Ukraine aktuell: Russland gibt nach Verlusten in Makijiwka Fehler zu

Das Wichtigste in Kürze:

Russisches Militär gibt nach hohen Verlusten in Makijiwka eigene Fehler zu

Britischer Premier sagt der Ukraine weitere Hilfe zu

Ukraine will Übergang zu grüner Energie forcieren

Ukraine liegt vorn bei deutschen Genehmigungen für Rüstungsexporte

Nach dem ukrainischen Raketenangriff auf eine russische Militärunterkunft in Makijiwka im Gebiet Donezk hat das Verteidigungsministerium in Moskau die Zahl der getöteten eigenen Soldaten um mehr als 20 auf 89 nach oben korrigiert. Die Männer und auch der stellvertretende Kommandeur seien nach dem Raketenschlag in der Neujahrsnacht in den Trümmern des eingestürzten Gebäudes aus Stahlbeton gefunden worden, teilte Generalleutnant Sergej Sewrjukow in Moskau in der Nacht zum Mittwoch mit. Zuvor war von 63 Toten die Rede gewesen. Die Ukraine hatte die Unterkunft mit dem US-amerikanischen Mehrfachraketenwerfer Himars beschossen.

Sewrjukow räumte erstmals auch Fehler ein und bestätigte damit Medienberichte. Demnach war der Hauptgrund für die "Tragödie", dass die Soldaten in der Neujahrsnacht trotz eines Verbots massenhaft ihre Mobiltelefone benutzt und damit die ukrainische Seite auf ihren Standort aufmerksam gemacht hätten. Demnach schossen die ukrainischen Streitkräfte sechs Raketen ab, von denen vier einschlugen und zwei abgefangen worden seien, hieß es. Die Ukraine hatte von 400 Toten und 300 Verletzten in Makijiwka (russisch: Makejewka) gesprochen.

Ein amerikanischer Himars-Raketenwerfer in einer Militärübung (Archivbild)

Die Untersuchungen liefen zwar noch, aber so viel zu den Hintergründen sei schon klar, sagte Sewrjukow. "Dieser Faktor hat es dem Gegner ermöglicht, die Richtung zu bestimmen und die Koordinaten der Lage der Soldaten zu orten, um den Raketenschlag zu vollziehen." Gegenwärtig werde dafür gesorgt, dass sich das nicht wiederhole. Zudem würden die schuldigen Diensthabenden zur Verantwortung gezogen. Nach Darstellung des Ministeriumsvertreters in Moskau wurde das Himars-System, aus dem geschossen worden war, geortet und zerstört.

Auch in der Vergangenheit gab es immer wieder Berichte über folgenreiche Fehler von russischen Kommandeuren in diesem Krieg. Die ukrainische Führung betonte wiederholt, dass die "Dummheit des Feindes" es dem Militär leicht mache, Erfolge zu erzielen. Kremlchef Wladimir Putin musste in dem Einmarsch in die Ukraine schon zahlreiche Niederlagen hinnehmen.

Britischer Premier sagt der Ukraine weitere Hilfe zu

Der britische Premierminister Rishi Sunak hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj nach den jüngsten russischen Drohnenangriffen langfristige Hilfe zugesichert. Die jüngste Lieferung von mehr als 1000 Luftabwehr-Raketen sei ein Zeichen dafür, teilte sein Büro mit. Die beiden Männer hätten im Laufe des Tages miteinander gesprochen. Bei einem Treffen mit seinen nordischen, baltischen und niederländischen Kollegen versprach Sunak in Riga, dass sein Land im nächsten Jahr bei der Militärhilfe für die Ukraine ein Volumen von 2,3 Milliarden Pfund (2,8 Milliarden Euro) "erreichen oder sogar übertreffen" werde.

