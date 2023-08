Ukraine aktuell: Raketen treffen zwei Krim-Brücken

Das Wichtigste in Kürze:

Krim-Brücken durch Raketenbeschuss beschädigt

Selenskyj würdigt Luftstreitkräfte seines Landes

"Ehrlicher Austausch" bei Konferenz in Saudi-Arabien

Zwei wichtige Versorgungsrouten der russischen Besatzer sind Ziel eines ukrainischen Angriffs geworden. Das ukrainische Militär bestätigte Attacken auf die Brücken von Tschonhar und Henitschesk, die beide zur von Russland annektierten Schwarzmeer-Halbinsel Krim führen.

Die Tschonhar-Brücke sei von einer Rakete getroffen und beschädigt worden, schrieb der russische Besatzungschef des Gebiets Cherson, Wladimir Saldo, auf Telegram. Auch die nordöstlich bei Henitschesk gelegene Brücke wurde nach seinen Angaben mit mehreren Raketen beschossen. Dabei wurde - wie es hieß - eine Gasleitung in Mitleidenschaft gezogen. Saldo und ukrainische Medien veröffentlichten Fotos, die größere Löcher in den Fahrbahnen der Brücken zeigen sollen.

Die Regierung in Kiew verfolgt das Ziel, alle von Russland besetzten Teile des ukrainischen Staatsgebiets zu befreien - dazu zählt auch die bereits 2014 völkerrechtswidrig von Moskau einverleibte Krim.

Anlässlich des Tages der Luftwaffe des ukrainischen Militärs hat Staatschef Wolodymyr Selenskyj die Luftstreitkräfte seines Landes gewürdigt. Die Piloten hätten seit Beginn des russischen Angriffskrieges mehr als 14.000 Kampfeinsätze geflogen, erklärte Selenskyj auf Telegram.

Auf Besuch bei den Luftstreitkräften: Präsident Wolodymyr Selenskyj (l.) Bild: Ukrainian Presidential Press Office/UPI Photo/Newscom/picture alliance

Auf dazu geteilten Bildern und Videos ist unter anderem zu sehen, wie der Präsident auf einen an einem Kampfflugzeug befestigten Marschflugkörper "Ruhm der Ukraine" schreibt und diesen signiert. Die Bezeichnung des Raketentyps "Scalp/EG" ist in den Farben der französischen Flagge auf den Marschflugkörper aufgedruckt, daneben ist zudem ein Eiffelturm zu erkennen.

"Scalp/EG" ist die französische Bezeichnung für die gemeinsam mit Großbritannien entwickelten Marschflugkörper vom Typ "Storm Shadow". Nachdem der französische Präsident Emanuel Macron die Lieferung der Waffen auf dem NATO-Gipfel in Vilnius im Juli angekündigt hatte, sehen ukrainische Medien nun die Lieferung dieser Marschflugkörper mit einer Reichweite von mehr als 250 Kilometern auch durch Frankreich als erwiesen an. Großbritannien hatte bereits im Mai die "Storm Shadow"-Lieferung an die Ukraine bestätigt.

"Beachtliche Ergebnisse" durch Patriot und Iris-T

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat sich mit den Verteidigungssystemen "Patriot" aus den USA und "Iris-T" aus Deutschland zufrieden gezeigt. Das seien leistungsstarke und hocheffektive Systeme, sagte er in einer Videoansprache. "Sie haben bereits beachtliche Ergebnisse erzielt."

Die Ukraine habe in der vergangenen Woche einen großen Teil der russischen Luftangriffe abgewehrt, berichtete Selenskyj. Unter anderem seien 65 Raketen und 178 Drohnen abgeschossen worden.

Luftabwehrsystem mittlerer Reichweite: "Iris-T" (Archivfoto) Bild: Air Force Ukraine

"Ehrlicher Austausch" bei Konferenz in Saudi-Arabien

Nach internationalen Gesprächen über Möglichkeiten zur Beendigung des Krieges hat die Ukraine von einem "ehrlichen und offenen Austausch" gesprochen. "Wir hatten sehr produktive Beratungen über die wesentlichen Prinzipien, auf deren Basis ein gerechter und dauerhafter Frieden geschaffen werden sollte", sagte der Leiter des ukrainischen Präsidialamtes, Andrij Jermak.

Bei der Konferenz in der saudi-arabischen Stadt Dschidda habe es unterschiedliche Auffassungen gegeben. Aber alle vertretenen Länder hätten sich zur UN-Charta, zum Völkerrecht, der Achtung der Souveränität und der territorialen Unversehrtheit der Staaten bekannt, berichtete Jermak.

An den zweitägigen Beratungen in Saudi-Arabien hatten Vertreter der Ukraine und ihrer westlichen Unterstützer teilgenommen, aber auch große Schwellenländer wie Indien, Brasilien, Südafrika und China. Russland war nicht eingeladen.

Auf der Suche nach Frieden: Konferenzteilnehmer in Dschidda Bild: Saudi Press Agency/Handout/REUTERS

In Moskau erklärte Kremlsprecher Dmitri Peskow, der Militäreinsatz in der Ukraine werde auf absehbare Zeit weitergehen. Russland wolle die Gebiete kontrollieren, die in seiner Verfassung festgeschrieben seien. Das sind die 2014 annektierte Halbinsel Krim sowie seit 2022 die Gebiete Luhansk, Donezk, Saporischschja und Cherson. Diese Gebiete sind derzeit militärisch nur zum Teil in russischer Hand.

wa/ack (dpa, afp, rtr)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.