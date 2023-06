Ukraine aktuell: Russland auf schwarzer Liste der UN

Tödliche Gewalt gegen Kinder und Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser durch russische Streitkräfte, so ein UN-Bericht. Hepatitis A verbreitet sich im Überschwemmungsgebiet am Kachowka-Damm. Der Überblick.

Das Wichtigste in Kürze

UN-Bericht zu Gewalt an ukrainischen Kindern durch Russland

Vorwürfe zum Umgang mit Leichen am Kachowka-Damm

Modi und Biden sprechen über den Ukrainekrieg

Die Vereinten Nationen machen Russland für die Tötung von 136 Kindern 2022 in der Ukraine verantwortlich. Dies geht aus einem jährlichen Bericht von UN-Generalsekretär Antonio Guterres an den Sicherheitsrat hervor. Darin werden russische oder mit Russland verbündete Einheiten auch für 480 Angriffe auf Schulen oder Krankenhäuser verantwortlich gemacht. Zudem habe die russische Armee in 91 Fällen Kinder als menschliche Schutzschilde missbraucht. Die Ukraine wird ihrerseits für 80 getötete Kinder sowie 212 Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser verantwortlich gemacht. Stellungnahmen der beiden Staaten liegen nicht vor.

Generalsekretär Antonio Guterres sagte, er sei "entsetzt" über die hohe Zahl "schwerer Verstöße" gegen Kinder in der Ukraine im Jahr 2022, "schockiert" über die Zahl der Angriffe auf Schulen und Krankenhäuser, "besorgt" wegen der Inhaftierung von Kindern und "beunruhigt", dass einige ukrainische Kinder nach Russland verschleppt wurden.

Verstärkt Hepatitis A in den Überschwemmungsgebieten

Russland hat nach Darstellung des ukrainischen Präsidenten Spezialgruppen gebildet, die die Opfer nach dem Bruch des Kachowka-Staudamms verschwinden lassen sollen. "Der russische Teufel will mit speziellen Truppen die Leichen einsammeln und natürlich vernichten", sagt Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Das ukrainische Militär erklärt, dass sich die epidemiologische Situation in den betroffenen Gebieten durch die Verbreitung von Hepatitis A drastisch verschlechtert habe.

Die Wasserpegel sinken, die Seuchengefahr steigt Bild: Dmytro Smolienko/Ukrinform/ABACAPRESS/picture alliance

Modi, Biden und Russland

Der Krieg in der Ukraine ist ein zentraler Punkt bei den Gesprächen zwischen dem indischen Premierminister Nanendra Modi und US-Präsident Joe Biden in Washington gewesen. Beide Politiker haben auf die territoriale Integrität der Ukraine gedrungen. Es müssten "internationales Recht, die Prinzipien der UN-Charta und territoriale Integrität und Souveränität" respektiert werden, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung.

Modi, der sich Bemühungen westlicher Staaten für eine internationale Isolierung Russlands widersetzt hat, beteuerte zudem, er wolle sich für einen "Frieden" in der Ukraine einsetzen. Allerdings lehnt Indien es bislang ab, den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine klar zu verurteilen. Das Land kauft vielmehr in großem Umfang russisches Erdöl und verhilft Russland damit zu wichtigen Finanzmitteln.

fab/bru (rtr, ape, afp)