Premier Sunak bei einem Treffen mit Präsident Selenskyj im November 2022 in Kiew

Der britische Regierungschef, der erst Ende Oktober an die Macht kam, forderte die anderen Mitglieder der regionalen Gruppierung Joint Expeditionary Force (JEF) auf, diesem Beispiel zu folgen. Die Militärhilfe müsse sich an die aktuelle Situation anpassen. Konkret bedeute dies mehr Luftabwehrsysteme, mehr Artillerie und mehr gepanzerte Fahrzeuge. An der JEF beteiligen sich neben dem Vereinigten Königreich die skandinavischen NATO-Staaten Dänemark, Norwegen und Island, die baltischen NATO-Staaten Estland, Lettland und Litauen und das NATO-Mitglied Niederlande sowie Finnland und Schweden, die bisher nicht der Militärallianz angehören.

Sunak lehnte auch einseitige Forderungen des Kremls nach einem Waffenstillstand in der Ukraine ab und bezeichnete solche Vorschläge als "im aktuellen Kontext völlig sinnlos". Er fügte hinzu: "Solange die Russen sich nicht aus den eroberten Gebieten zurückgezogen haben, kann und sollte es keine echten Verhandlungen geben."

Selenskyj ruft Westen zur Stärkung der ukrainischen Verteidigung auf

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die internationale Gemeinschaft nach neuen russischen Raketenschlägen aufgerufen, die Verteidigungsfähigkeit seines Landes zu verbessern. Die Ukraine bereite sich auf eine neue Mobilisierungswelle Russlands vor und müsse deshalb gewappnet sein, sagte Selenskyj in einer Videobotschaft. Nach Telefonaten mit den Regierungschefs der Niederlande, Großbritanniens, Norwegens und Kanadas forderte er, alles für eine Niederlage Russlands in dem Krieg zu tun. Russland werde nichts unversucht lassen, um für sich eine Wende in dem Krieg gegen sein Land zu erreichen und eine Niederlage zu vermeiden. "Wir müssen dieses Szenario der Russen zerstören", sagte der 44-Jährige. "Die Terroristen müssen verlieren."

Leben retten an der Front im Osten der Ukraine

Ukraine will Übergang zu grünen Energien forcieren

Angesichts der russischen Angriffe auf das Stromnetz will die Ukraine schneller auf die Erzeugung grüner Energie umstellen. Der Krieg habe die Pläne dafür noch dringlicher gemacht, sagte Ministerpräsident Denys Schmyhal bei einer Kabinettssitzung. Man werde das Potenzial der Erneuerbaren Energien wie Sonne, Wind und Wasserstoff aktiver nutzen. "Die russischen Angriffe zwingen uns zu einer grundlegenden Reform - dem Aufbau eines dezentralisierten Energiesystems. Es wird weniger anfällig für feindliche Angriffe sein", betonte Schmyhal.

Russische Luftangriffe auf die Energie-Infrastruktur führen wie hier in Kiew immer wieder zu Stromausfällen

Eine Priorität sei in diesem Jahr, die Voraussetzungen für den Bau von Mini-Stromstationen und kleinen Stromerzeugungsanlagen zu schaffen. Die Regierung konzentriere sich zudem auf die Reparatur von beschädigten Energieanlagen und einen besseren Schutz insbesondere von Atomkraftwerken.

Ukraine liegt vorn bei deutschen Genehmigungen für Rüstungsexporte

Die Ukraine war das wichtigste Zielland für deutsche Rüstungsexportgenehmigungen im vergangenen Jahr. Das geht aus Zahlen hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium in Berlin veröffentlichte. Demnach erlaubte die Bundesregierung Ausfuhren in das Land im Umfang von knapp 2,25 Milliarden Euro, was etwa einem Viertel des Gesamtvolumens entspricht. Auf Platz zwei lagen die Niederlande, gefolgt von den Vereinigten Staaten und Großbritannien. Insgesamt genehmigte die Regierung 2022 Rüstungsexporte im Wert von rund 8,36 Milliarden Euro. Das ist der zweithöchste Betrag in der Geschichte der Bundesrepublik, nach 9,35 Milliarden Euro im Jahr 2021 - einem Jahr, in dem noch die große Koalition aus Union und SPD den Kurs weitgehend bestimmte.

