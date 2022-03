Ukraine Aktuell: Putin und Scholz sprechen über diplomatische Lösung

Die wichtigsten Informationen in Kürze:

Scholz telefoniert mit Putin

Deutschland lehnt Lieferung von Kampfjets ab

EU verhängt neue Sanktionen gegen Russland und Belarus

Erneut Todesopfer unter Zivilisten durch russische Angriffe

Früheres AKW Tschernobyl ohne Strom

Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine hat Bundeskanzler Olaf Scholz abermals mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefoniert. Wie der Kreml in Moskau mitteilte, wurden "politisch-diplomatische Anstrengungen" zur Lösung des Konflikts besprochen. Putin habe mit Scholz zudem über die russischen Verhandlungen mit der Ukraine gesprochen. Es sei vereinbart worden, die Kontakte auf verschiedenen Ebenen fortzusetzen, hieß es vom Kreml abschließend über das Telefonat.

Unterhändler Russlands und der Ukraine hatten sich zuletzt am Montag in Belarus ausgetauscht, ohne dass nennenswerte Fortschritte bekannt wurden.

Scholz gegen Lieferung von Kampfflugzeugen

Scholz lehnt die Lieferung von MiG-29-Kampfflugzeugen aus der NATO an die von Russland angegriffene Ukraine ab. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau verwies er auf Finanzhilfen, humanitäre Unterstützung und die Lieferung einzelner Waffensysteme für die Ukraine. Es müsse alles getan werden, damit der Krieg nicht auf die NATO übergreife, so Scholz. Trudeau warnte vor einer Eskalation. Sein Land werde weiter Ausrüstungsgegenstände und Waffen schicken. "Wir wollen den Konflikt deeskalieren und beenden."

Gemeinsam deeskalieren: Kanadas Premierminister Justin Trudeau (l.) und Bundeskanzler Olaf Scholz in Berlin

Das polnische Außenministerium hatte einen Plan zur indirekten Überlassung von Kampfflugzeugen an die Ukraine vorgestellt: Warschau sei bereit, Jets vom Typ MiG-29 auf den US-Luftwaffenstützpunkt Ramstein in Rheinland-Pfalz zu verlegen und sie den USA zur Verfügung zu stellen. Das US-Verteidigungsministerium bezeichnete den Vorschlag umgehend als "nicht haltbar" und verwies unter anderem auf die geopolitische Bedenken, wenn Kampfjets von einem US- beziehungsweise NATO-Stützpunkt in den umkämpften ukrainischen Luftraum flögen.

Werden Warteschlangen wie diese vor einer Bank in Brest in Belarus bald länger?

EU verschärft Sanktionen gegen Russland und Belarus

Weitere russische Oligarchen und deren Angehörige sollen auf eine Liste von Personen kommen, deren Vermögenswerte in der EU eingefroren werden und die nicht mehr einreisen dürfen. Zudem ist ein Verbot für die Ausfuhr von Schifffahrtsausrüstung vorgesehen sowie der Ausschluss dreier belarussischer Banken aus dem Kommunikationsnetzwerk Swift. Das teilte die EU-Ratspäsidentschaft in Brüssel mit.

Um Schlupflöcher in den bisherigen drei Sanktionspaketen zu schließen, wurden Vorschriften zu Kryptowährungen und den Exportverboten für bestimmte Technologien ergänzt. Das beschlossen die EU-Botschafter in Brüssel nach Angaben der französischen Regierung, die derzeit den Ratsvorsitz innehat. Die zusätzlichen Sanktionen werden am Donnerstag und Freitag auch Thema sein, wenn sich die Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedstaaten in Versailles treffen.

Die bislang verhängten Sanktionen zielen darauf ab, der russischen Zentralbank die Geschäftstätigkeit zu erschweren und bestimmte Industriesektoren von der Versorgung mit Hightech abzuschneiden. Zudem wurde der Luftraum über der EU für Flugzeuge aus Russland komplett gesperrt. Hunderte Personen und Dutzende Organisationen kamen neu auf die EU-Sanktionsliste.

Mehr als 80.000 Kriegsflüchtlinge in Deutschland

Die Zahl der geflohenen Menschen steigt weiter stark an. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits über 2,15 Millionen Menschen die Ukraine verlassen. Bei weitem die meisten Flüchtlinge befinden sich laut UN in Polen: knapp 1,3 Millionen.

In Deutschland haben die Behörden 80.035 Flüchtlinge registriert. Diese Zahl nannte das Bundesinnenministerium. Demnach hat die Bundespolizei ihre Kontrollen zwar deutlich verstärkt. Aber die tatsächliche Zahl der Menschen, die in Deutschland Zuflucht gesucht haben, dürfte weit höher sein. Denn an der Grenze zu Polen und Tschechien gibt es keine stationären Kontrollen und viele Neuankömmlinge dürften bei Verwandten untergekommen sei.

Um Engpässe bei der Unterbringung der Geflüchteten, vor allem in Berlin, zu vermeiden, würden zusätzliche Züge und Busse eingesetzt, mit denen die Menschen in andere Bundesländer gebracht würden, teilte die Bundesregierung weiter mit. Auch eine kostenlose Weiterreise in ein anderes europäisches Zielland sei möglich.

Ukraine dankt USA für Öl-Embargo

"Ich bin Präsident Biden persönlich für diese Entscheidung dankbar", erklärte der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit Blick auf das verhängte US-Importverbot für russisches Rohöl, Flüssiggas und Kohle. Jeder Cent, der Russland gezahlt werde, "verwandelt sich in Kugeln und Geschosse, die in andere souveräne Staaten fliegen", sagte Selenskyj in einer neuen Videobotschaft.

Meldet sich täglich zu Wort: Wolodymyr Selenskyj

Er danke auch Premier Boris Johnson, dass Großbritannien ab Ende 2022 kein russisches Öl mehr einführen will. "Die Welt glaubt nicht an die Zukunft Russlands", meinte der 44-jährige Präsident. "Der Krieg muss enden", fügte Selenskyj hinzu. "Wir müssen uns an den Verhandlungstisch setzen."

Zudem rückte Selenskyj von der Forderung nach einer NATO-Mitgliedschaft seines Landes ab. Er habe seine Haltung zu dieser Frage "schon vor einiger Zeit abgemildert", da die NATO offenbar nicht bereit sei, "die Ukraine zu akzeptieren", sagte er. Als weiteres Zugeständnis an Moskau erklärte er sich zu einem "Kompromiss" über den Status der Separatisten-Gebiete Luhansk und Donezk im Osten der Ukraine bereit.

Von der Leyen mahnt Bürger zum Energiesparen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Bürger zum Energiesparen aufgerufen, um Europa schneller von Gas, Öl und Kohle aus Russland unabhängig zu machen. Dazu könne jeder beitragen, sagte die CDU-Politikerin im Zweiten Deutschen Fernsehen. Die EU-Staaten hätten zudem bereits so viel LNG-Gas eingekauft, dass man in diesem Winter ohne russisches Gas auskommen könne. Hinzu kämen Energiesparprogramme für die Wirtschaft sowie neue Lieferwege und der Ausbau erneuerbarer Energien.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (Archivbild)

Von der Leyen verteidigte die Linie der Europäischen Union, trotz des Kriegs in der Ukraine zunächst weiter Energie aus Russland zu importieren, während die USA einen Importstopp für russisches Öl verhängt haben. Die Sanktionen gegen Moskau seien unter den westlichen Verbündeten abgestimmt, sagte die Kommissionschefin. Die USA könnten leichter auf Öllieferungen verzichten als die EU.