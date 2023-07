Ukraine aktuell: Polen verlegt Soldaten an Grenze zu Belarus

Das Wichtigste in Kürze:

Polen verlegt Soldaten an Grenze zu Belarus

Präsident Selenskyj beruft neuen Kommandeur der Nationalgarde

Russland ist verärgert über Rückkehr von Asow-Kommandeuren in die Ukraine

US-Außenminister Blinken sichert Kiew weitere Unterstützung zu

Acht Zivilisten bei Beschuss der ukrainischen Stadt Lyman getötet

Das NATO-Mitgliedsland Polen hat mit der Verlegung von mehr als 1000 zusätzlichen Soldaten und fast 200 Militärfahrzeugen an die Ostgrenze zu Belarus begonnen. Das teilte Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak nach Angaben der Nachrichtenagentur PAP mit. Mit der "Operation Podlachien" wolle man die Bereitschaft demonstrieren, auf "Destabilisierungsversuche" an den Grenzen zu reagieren. Die historische Landschaft Podlachien stößt im Osten an die mit Russland verbündete Ex-Sowjetrepublik.

Polnische Armeefahrzeuge brechen bei Szczecin (Stettin) auf zur Grenze zu Belarus Bild: 12 Brygada Zmechanizowana/Handout/REUTERS

Erst vor kurzem hatten die Staatspräsidenten von Litauen, Polen und Lettland in einem gemeinsamen Schreiben an die NATO ihre Besorgnis über die Entwicklungen im benachbarten Belarus zum Ausdruck gebracht. Hintergrund sind die Stationierung russischer taktischer Atomwaffen sowie die mögliche Unterbringung von Kämpfern der Söldnertruppe Wagner in dem von Präsident Alexander Lukaschenko autokratisch regierten Land.

Nach Angaben polnischer Behörden steigt derzeit die Zahl illegaler Grenzübertritte von Migranten. Allein am Freitag hatten 200 Menschen, darunter Marokkaner, Inder und Äthiopier, versucht, von Belarus aus nach Polen zu gelangen, teilte der Grenzschutz mit. Die Regierung in Warschau wirft Belarus vor, mit der illegalen Einwanderung Polen destabilisieren zu wollen.

Selenskyj beruft neuen Chef der Nationalgarde

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Olexandr Piwnenko zum neuen Chef der Nationalgarde ernannt. Piwnenko sei ein hochdekorierter Offizier mit Kampferfahrung, der sich insbesondere bei den Gefechten gegen russische Truppen um die Stadt Bachmut im Osten der Ukraine hervorgetan habe, erklärte Selenskyj bei der Ernennung. So sei ihm auch der Orden "Held der Ukraine", die landesweit höchste Auszeichnung, verliehen worden.

Olexandr Piwnenko ist der neue Kommandeur der Nationalgarde in der Ukraine Bild: Roman Baluk/REUTERS

Die Ernennung fand bei einer Veranstaltung in der westukrainischen Stadt Lwiw unmittelbar nach der Rückkehr Selenskyjs aus der Türkei statt. Von dort hatte er auch mehrere Offiziere des nationalistischen Asow-Regiments wieder heimgebracht, die an der Verteidigung von Mariupol beteiligt waren. Das Regiment ist Teil der Nationalgarde. Als paramilitärischer Verband untersteht diese dem Innenministerium. Eigentlich ist sie für die Grenzsicherung und den Schutz der inneren Sicherheit verantwortlich. Nach Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine kämpft die Nationalgarde aber auch an der Front.

Russland ist verärgert über Rückkehr von Asow-Kommandeuren

Russland hat die vorzeitige Rückkehr mehrerer ukrainischer Kommandeure aus der Türkei in ihre Heimat verurteilt. Dies sei "nichts anderes als ein direkter Verstoß gegen die bestehenden Vereinbarungen", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Sowohl die Ukraine als auch die Türkei hätten gegen die Vereinbarung verstoßen, wonach die Männer bis zum Ende des Konflikts in der Türkei bleiben sollten. Die Rückkehr stehe im Zusammenhang mit dem "Scheitern der Gegenoffensive" der Ukraine und dem Wunsch Ankaras, im Vorfeld des NATO-Gipfels in Vilnius seine "Solidarität" zu zeigen. Die Türkei sei "stark unter Druck gesetzt" worden, so Peskow.

Die ukrainische Präsidentschaft hatte bestätigt, dass sie nach "Verhandlungen mit der türkischen Seite" die Rückkehr von fünf Mitgliedern des Asow-Regiments erreicht habe. Sie wurden auf dem Istanbuler Flughafen von Präsident Wolodymyr Selenskyj begrüßt, der am Freitag zu Besuch in der Türkei war.

Präsident Selenskyj und die heimgeholten Asow-Kommandeure in Lwiw Bild: Yuriy Dyachyshyn/AFP/Getty Images

Ein Teil des Asow-Regiments der ukrainischen Armee, das auf der Grundlage des gleichnamigen ultranationalistischen Bataillons gebildet wurde, wurde nach dem Fall von Mariupol im Mai 2022 von den russischen Streitkräften gefangengenommen. Während die Asow-Kämpfer in der Ukraine für ihren Widerstand im Asow-Stahlwerk während der Belagerung von Mariupol als Helden gefeiert werden, sind sie in Russland wegen ihrer Verbindungen zu ukrainischen Ultranationalisten verpönt.

USA sichern Kiew weitere Unterstützung zu

500 Tage nach Beginn des russischen Angriffskriegs haben die USA der Ukraine ihre andauernde Unterstützung zugesichert und Russland gedroht. "Während der Kreml versucht, die Ukraine zu unterwerfen, ihr ihr Land wegzunehmen und ihre demokratisch gewählte Regierung zu stürzen, ist der Geist des ukrainischen Volkes ungebrochen, und die Vereinigten Staaten bleiben entschlossen, der Ukraine zu helfen, sich zu verteidigen und ihre Zukunft wieder aufzubauen", betonte Außenminister Antony Blinken. Die Vereinigten Staaten sowie ihre Verbündeten und Partner würden der Ukraine so lange wie nötig zur Seite stehen - auch, damit das Land zu gegebener Zeit am Verhandlungstisch eine möglichst starke Position einnehmen könne.

US-Außenminister Antony Blinken Bild: Leon Neal/AP/picture alliance

Eine klare Botschaft schickte Blinken auch nach Moskau: Die USA wollten der russischen Führung weiterhin durch Sanktionen, Exportkontrollen und andere Maßnahmen, die die Kriegsführung beeinträchtigten, hohe Kosten auferlegen. Zudem werde man sich weiterhin dafür einsetzen, dass Verstöße gegen das Völkerrecht geahndet würden. Die Regierung in Moskau bleibe das einzige Hindernis für einen gerechten und andauernden Frieden in der Ukraine, erklärte Blinken.

Acht Zivilisten bei Beschuss von Lyman getötet

Die Zahl der Todesopfer nach russischem Artillerie-Feuer auf die Stadt Lyman hat sich nach ukrainischen Angaben auf mindestens acht Zivilisten erhöht. 13 Menschen seien verletzt worden, teilte der Generalstab in seinem abendlichen Lagebericht mit. Russische Truppen hätten erfolglose Vorstöße im Sektor Lyman im Donezk gemacht. Mindestens zehn Städte und Dörfer seien von Russen mit Artillerie beschossen worden.

Einsatzkräfte versuchen einen Brand im beschossenen Lyman zu löschen Bild: ASSOCIATED PRESS/picture alliance

