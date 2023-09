Ukraine aktuell: Region Cherson unter russischem Beschuss

Aus dem zum Teil von russischen Truppen besetzten Gebiet werden neue Angriffe gemeldet. Die Ukraine bringt Kinder aus Dörfern nahe der Südfront in der Region Saporischschja in Sicherheit. Ein Überblick.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Behörden der südukrainischen Region Cherson haben am Mittwochabend neue russische Angriffe mit mindestens einem Toten gemeldet. In der gleichnamigen Gebietshauptstadt Cherson sei ein 41-Jähriger getötet worden, teilte Militärgouverneur Olexander Prokudin auf Telegram mit. Eine weitere Person sei verletzt worden. Auch unweit der Stadt Beryslaw habe es Luftangriffe der russischen Armee gegeben, hieß es. Bereits in den vergangenen Tagen waren in der Region, die teilweise noch immer von russischen Truppen besetzt ist, immer wieder Zivilisten durch Beschuss getötet oder verletzt worden.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bei seiner täglichen Videoansprache Bild: Presidential Office of Ukraine | CC BY-NC-ND 4.0

"In diesen Tagen bombardiert Russland Cherson, Beryslaw und Dörfer im Chersoner Gebiet mit besonderer Brutalität", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das ist bewusster Terror der Besatzer. Mein Beileid gilt allen, die ihre Liebsten verloren haben!"

Ukraine bringt Kinder nahe der Südfront in Sicherheit

Die Ukraine hat eigenen Angaben zufolge alle Kinder aus mehreren Kleinstädten und Dörfern nahe der Südfront in der Region Saporischschja evakuiert. "Wir haben die von der ukrainischen Regierung gestellte Aufgabe erfüllt", erklärte der stellvertretende Gouverneur des Gebiets. Demnach wurden die Kinder mit ihren Familien zusammen aus fünf Siedlungen in Sicherheit gebracht.

Die Kinder in der Ukraine leiden unter den Folgen des Krieges (Archivbild) Bild: Anatolii Stepanov/AFP

Örtlichen Medienberichten zufolge wurden insgesamt 59 Kinder aus Huljajpole, Stepnohirsk, Preobraschenka, Jehoriwka und Nowopawliwka evakuiert. Die Maßnahme war bereits im August mit Blick auf die "schwierige" Sicherheitssituation angekündigt worden.

Kiew meldet Rückkehr von Wagner-Söldnern in Ostukraine

Drei Monate nach dem Wagner-Aufstand und gut einen Monat nach dem Tod ihres früheren Chefs Jewgeni Prigoschin sind russische Söldner der Wagner-Truppe nach Angaben Kiews wieder in der Ukraine im Einsatz. Kämpfer der russischen Privatarmee seien wieder im Osten der Ukraine aktiv. Es handle sich um Wagner-Söldner, die zuvor auf dem Gebiet von Belarus stationiert gewesen seien, sagte der Sprecher der Heeresgruppe Ost des ukrainischen Militärs, Ilja Jewlasch, Medien in Kiew.

Während ein Teil der Söldner nach Afrika gegangen sei, hätten andere neue Verträge mit Russlands Verteidigungsministerium geschlossen und nähmen erneut an Kampfhandlungen teil. Zuvor hatten Medien berichtet, Wagner-Kämpfer seien wieder an Gefechten um Bachmut in der Ostukraine beteiligt. Die Privatarmee Wagner gilt seit dem Tod Prigoschins und weiterer Kommandeure im August als führungslos. Die Söldner-Truppe hatte lange neben regulären russischen Einheiten in Moskaus Angriffskrieg gegen die Ukraine gekämpft.

Wagner-Söldner im Frühjahr in der Ukraine auf einem von russischen Staatsmedien verbreiteten Bild Bild: RIA Novosti/SNA/IMAGO

Laut ukrainischem Grenzschutz sind von den etwa 6000 nach dem abgebrochenen Aufstand gegen die russische Militärführung nach Belarus gegangenen Söldnern nur noch etwa 500 in der autoritär geführten Ex-Sowjetrepublik. Die nun auf das Schlachtfeld in der Ukraine zurückgekehrten Männer stellten aber keine größere Bedrohung dar, heißt es aus Kiew.

Bulgarien liefert Ukraine Raketen und Munition

Bulgarien will die Ukraine auch mit Flugabwehrraketen und Munition unterstützen. Das neue Hilfspaket für das von Russland angegriffene Land wurde vom Parlament in Sofia gebilligt. Dabei handelt es sich laut Vorlage der pro-westlichen Regierungsmehrheit um fehlerhafte Raketen für Flugabwehrkomplexe S-300 sowjetischer Bauart. Diese könnten, wie es hieß, in dem einstigen Ostblockland und heutigen NATO-Mitgliedstaat nicht mehr repariert werden. Die für die Ukraine bestimmte Munition kommt aus dem bulgarischen Innenministerium, wo sie nicht mehr gebraucht werde.

Für das neue bulgarische Hilfspaket für die Ukraine stimmte eine Mehrheit von 141 Parlamentariern des Regierungslagers, wie die Pressestelle des Parlaments mitteilte. Mit Nein stimmten 40 Abgeordnete vor allem der pro-russischen nationalistischen Partei Wasraschdane (Wiedergeburt). Die ebenso oppositionellen Sozialisten hätten sich nicht an der Abstimmung beteiligt, hieß es.

EU und USA planen Gipfeltreffen in Washington

US-Präsident Joe Biden wird EU-Kommissionchefin Ursula von der Leyen und Ratspräsident Charles Michel am 20. Oktober zu einem Gipfeltreffen empfangen, wie mehrere Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen hochrangigen EU-Vertreter berichten. Dabei dürfte es unter anderem um die transatlantische Abstimmung über die Unterstützung der Ukraine und Sanktionen gegen Russland gehen. Auf der Tagesordnung dürften zudem eine ganze Liste von strittigen Handelsfragen stehen, aber auch die Klimakrise und die Lage der Weltwirtschaft.

Der letzte EU-USA-Gipfel im Juni 2021 unter Corona-Bedingungen Bild: Patrick Semansky/AP Photo/picture alliance

Biden hatte zuletzt im März 2022 die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder in Brüssel getroffen. Der letzte Dreiergipfel mit Biden, von der Leyen und Michel liegt bereits länger zurück: Er hatte im Juni 2021 in Brüssel stattgefunden.

qu/wa (dpa, rtr, afp)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.