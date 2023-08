Ukraine aktuell: Prigoschin-Tod offiziell nicht bestätigt

Das Wichtigste in Kürze:

Möglicher Tod Prigoschins überrascht international wenig

Selenskyj weist Kritik an Aufstellung der ukrainischen Armee zurück

Ukraine begeht zweiten Nationalfeiertag seit Kriegsbeginn

EU-Militärausschuss zweifelt an militärischen Möglichkeiten der Ukraine

Der Chef der russischen Söldner-Truppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, soll bei einem Flugzeugabsturz in Russland ums Leben gekommen sein. Dies meldete der Telegram-Kanal Grey Zone, den Prigoschin selbst nutzte. Doch auch Stunden nach dem Unglück gibt es noch keine offizielle Bestätigung staatlicher Stellen für seinen Tod. Die zivile Luftfahrtbehörde Rosawiazija teilte unter Berufung auf die Fluggesellschaft lediglich mit, dass sich sowohl Prigoschin als auch sein Stellvertreter Dmitri Utkin "an Bord des Flugzeugs" befunden hätten.

Berichte über Flugzeugabsturz mit Prigoschin

Alle zehn Insassen der Maschine seien vorläufigen Informationen zufolge ums Leben gekommen, teilte der russische Zivilschutz mit. Auch zur Absturzursache gibt es noch keine offiziellen Angaben. Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen ein. Grey Zone verbreitete unterdessen bereits früh die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe. Überprüfen ließ sich diese Behauptung nicht. "Prigoschin starb als Ergebnis der Handlungen von Verrätern Russlands", hieß es in einem Post.

Die Maschine vom Typ Embraer Legacy 600 sollte von Moskau nach St. Petersburg fliegen, wo Prigoschins Firmen ihren Sitz haben. Sie stürzte demnach im Gebiet Twer bei dem Ort Kuschenkino mehr als 200 Kilometer von Moskau entfernt ab. Laut Grey Zone war noch ein zweites Flugzeug der Privatarmee auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg. Dieses habe kehrtgemacht und sei im Flughafen Ostafjewo südlich von Moskau gelandet.

Das Foto soll die Absturzstelle des Flugzeugs zeigen, in dem Jewgeni Prigoschin gesessen haben soll Bild: Investigative Committee of Russia/Handout/REUTERS

Auf den Tag genau zwei Monate vor dem Flugzeugabsturz hatte Prigoschin mit seiner Privatarmee Wagner gegen die russische Führung gemeutert. Bei dem Vormarsch auf Moskau forderten die Meuterer die Ablösung von Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow. Prigoschin griff aber auch Präsident Wladimir Putin selbst an. Die Meuterei endete damit, dass der Wagner-Chef und Tausende seiner Bewaffneten nach Belarus gehen konnten.

Möglicher Tod Prigoschins überrascht Beobachter nicht

Der von Russland gemeldete Tod des Söldnerführers Jewgeni Prigoschin hat internationale Beobachter laut eigenen Angaben nicht überrascht. Als Grund wird dessen Meuterei gegen den Kreml im Juni genannt. "Prigoschin hat in dem Moment, als er 200 Kilometer vor Moskau stehen blieb, sein eigenes Todesurteil unterschrieben", sagte den Berater des ukrainischen Präsidentenbüros, Mychajlo Podoljak der "Bild"-Zeitung. In Onlinenetzwerken erklärte Podoljak, der Flugzeugabsturz sei "ein Signal Putins an die russischen Eliten" vor der Präsidentschaftswahl 2024. Es bedeute "Vorsicht! Illoyalität bedeutet Tod".

Für Mychajlo Podoljak, Berater des ukrainischen Präsidenten, war Prigoschins Schicksal nach dessen Aufstand gegen Putin absehbar Bild: Kyodo News/IMAGO

Auch US-Präsident Joe Biden zeigte sich "nicht überrascht" vom möglichen Tod des Wagner-Chefs. Er habe kürzlich mit Blick auf den russischen Söldnerchef gesagt, dieser müsse "vorsichtig" sein. Ähnlich äußerte sich die die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann. "Dass Prigoschin seinen Angriff auf Putin mit dem Leben bezahlen wird, davon war auszugehen: Ein Teufel, der sich mit dem Teufel einlässt", sagte Strack-Zimmermann dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Es zeige aber auch, "dass offensichtlich große Nervosität bei Putin und seinen Schergen im Kreml herrscht".

CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter vermutet, dass der russische Präsident Wladimir Putin den Tod des Wagner-Chefs beauftragt hat. "Es war eine Frage der Zeit", sagte er in der Sendung "RTL Direkt" am Mittwochabend. "Dass es jetzt so rasch ging (...) und auch noch zehn weitere Tote in Kauf genommen wurden, zeigt die Brutalität des Systems Putin", erklärte er. Die mutmaßliche Ermordung Prigoschins sei eine "Warnung" auch für Deutschland, betonte Kiesewetter. "Wir müssen uns im Klaren sein, dass dieses System nicht verhandelt (...) und nur die Sprache der Stärke versteht."

Selenskyj weist Kritik an Aufstellung der ukrainischen Armee zurück

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjhat ausländische Kritik an einer angeblich falschen Verteilung der Armee zur Abwehr der russischen Invasion zurückgewiesen. "Weiß ein Experte, wie viele Menschen, wie viele Besatzer sich im Osten aufhalten? Ungefähr 200 000!", sagte Selenskyj bei einer Pressekonferenz in Kiew. Die russische Armee warte nur darauf, dass die Ukraine den Schutz einiger Frontabschnitte vernachlässige. Die Russen würden dann im Osten sofort vorstoßen. "Wir werden Charkiw, den Donbass, Pawlohrad oder Dnipro nicht aufgeben. Und das ist auch gut so", sagte der Präsident.

Bild: DW

Er reagierte damit auf einen Bericht der "New York Times". Darin äußerten nicht genannte US-Militärs und andere Experten die Auffassung, die Ukraine konzentriere zu wenige Einheiten im Süden. Deshalb stocke der erhoffte Vormarsch in Richtung Asowsches Meer. Sie rieten Kiew, die Taktik zu ändern. Die derzeitige Front im Osten und Süden der Ukraine ist etwa 800 Kilometer lang. Daneben muss die ukrainische Armee weitere Grenzabschnitte zu Russland verteidigen, zum Beispiel bei Charkiw und Sumy, und die lange Grenze zu Belarus bewachen.

Ukraine begeht zweiten Nationalfeiertag seit Kriegsbeginn

Zum zweiten Mal seit Beginn des russischen Angriffskriegs begeht die Ukraine an diesem Donnerstag ihren Nationalfeiertag. Für den Jahrestag der 1991 erfolgten ukrainischen Unabhängigkeitserklärung von der Sowjetunion verbot der Bürgermeister der Hauptstadt Kiew, Vitali Klitschko, angesichts der anhaltenden Gefahr russischer Luftangriffe größere Feierlichkeiten. Auf dem im Kiewer Zentrum gelegenen Chreschtschatyk-Boulevard wurden anlässlich des Feiertags die Wracks russischer Panzer aufgereiht.

Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko verbot größer Feierlichkeiten in der Hauptstadt anlässlich des Nationalfeiertags Bild: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Im vergangenen Jahr hatte Russland die Ukraine am Unabhängigkeitstag mit einer Angriffswelle überzogen. Das Innenministerium in Kiew meldete damals an einem Tag 58 Angriffe in neun Regionen des Landes. Bei einem Angriff auf den Bahnhof im zentralukrainischen Tschaplyne wurden damals nach ukrainischen Angaben 25 Menschen getötet. Russland hatte die Invasion der Ukraine am 24. Februar 2022 gestartet, auf den Tag genau ein halbes Jahr vor dem Unabhängigkeitstag.

EU-Militärausschuss zweifelt an militärischen Möglichkeiten der Ukraine

Die Militärführung der Europäischen Union ist skeptisch, ob die Ukraine alle von Russland besetzten Gebiete befreien kann. "Es bleibt fraglich, ob die volle Souveränität der Ukraine mit den zur Verfügung stehenden Mitteln wiederhergestellt werden kann", sagte der Vorsitzende des Militärausschusses der EU, Robert Brieger, der "Welt".

Die seit Juni laufende Gegenoffensive der Ukraine habe noch nicht Raum gewonnen. "Ich wäre auch vorsichtig, einen Durchbruch der ukrainischen Streitkräfte durch die russischen Verteidigungslinien zu erwarten. Die Zahl der Brigaden, die Kiew bei der Offensive zur Verfügung stehen, ist überschaubar. Andererseits hatte Russland über Monate Zeit, dicht gestaffelte und gut abgesicherte Verteidigungslinien aufzubauen." Der Ausschuss ist das höchste militärische Gremium der EU, ihm gehören die Generalstabschefs der 27 Mitgliedstaaten an.

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert.