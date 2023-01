Ukraine aktuell: Polen beantragt Genehmigung Berlins für Leopard-Lieferung

Das Wichtigste in Kürze:

Polen beantragt Genehmigung Berlins für Leopard-Lieferung

Luxemburgs Außenminister nimmt den deutschen Kanzler in Schutz

Rheinmetall könnte 139 Leopard-Panzer liefern - bis Anfang 2024

NATO-Chef Stoltenberg sieht keine Spaltung innerhalb des Bündnisses

Schulunterricht ist in der Ukraine kaum noch möglich

Polen hat der deutschen Bundesregierung einen offiziellen Antrag zur Weitergabe von Leopard-Panzern an die Ukraine vorgelegt. Das teilte der polnische Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak über Twitter mit. Polen erklärte, damit Kiew unterstützen zu wollen. Blaszczak rief Berlin dazu auf, sich "der Koalition von Ländern anzuschließen, die die Ukraine mit Leopard-2-Panzern unterstützen". Die Leopard-Panzer in Polen stammen aus deutscher Produktion, weswegen eine Zustimmung der Bundesregierung für deren Weitergabe erforderlich ist.

Verteidigungsminister Pistorius: Entscheidung über Panzer-Lieferung wird "in Kürze" fallen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erwartet eine schnelle Entscheidung der Bundesregierung in Hinsicht auf die Lieferung von Leopard-Panzern in die Ukraine. "Ich rechne damit, dass in Kürze eine Entscheidung fällt", sagte Pistorius nach einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in Berlin.

Stoltenberg nahm Deutschland im Panzer-Streit in Schutz. Unter den Verbündeten der Ukraine liefere Berlin die "umfangreichste militärische, finanzielle und humanitäre Unterstützung" für Kiew, sagte er. "Waffen aus Deutschland retten in der Ukraine Tag für Tag Leben." Zur Frage nach der Lieferung von Leopard-Panzern sei er "zuversichtlich, dass wir bald eine Lösung haben werden".

Pistorius betonte, eine von ihm veranlasste Abfrage der Leopard-Bestände stehe "kurz vor dem Abschluss". Die Bundesregierung wolle damit "Bestände und Potenziale" der Rüstungsindustrie prüfen sowie die Kompatibilität der Leopard-Panzer prüfen.

"Der Feind ist nicht Scholz, sondern Putin"

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn hat den deutschen Bundeskanzler in der Panzer-Debatte in Schutz genommen. "Der Feind ist nicht Bundeskanzler Scholz, der Feind heißt Putin. Und darauf sollten wir uns konzentrieren", sagte Asselborn im ZDF-Nachrichtenmagazin "heute-journal".

Zwar habe Olaf Scholz zu der von Kiew geforderten Lieferung von Leopard-Panzern noch nicht Nein gesagt, aber eben auch noch nicht Ja. Im Übrigen sei Deutschland in dieser Frage in der EU auch nicht so isoliert, wie es in deutschen Medien teilweise dargestellt werde, sagte Asselborn. Es gebe auch andere "große Länder und Grenzländer", die zögerten, diesen Schritt zu machen.

Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn

Asselborn sprach von etwa 300 benötigten Panzern möglichst eines Typs. Und wenn man sich umschaue, sei eben nur ein Modell so massiv in Europa präsent. Es gebe 2000 Leopard-Panzer in Europa.

Rheinmetall könnte 139 Leopard-Panzer liefern - nach und nach

Der Rüstungskonzern Rheinmetall könnte der Ukraine nach Angaben eines Sprechers insgesamt 139 Leopard-Panzer der Typen 1 und 2 liefern. 29 Leopard 2A4 könnten bereits im April oder Mai dieses Jahres bereitstehen, sagte der Unternehmenssprecher dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Vom Leopard 1 könne Rheinmetall 88 Fahrzeuge "verfügbar machen".

Zudem verfüge der Konzern noch über 22 weitere Leopard 2A4, deren Instandsetzung ein knappes Jahr dauern würde, so dass sie Ende 2023 oder Anfang 2024 ausgeliefert werden könnten, fügte der Sprecher hinzu.

