Ukraine aktuell: Päpstlicher Friedensvermittler in China

Das Wichtigste in Kürze:

Päpstlicher Friedensvermittler reist nach Peking

Selenskyj kämpft gegen Korruption im Staatsapparat

Ukrainische Armee meldet Landgewinne

Kim Jong Un in Russland eingetroffen

Der Vatikan hat offiziell bestätigt, dass der päpstliche Friedensvermittler für den Krieg in der Ukraine, Kardinal Matteo Zuppi, nach China reist. Zuppi werde im Auftrag von Papst Franziskus vom 13. bis 15. September in Peking sein, so die Mitteilung des Heiligen Stuhls. "Diese Reise ist eine weitere Etappe in der vom Papst gewollten Mission, um humanitäre Initiativen zu unterstützen und Wege zu suchen, die zu einem gerechten Frieden führen können."

Peking ist nach Kiew, Moskau und Washington die vierte und schwierigste Etappe der diplomatischen Sondermission des Vorsitzenden der Italienischen Bischofskonferenz, denn der Heilige Stuhl unterhält keine offiziellen diplomatischen Beziehungen zur Volksrepublik China.

Selenskyj kämpft weiter gegen Korruption

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält unter Druck der Zivilgesellschaft an einem zentralen Mittel im Kampf gegen die Korruption in seinem Land fest. Die digitalen Erklärungen von Staatsbediensteten zu ihren Vermögensverhältnissen sollten wieder öffentlich sein, sagte er in Kiew.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hält an seinem Kampf gegen Korruption fest Bild: president.gov.ua

Selenskyj legte sein Veto ein gegen ein Gesetz des Parlaments, das ein weiteres Jahr Geheimhaltung für diese Informationen vorsah. "Hier geht es nicht nur um die politische Verantwortung des Parlaments, sondern auch um unsere Beitrittsverhandlungen mit der EU", betonte er in seiner abendlichen Videoansprache. Das Parlament solle seine Entscheidung noch im September korrigieren, verlangte er.

Die öffentliche Darlegung der Vermögen ranghoher Staatsdiener galt als wichtige Reform nach der Protestwelle auf dem Kiewer Unabhängigkeitsplatz 2014/15. Sie wurde 2022 wegen des russischen Angriffskrieges ausgesetzt. Das Parlament wollte die Offenlegung wieder einführen, verfügte aber die Sperre, die noch ein weiteres Jahr gelten solle.

Gegen die Pläne des Parlaments hatte die ukrainische Zivilgesellschaft erfolgreich Petitionen mit mehreren Zehntausend Unterschriften organisiert. Auch Abgeordnete des Europaparlaments kritisierten Presseberichten zufolge den Gesetzentwurf.

Landgewinne der ukrainischen Armee

Die Armee der Ukraine rückt nach eigenen Angaben an zwei seit langem umkämpften Frontabschnitten weiter vor. Bei dem Ort Klischtschijiwka südlich der ostukrainischen Stadt Bachmut seien "teilweise Erfolge" zu verzeichnen, teilte der Generalstab mit. Die russische Armee hatte Bachmut im Gebiet Donezk nach monatelangen verlustreichen Kämpfen im Mai erobert. Allerdings greift die Ukraine nun ihrerseits nördlich und südlich der Stadt an und setzt die Besatzer an den Flanken unter Druck.

Weitere Teilerfolge meldete der Kiewer Generalstab aus der Gegend von Robotyne im Gebiet Saporischschja im Süden. Dort arbeitet sich die ukrainische Armee seit Wochen langsam durch stark verminte russische Verteidigungslinien hindurch.

Die Militärangaben sind oft nicht sofort überprüfbar; sie entsprechen in diesem Fall aber in etwa dem Bild der Lage, das Experten mit Hilfe von Fotos und Videos erkennen können.

