren bereits eine entsprechende Resolution auf den Weg gebracht. Die Entscheidung darüber liegt aber beim US-Außenministerium, das auch die offizielle Liste der Terrorismus unterstützenden Staaten führt. Sie umfasst derzeit die Länder Syrien, Iran, Kuba und Nordkorea. Diese werden von den USA mit strikten Sanktionen belegt.

Moldau verlängert Ausnahmezustand

Das Parlament der Republik Moldau hat beschlossen, den Ausnahmezustand im Land um 60 Tage zu verlängern. Die Regierung in Chisinau hatte zuvor erklärt, weiterhin besondere Befugnisse zu benötigen, um die Folgen des russischen Einmarsches in der Ukraine zu bewältigen.

Moldaus Ministerpräsidentin Gavrilita: "Die Regierung braucht zusätzliche Befugnisse" (Archivbild)

Als Gründe für die Maßnahme nannte Ministerpräsidentin Natalia Gavrilita im Parlament die anhaltenden Risiken für die Energieversorgung und die Grenzsicherheit Moldaus sowie die Notwendigkeit, die Flüchtlingsströme aus der Ukraine zu bewältigen. "Die Risiken für Moldawien aufgrund des Krieges in der Ukraine bleiben hoch. Die Regierung braucht zusätzliche Befugnisse", sagte Gavrilita. Die Verlängerung des Ausnahmezustands wird am 8. August in Kraft treten.

Seit der russischen Invasion im Februar haben rund 500.000 Ukrainer die moldauische Grenze überquert. Etwas mehr als 100.000 Flüchtlinge sind in Moldau geblieben. Das kleine osteuropäische Land hat selbst nur 2,6 Millionen Einwohner. Das Parlament in Chisinau hatte schon kurz nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine einen vorübergehenden Ausnahmezustand verhängt und diesen bereits im April und Juni verlängert.

Absichtserklärung für afrikanisches Pipeline-Projekt

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die Konsequenzen für den internationalen Gasmarkt haben ein jahrzehntealtes Projekt wiederbelebt: Algerien, Nigeria und Niger schreiten bei der Planung einer Transsahara-Gaspipeline (TSGP) voran. Die Energieminister der drei afrikanischen Staaten unterzeichneten in Algier eine Absichtserklärung für das Projekt. Die Leitung könnte Europa mit Brennstoff versorgen und so eine Alternative zu russischen Lieferungen sein.

Unterzeichnung des Transsahara-Gaspipeline-Abkommens in Algier

Das Projekt sieht vor, nigerianisches Gas in einer mehr als 4000 Kilometer langen Röhre durch den Niger nach Algerien zu transportieren. Von dort aus könnte es nach Italien gepumpt oder auf Flüssiggas-Tanker verladen werden. Die TSGP könnte zudem die Märkte entlang ihres Weges versorgen.

Das Projekt lag viele Jahre auf Eis, doch seit Russlands Krieg gegen die Ukraine ist das Interesse daran wieder deutlich gestiegen. Mehrere europäische Staaten und die EU setzen seit der russischen Invasion alles daran, ihre Erdgasimporte aus Ländern außerhalb Russlands aufzustocken. Zu den alternativen Lieferanten gehört auch Algerien.

AR/jj/se (dpa, rtr, afp)