Polen bereit, Leopard-Kampfpanzer in die Ukraine zu liefern

Stoltenberg sieht keine Spaltung innerhalb der NATO

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sieht trotz der heftigen Diskussion um die Lieferung von Kampfpanzern an die Ukraine keine Gefahr einer Spaltung innerhalb des Bündnisses. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs vor fast einem Jahr gebe es ein "noch nie dagewesenes Level an Einheit" innerhalb der NATO, sagte Stoltenberg am Montag im TV-Sender Welt.

NATO-Generalsekretär Stoltenberg und Bundeskanzler Scholz bei einem Treffen in Berlin (Archiv)

Natürlich liege der Fokus im Moment auf der Lieferung von deutschen Leopard-Panzern, sagte Stoltenberg. "Aber manchmal braucht es auch etwas Zeit, um vertraulich mit den Alliierten zu konsultieren". Dies sei oft produktiver, "als wenn alles in der Öffentlichkeit ausgetragen wird."

Erneut forderte der NATO-Chef von den Verbündeten der Ukraine mehr Unterstützung durch schwere Waffen. "Das ist absolut dringend notwendig."

"Angriffe rund um die Uhr"

"Beschuss und Angriffe des Feindes gibt es rund um die Uhr", sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Ansprache. Der Kampf um den Donbass und den Süden dauere an. "Wir sehen, wie Russland seine Truppen konzentriert, aber wir wissen, wie wir darauf reagieren müssen."

Rückblickend auf die vergangenen elf Monate spricht Selenskyj von einem "räuberischen umfassenden Kriegs Russlands". Es habe in den ukrainischen Gebieten, die vorübergehend von russischen Truppen besetzt waren, überall Plünderungen gegeben, sagte Selenskyj. "Alles, was sie nicht zerstören, stehlen sie und bringen es nach Russland. Alles." Auch zwei Millionen Ukrainer seien bereits nach Russland deportiert worden.

Schulunterricht ist kaum noch möglich

Im Ukraine-Krieg wird jeden zweiten Tag seit Schuljahresbeginn eine Schule zerstört. Darauf weist die Hilfsorganisation Save the Children am Internationalen Tag der Bildung hin. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine seien 3025 Bildungseinrichtungen bombardiert und beschossen worden, heißt es unter Berufung auf ukrainische Zahlen.

Zerstörte Schule in Kramatorsk

"Der Krieg hat es den Kindern in der Ukraine unglaublich schwer gemacht, Zugang zu Bildung zu erhalten", sagte Sonia Khush, Länderdirektorin von Save the Children in der Ukraine. "Millionen Kinder mussten aufgrund der ständigen Bedrohung durch Granaten und Raketeneinschläge zu Hause lernen. Und nun wird selbst das Online-Lernen durch häufige Strom- und Internetausfälle weiter beeinträchtigt."

Sanktionen gegen weitere Mitglieder der russisch-orthodoxen Kirche

Die Ukraine ergreift Strafmaßnahmen gegen 22 Russen, die der russisch-orthodoxen Kirche angehören. "Gegen 22 russische Bürger, die unter dem Deckmantel der Spiritualität Terror und eine völkermörderische Politik unterstützen, wurden Sanktionen verhängt", sagt der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. Laut einem Erlass des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine steht auf der Liste auch Michail Gundajew, der die russisch-orthodoxe Kirche im Weltkirchenrat und anderen internationalen Organisationen in Genf vertritt. Er ist russischen Staatsmedien zufolge ein Neffe des Oberhaupts der russisch-orthodoxen Kirche, Patriarch Kyrill. Die Ukraine hatte Kyrill im vergangenen Jahr mit Sanktionen belegt.

Moskau schickt drei weitere Infanterie-Divisionen in die Ukraine

Russland wird nach Angaben des neuen Generalstabschefs Waleri Gerassimow drei weitere motorisierte Infanterie-Divisionen in den ukrainischen Regionen Cherson und Saporischschja einsetzen. Russland hatte die Regionen im September annektiert. "Das Hauptziel dieser Arbeit ist es, den Schutz der Souveränität und der territorialen Integrität unseres Landes zu gewährleisten", sagte Gerassimow der Online-Nachrichtenseite "Argumenti i Fakti".

kle/rb/cw (AFP, AP, dpa, epd, KNA, Reuters)

Dieser Artikel wird am Tag seines Erscheinens fortlaufend aktualisiert. Meldungen aus den Kampfgebieten lassen sich nicht unabhängig überprüfen.