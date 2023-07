Ukraine aktuell: Russland droht Schiffen im Schwarzen Meer

Das Wichtigste in Kürze:

Moskau stuft Schiffe im Schwarzen Meer als Gegner ein

Weißes Haus rechnet mit russischen Angriffen auf zivile Schiffe

USA kündigen weitere Militärhilfe für Kiew in Milliardenhöhe an

EU berät über mögliche neue Zusagen an die Ukraine

Wagner-Chef Prigoschin meldet sich aus Belarus

Nach dem Ende des Abkommens über die Ausfuhr ukrainischen Getreides will Russland Schiffe in den betroffenen Gebieten des Schwarzen Meeres als mögliche Gegner einstufen. Ab Donnerstag um Mitternacht würden die Schiffe als "potenzielle Träger militärischer Fracht" eingestuft, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Es sei eine Warnung an die Schifffahrt herausgegeben worden im Zusammenhang mit dem Ende der Schwarzmeer-Initiative. Demnach seien Bereiche des Nordwestens und des Südostens der internationalen Gewässer des Schwarzen Meeres als gefährlich für die Schifffahrt eingestuft worden, hieß es in Moskau weiter.

Präsident Wladimir Putin reagiert mit seinem üblichen Reflex: "Die Schuld liegt beim Westen" Bild: Russian President Press Office/dpa/picture alliance

Begleitet von großer internationaler Kritik hatte der Kreml das Getreide-Abkommen am Montag nach rund einjähriger Laufzeit nicht mehr verlängert. Damit entfallen auch die Sicherheitsgarantien für einen sicheren Transport von Agrargütern aus ukrainischen Schwarzmeerhäfen wie Odessa. Mithilfe der Vereinbarung, die im Juli 2022 unter Vermittlung der Vereinten Nationen und der Türkei zustande kam, konnten in den vergangenen Monaten trotz des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine fast 33 Millionen Tonnen Getreide auf dem Seeweg ins Ausland exportiert werden.

Putin gibt Westen Schuld am Scheitern des Deals

Russland ist nach Darstellung von Präsident Wladimir Putin "sofort" zu einer Rückkehr zum Getreideabkommen bereit, wenn alle dafür gestellten Bedingungen erfüllt seien. Bei einer im staatlichen Fernsehen übertragenen Sitzung mit Regierungsvertretern warf Putin wirft dem Westen vor, das Abkommen "komplett verzerrt" zu haben. Die westliche Seite habe nicht vorgehabt, es umzusetzen. Statt bedürftigen Ländern zu helfen, hätten Kiews Unterstützer das Abkommen zu einem "Werkzeug für die Bereicherung multinationaler Konzerne und Spekulanten auf dem Weltmarkt" gemacht.

USA rechnen mit russischen Angriffen auf zivile Schiffe

Den US-Behörden lägen Informationen vor, wonach Russland zusätzliche Seeminen in den Zufahrten zu ukrainischen Schwarzmeer-Häfen verlegt habe, sagt Adam Hodge, Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates des Weißen Hauses. "Wir glauben, dass dies ein koordiniertes Vorgehen ist, um Angriffe auf zivile Schiffe im Schwarzen Meer zu rechtfertigen und der Ukraine die Schuld für diese Angriffe zu geben."

Nach den verheerenden russischen Angriffen auf Häfen am Schwarzen Meer hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj weitere Hilfe bei der Luftverteidigung gefordert. "Bei jedem solchen Angriff appellieren wir immer wieder an unsere Partner: Die ukrainische Luftverteidigung muss gestärkt werden", sagte Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Russland hatte in den vergangenen Nächten gezielt die Hafenregion Odessa bombardiert.

Präsident Wolodymyr Selenskyj fordert weitere westliche Unterstützung bei der Luftverteidigung Bild: Volodymyr Tarasov/Ukrinform/IMAGO

Durch den jüngsten Beschuss wurden dort ukrainischen Angaben zufolge rund 60.000 Tonnen Getreide vernichtet. Selenskyj sprach vom "womöglich größten Versuch Russlands seit Beginn des groß angelegten Krieges, Odessa Schaden zuzufügen". Er betonte darüber hinaus, dass unter solchen Angriffen nicht nur die Ukraine leide, sondern auch Länder in Afrika und Asien, in die die Nahrungsmittel hätten geliefert werden sollen.

USA kündigen weitere Militärhilfe an

Die US-Regierung hat neue militärische Hilfe für die Ukraine im Wert von 1,3 Milliarden US-Dollar angekündigt. Damit soll insbesondere die Verteidigung des ukrainischen Luftraums gestärkt und der Bedarf an Munition gedeckt werden, wie das Pentagon mitteilte. Die neue Ausrüstung wird den Angaben zufolge bei der Industrie beschafft und nicht aus Beständen des US-Militärs bezogen.

Am Tag nach dem heftigen russischen Beschuss von Odessa begutachten Passanten eine abgeschossene Rakete Bild: Oleksandr Gimanov/AFP/Getty Images

Das Paket umfasse Flugabwehrsysteme, Drohnen, Artilleriegranaten, Minenräumgeräte, Tanklaster, Transportfahrzeuge und Munition. Es wird das achte derartige Hilfspaket. Insgesamt haben die USA seit der russischen Invasion im Februar 2022 über 40 Milliarden Dollar in Form von Sicherheits- und Militärhilfe an die Ukraine geleistet. Die Vereinigten Staaten gelten als wichtigster Verbündeter der Ukraine im Abwehrkampf gegen die russische Invasion.

EU berät über mögliche neue Zusagen an die Ukraine

Die Außenminister der EU-Staaten wollen an diesem Donnerstag bei einem Treffen in Brüssel über mögliche langfristige Unterstützungszusagen für die von Russland angegriffene Ukraine beraten. Konkret wird es etwa um die Frage gehen, wie sich die EU an einer Initiative für eine Art Sicherheitspakt beteiligen kann. Nach Angaben eines EU-Beamten geht es vor allem darum, der Ukraine klarer als bislang zu sagen, was sie in Zukunft an Unterstützung erwarten kann.

Prigoschin will nicht mehr in der Ukraine kämpfen

Der russische Söldnerchef Jewgeni Prigoschin hat sich knapp einen Monat nach seinem kurzen Aufstand gegen Moskaus Militärführung offenbar wieder persönlich zu Wort gemeldet. Demnach äußerte er sich in Russlands Nachbarland Belarus vor seinen Kämpfern und kündigte an, die Wagner-Truppe werde nicht mehr in der Ukraine kämpfen, sondern in Belarus ihre Kräfte für neue Einsätze in Afrika sammeln. Der 62-Jährige zeigte sich dankbar, dass Belarus die Truppe "nicht nur wie Helden, sondern auch wie Brüder" aufgenommen habe. In den vergangenen Tagen hatte auch das Verteidigungsministerium in Minsk die Ankunft der Wagner-Kämpfer bestätigt, die nun die belarussischen Streitkräfte ausbilden sollen.

Söldner-Führer Jewgeni Prigoschin bei Verlassen von Rostow am Don (Archivfoto) Bild: Wagner Group/ZUMA Wire/IMAGO

Die Aufnahme wurde auf Prigoschins offiziellem Telegram-Kanal veröffentlicht. Auf dem nach Anbruch der Dunkelheit aufgezeichneten Video ist eine Gruppe von Männern und das Profil eines Mannes zu sehen, das dem Prigoschins entspricht. Auch die Stimme ähnelt der des Mitgründers der Wagner-Gruppe. Die Authentizität konnte nicht überprüft werden. Sollte sich die Aufnahme als echt erweisen, wäre es das erste Lebenszeichen von ihm seit dem abgebrochenen Aufstand im vergangenen Monat. Zuletzt wurde Prigoschin in der Öffentlichkeit am 24. Juni in der südrussischen Stadt Rostow am Don gesehen.

qu/wa (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus Kriegsgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.