Festlicher Empfang für Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (r.) in Chasan, Russland Bild: Korean Central News Agency/Korea News Service/AP/picture alliance

Kim Jong Un in Russland eingetroffen

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat sich in der Grenzstadt Chasan mit dem russischen Umweltminister Alexander Koslow getroffen. Nach Angaben der nordkoreanischen staatlichen Nachrichtenagentur KCNA ist es der erste Besuch Kims in Russland seit vier Jahren. Die russische Agentur Interfax berichtet unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow, Kim werde an diesem Mittwoch mit Präsident Wladimir Putin und Verteidigungsminister Sergej Schoigu zu Gesprächen zusammenkommen.

OSZE fordert Freilassung ihrer Mitarbeiter

Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat von Russland erneut die sofortige Freilassung von drei ihrer ukrainischen Mitarbeiter gefordert. Die drei Männer seien bereits seit mehr als 500 Tagen in Gefangenschaft, sagte OSZE-Generalsekretärin Helga Schmid am Dienstag in Wien.

Bujar Osmani, Außenminister von Nordmazedonien (Archiv) Bild: N. Macedonian Min. of Foreign Aff./Anadolu Agency/picture alliance

OSZE-Vertreter dürften nie in Ausübung ihres Amtes festgenommen werden, betonte der nordmazedonische Außenminister Bujar Osmani, der dieses Jahr den OSZE-Vorsitz innehat. Die drei Männer wurden im April 2022 in Donezk und Luhansk im Osten der Ukraine festgenommen. Zwei von ihnen wurden im September 2022 in der von Russland kontrollierten Separatistenhochburg Luhansk wegen angeblicher Spionage zu je 13 Jahren Haft verurteilt.

Die OSZE beschloss im Februar des Vorjahres, ihre internationalen unbewaffneten Beobachter in der Ukraine angesichts der russischen Invasion abzuziehen. Die Beobachter hatten vor allem die Aufgabe, in der Ostukraine die Waffenstillstandslinie zwischen staatlichen Truppen und prorussischen Separatisten zu überwachen. Das Mandat der Mission endete im März 2022. Der OSZE-Einsatz wurde jedoch über mehrere weitere Monate mit Hilfe von ukrainischen Mitarbeitern abgewickelt, die auch in russisch-kontrollierten Gebieten stationiert waren.

Russisches Kampfflugzeug abgestürzt

Ein russisches Kampfflugzeug ist bei einem Trainingsflug im Süden Russlands abgestürzt. Den Angaben zufolge hatte das Flugzeug keine Waffen geladen und stürzte in ein unbewohntes Gebiet. Angaben zum Schicksal der zwei Piloten wurden nicht gemacht.

Russisches Kampfflugzeug vom Typ Su-24 (Archiv) Bild: Marina Lystseva/dpa/picture alliance

Der Vorfall mit der Maschine vom Typ Su-24 ereignete sich in der Region Wolgograd, wie das russische Verteidigungsministerium laut russischen Nachrichtenagenturen mitteilte. Wolgograd liegt rund 400 Kilometer östlich der ukrainischen Grenze.

Die zu sowjetischen Zeiten entwickelte Su-24 dient der Bekämpfung von Bodenzielen. Im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine setzen beide Seiten diesen Flugzeugtyp ein.

Potsdamer Windenergie für die Ukraine

Ein Potsdamer Energie-Unternehmen will einen Windpark in der Sperrzone der ukrainischen Stadt Tschernobyl entwickeln. Eine entsprechende Absichtserklärung habe man gemeinsam mit dem staatlichen ukrainischen Stromnetzbetreiber Ukrenergo am Rande des Besuchs von Außenministerin Annalena Baerbock am Montag in der Ukraine unterschrieben, teilte die Firma Notus mit.

Den Angaben zufolge bietet die Fläche das Potenzial, mit Windkraft 800.000 Haushalte rund um die 150 Kilometer entfernte Hauptstadt Kiew zu versorgen. Die geschätzte Leistung betrage 1000 Megawatt. Man wolle so "einen Beitrag zum Wiederaufbau und zur Transformation der ukrainischen Energieversorgung" leisten. Das Gebiet um das 1986 explodierte Kernkraftwerk Tschernobyl habe den Vorteil, dass es unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten konfliktarm sei.

mak/rb (dpa, afp, rtr, kna)