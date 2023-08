Ukraine aktuell: Offenbar Drohnenangriff nahe der Krimbrücke

Das Wichtigste in Kürze:

Bei einem Angriff in der Straße von Kertsch, die das Schwarze Meer und das Asowsche Meer miteinander verbindet, ist in der Nacht zum Samstag ein russischer Tanker beschädigt worden. Der Maschinenraum des Schiffes habe Schaden genommen, die Besatzung befinde sich aber in Sicherheit, meldet die staatliche russische Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Koordinierungszentrum für die Seenotrettung in Noworossijsk.

Medienberichten zufolge soll es sich bei dem Angriff um eine ukrainische Drohnenattacke gehandelt haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.

Rettungsteam unterwegs

Russische Staatsmedien berichteten, ein Rettungsteam sei in Richtung eines Tankers ausgerückt. Im Internet wurde zudem ein mutmaßlicher russischer Funkspruch an die Schiffe in der Kertsch-Meerenge veröffentlicht. Darin werden alle Schiffe zu erhöhter Achtsamkeit im Zusammenhang mit einem Angriff durch Luft- und Seedrohnen aufgerufen.

In einem ebenfalls öffentlich gewordenen mutmaßlichen Funkgespräch des getroffenen Tankers teilt eines der Crew-Mitglieder mit, dass der Maschinenraum geflutet und das Schiff daher manövrierunfähig sei. Auch dies ließ sich nicht unabhängig prüfen.

Explosionen nahe der Brücke

Zuvor hatte es nach Angaben russischer und ukrainischer Medien mehrere Explosionen nahe der Krim-Brücke gegeben. Ukrainische Medien berichteten von drei Explosionen in der Nähe der Brücke zwischen der von Moskau besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim und dem russischen Festland. Die Brücke sollte demnach komplett abgedunkelt und für Autoverkehr gesperrt sein. Ein Vertreter der russischen Besatzungsverwaltung der Krim sprach von einer "aktiven Gefahrenlage".

Ein von Russland eingesetzter Beamter in der Region bestreitet, dass es eine Attacke gab. "Noch einmal: Es gab keinen direkten Angriff auf die Krim-Brücke, und es gab auch keine Explosion in unmittelbarer Nähe", wird Sergej Krjutschkow von russischen Nachrichtenagenturen zitiert.

Das ukrainische Verteidigungsministerium hatte bereits in der Vergangenheit davor gewarnt, dass ab dem 21. Juli 2023 alle Schiffe, die Schwarzmeer-Häfen der Russischen Föderation sowie ukrainische Häfen, die vorübergehend von Russland besetzt sind, anlaufen, von der Ukraine als militärische Ziele betrachtet werden. Die Ukraine hat mehrfach russische Marineschiffe und auch die Krim-Brücke angegriffen.

Internationale Ukraine-Friedenskonferenz in Saudi-Arabien

In Saudi-Arabien beginnt an diesem Samstag eine zweitägige Ukraine-Friedenskonferenz. Das Königreich hat dafür Vertreter der Regierung in Kiew, deren westlichen Verbündeten sowie Entwicklungs- und Schwellenländer aus dem sogenannten Globalen Süden nach Dschiddah eingeladen. Russland dagegen ist nicht dabei. Unklar blieb im Vorfeld auch, ob China eine Delegation entsendet.

Kanzlerberater Plötner (Archiv) Bild: Florian Gaertner/photothek/IMAGO

Das Treffen findet auf der Ebene der nationalen Sicherheitsberater statt. Für Deutschland reist Jens Plötner, der außenpolitische Berater von Bundeskanzler Olaf Scholz, nach Dschiddah. Ziel des Treffens sei die "Konsolidierung verschiedener Friedenspläne", etwa aus China, Afrika und Brasilien mit dem von der Ukraine aufgestellten Zehn-Punkte-Plan, hieß es im Vorfeld der Konferenz aus Berlin.

Britische Regierung: G7-Preisdeckel zeigt weiter Wirkung

Der von den G7-Staaten und weiteren Verbündeten verhängte Preisdeckel für russisches Öl zeigt nach Angaben der britischen Regierung weiterhin Wirkung. Das geht aus einer Mitteilung des Finanzministeriums in London hervor, die in der Nacht zum Samstag veröffentlicht wurde.

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) berichtete demnach von einem Rückgang der russischen Erlöse aus dem Ölexport im Juni um knapp zehn Milliarden US-Dollar (rund neun Milliarden Euro) im Vergleich zum Vorjahresmonat. Allein zwischen Mai und Juni fielen die Erlöse demnach um 1,5 Milliarden Dollar (1,36 Milliarden Euro).

Die Forschungsorganisation Centre for Research on Energy and Clean Air schätze zudem, dass der Preisdeckel auf Rohöl Russland 160 Millionen Euro am Tag kostet. Die Briten zitierten auch russische Regierungsquellen, wonach die Erlöse Moskaus aus dem Energiesektor im ersten Quartal dieses Jahres um 45 Prozent unter dem Vorjahr lagen.

Russische Ölförderung (in Tatarstan) Bild: Yegor Aleyev/TASS/dpa/picture alliance

Der im Dezember vergangenen Jahres eingeführte Preisdeckel für russisches Öl soll Russland dazu zwingen, Erdöl für höchstens 60 Dollar pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen. Die Obergrenze ist eine der Sanktionen, mit denen der Westen auf den von Moskau begonnenen Angriffskrieg gegen die Ukraine reagiert. Von Februar an wurde der Preisdeckel auch auf Ölprodukte ausgeweitet.

Deutschland liefert weiteres Militärgerät an Ukraine

Deutschland hat weiteres militärisches Gerät und Waffen an die Ukraine geliefert. Im Vergleich zur Vorwoche wurden der ukrainischen Armee unter anderem zwei weitere Minenräumpanzer, neun zusätzliche Grenzschutzfahrzeuge und drei weitere Aufklärungsdrohnen übergeben, wie aus einer am Freitag aktualisierten Übersicht auf der Seite der Bundesregierung hervorgeht. Zudem wurden demnach auch etwa Antiminenpflüge für T-72-Panzer, automatisierte Aufklärungssysteme und mobile Antennenmastkomplexe geliefert.

Auch die Liste der geplanten Militärhilfen wurde aktualisiert. Neue Pläne umfassen demnach die Lieferung von 40 zusätzlichen Schützenpanzern vom Typ Marder, sechs Bergepanzern, sieben Fernminenräumgeräten, fünf weiteren Aufklärungssystemen und 18.000 Panzerabwehrhandwaffen.

Deutscher Schützenpanzer Marder (2019 in Munster) Bild: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

Nach Angaben der Bundesregierung belaufen sich die Mittel des gesamten Unterstützungspakets für die Ukraine auf rund 5,4 Milliarden Euro für das Jahr 2023 (nach zwei Milliarden Euro im Jahr 2022). Diese Mittel sollen vornehmlich zur militärischen Unterstützung des Landes eingesetzt werden. Die Ukraine verteidigt sich seit mehr als 17 Monaten gegen den russischen Angriffskrieg. Dabei helfen ihr Waffen und Munition westlicher Staaten.

